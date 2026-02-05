Naši Portali
Veliki interes i dalje traje

Produžena izložba o hrvatskom kraljevstvu, dosad je vidjelo čak 30 tisuća ljudi!

Svečano otvorena izložba 'U početku bijaše kraljevstvo - izložba u povodu 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Hina
05.02.2026.
u 15:38

Izložba "U početku bijaše kraljevstvo" u Klovićevim dvorima, otvorena polovicom listopada prošle godine, produžena je do 15. ožujka. Izložene su umjetnine, slike, skulpture, dokumenti, a među eksponatima ističu se Višeslavova krstionica, natpis sa sarkofaga kraljice Jelene koji je poslužio za rekonstrukciju dijela vladarske dinastije Trpimirovića u 10. stoljeću, Bašćanska ploča, Ladislavov plašt, škrinja sv. Šimuna...

Zbog iznimno velikog interesa javnosti izložba "U početku bijaše kraljevstvo", koju je od otvorenja polovicom listopada prošle godine razgledalo više od 30 tisuća posjetitelja, produžena je do 15. ožujka, izvijestila je Galerija Klovićevi dvori gdje se održava.

Izložba "U početku bijaše kraljevstvo", središnji događaj 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva obilježene u 2025. godini, s više od 400 izložaka svjedoči o povijesti i kontinuitetu hrvatske državnosti, kulture i jezika. 

Na tri kata zagrebačke galerije i u tridesetak dvorana, izložba je kronološki i tematski postavljena kroz povijesno-političke, kulturno-društvene ili umjetničke cjeline osmišljene u skladu s tadašnjim političkim, društvenim, vjerskim i kulturnim fenomenima.

Izložene su umjetnine, slike, skulpture, dokumenti, a među eksponatima ističu se Višeslavova krstionica, natpis sa sarkofaga kraljice Jelene koji je poslužio za rekonstrukciju dijela vladarske dinastije Trpimirovića u 10. stoljeću, Bašćanska ploča, Ladislavov plašt, škrinja sv. Šimuna.

Tu su i rijetki primjerci povijesnih dokumenata poput Historia Salonitana, povijesno djelo splitskog povjesničara Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća, dok poseban dio izložbe u prizemlju donosi prikaz kralja Tomislava kroz povijesne dokumente, umjetnička djela, filmove i rekonstrukciju izložbe iz 1925. 

Izložba uključuje i dodatne sadržaje kao što su geopolitičke karte, prijepise tekstova, audio-snimke i rekonstrukcije arheoloških lokaliteta, filmove vezane uz jubilej koji označavaju sam začetak hrvatske filmografije.

Tu su i eksponati iz vremena humanizma, renesanse i habsburške vladavine, do Hrvatskog narodnog preporoda i 19. stoljeća, s posebnim naglaskom na bana Josipa Jelačića, osnutak Matice hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu i HAZU-a.

Završna dvorana posvećena je Ustavu Republike Hrvatske iz 1990., kao kruni tisućgodišnjeg puta hrvatske državnosti i slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj.

Prošle se godine obilježila 1100. obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva, u čast krunjenja prvog hrvatskog kralja Tomislava kao i njegov spomen u pismu pape Ivana X. kojim je 925. godine sazvan Prvi splitski crkveni sabor − čime je Hrvatska postala samostalnim i priznatim kraljevstvom.

Izložba se može pogledati svaki dan osim ponedjeljka, od 11 do 19 sati.

Ključne riječi
kralj Tomislav interes produžena trajanje izložba klovićevi dvori Hrvatsko Kraljevstvo

