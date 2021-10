Alice Cooper prvo je zaboravio da ima Warhola, a sada ga ne može prodati

Slavni roker Alice Cooper prošloga je tjedna na aukciju stavio rijedak sitotisak Andyja Warhola “Mala električna stolica”. Procijenjena vrijednost djela iz umjetničke serije “Smrt i katastrofa” vrtoglavih je 4,5 milijuna dolara, a Cooper, inače veliki obožavatelj umjetnosti i kolekcionar, prije nekoliko godina u garaži svoje kuće u Arizoni sasvim slučajno otkrio je davno zaboravljenu sliku pop-art majstora.

Naime, 70-ih, kada je Alice Cooper žario i palio, često je u svojim nastupima koristio rekvizite poput giljotina i električnih stolica. Pa kada je njegova tadašnja djevojka Cindy Lang ugledala Warholovu “Malu električnu stolicu”, pomislila je kako bi to bio baš savršen rođendanski poklon i kupila je za danas nezamislivo malih 2200 dolara. Da bi stvar bila još bolja, urbana legenda kaže i da je Andy Warhol inspiraciju za serijal “Smrt i katastrofa” dobio upravo iz koncertnih performansa Alicea Coopera, s kojim se često susretao i tulumario tih godina, obično u omiljenom newyorškom noćnom klubu Max’s Kansas City, kamo su zalazili avangardni umjetnici, rokeri i drag queen izvođači. No Cooper i Lang su prekinuli, a slika je izgubljena u magli godina obilježenih seksom, drogom i rock ’n’ rolom. Tek tridesetak godina kasnije, kad mu je glumac Dennis Hopper rekao da je za jedno Warholovo djelo dobio čak 7 milijuna dolara, Cooper se sjetio da i on ima jednog Warhola.

Foto: Facebook

– Odmah sam nazvao mamu da provjeri je li slika još među mojim stvarima u garaži i bila je tamo nakon tri desetljeća! Ljetne temperature u Arizoni penju se i do 50 stupnjeva i zato je, srećom, sve klimatizirano pa i moja garaža. I slika je preživjela – rekao je Cooper.

Iako Cooper tvrdi da ju je Lang kupila izravno od Warhola, odnosno, u njegovu studiju The Factory, djelo je nepotpisano te su postojale sumnje u njegovu autentičnost. Pregledao ga je samoprozvani stručnjak za pop-art Richard Polsky, no, njegova procjena, čini se, nije uvjerila sve poznavatelje umjetnosti. Warholove slike notorno je teško autentificirati – zbog brojnih kontroverzi prije nekoliko godina raspušten je i odbor zadužen za procjenu njegovih djela, a stručnjaci se često ne slažu u mišljenjima. Možda je to razlog što je Cooper sliku dao na aukciju u slabo poznatu Galeriju Larsen iz Arizone, a ne u poznatiji Christie’s ili Sotheby’s. Moguće je i da baš zato, unatoč optimističnim predviđanjima, “Mala električna stolica” ovog vikenda nije uspjela naći kupca. Cooperova nesreća s Warholom se, dakle, nastavlja!