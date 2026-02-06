Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
knjiga autorice Cecily von Ziegesar

'Tračerica' se vraća! U novom romanu pratit ćemo neokrunjenu kraljicu Upper East Sidea, Blair Waldorf, u njezinim četrdesetima

Gossip Girl
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
06.02.2026.
u 14:49

Nakon gotovo dva desetljeća, autorica Cecily von Ziegesar vraća se svijetu koji je stvorila i liku koji je obilježio generacije. Novi roman "Blair" pratit će omiljenu junakinju u novoj životnoj fazi, a obožavatelji već nagađaju hoće li se i Leighton Meester vratiti kultnoj ulozi

Zgrabite rajf za kosu i pripremite se za novu dozu intriga jer Blair Waldorf, neokrunjena kraljica Upper East Sidea i ikona stila, službeno se vraća. Gotovo dvadeset godina nakon što su obožavatelji zatvorili posljednje poglavlje njezinih tinejdžerskih drama, autorica originalnog serijala "Tračerica", Cecily von Ziegesar, najavila je pisanje novog, samostalnog romana posvećenog upravo njoj.

Vijest, koju je ekskluzivno objavio Deadline, odjeknula je poput najsočnijeg trača i potaknula lavinu uzbuđenja među milijunima onih koji su odrasli uz skandale njujorške elite. Knjiga, jednostavnog i moćnog naslova "Blair", obećava povratak u svijet luksuza, ambicije i nemilosrdne društvene borbe, ali s jednom ključnom razlikom, glavna junakinja više nije naivna srednjoškolka.

Radnja romana smještena je dvadeset godina nakon događaja iz originalnih knjiga, a čitatelje će upoznati s Blair Waldorf u njezinim četrdesetima. Nakon što je napustila New York, bivša predvodnica društvene scene vraća se u Veliku Jabuku s jednim ciljem, ponovno osvojiti svoje mjesto na vrhu hranidbenog lanca Upper East Sidea. Iako se detalji zapleta drže u strogoj tajnosti, sama premisa otvara bezbroj pitanja. Kakva je Blair kao odrasla žena? Je li s godinama postala mudrija ili samo proračunatija? I što se dogodi kada se kraljica maturalne večeri vrati u igru u kojoj sada vrijede potpuno nova pravila?

Izdavačka kuća Grand Central Publishing osigurala je prava za američko tržište u iznimno konkurentnoj borbi, dok će izdanje za ostatak svijeta pratiti Orion Fiction, a kao okvirni datum izlaska navodi se ljeto 2027. godine.

Gossip Girl
Foto: IMDb

Ono što najviše intrigira obožavatelje jest mogućnost nove ekranizacije. Produkcijska kuća Alloy Entertainment, koja stoji iza originalne serije, zadržala je filmska i televizijska prava na novi roman, što je odmah potaknulo nagađanja o povratku kultne glumačke postave. Iako zasad nema službenih najava, teško je zamisliti Blair Waldorf bez Leighton Meester, glumice koja ju je maestralno utjelovila i pretvorila u globalni fenomen. Sama Meester je prije nekoliko godina na pitanje o mogućem povratku ulozi zagonetno izjavila "nikad ne reci nikad", ostavljajući vrata otvorena za ono čemu se fanovi potajno nadaju, povratku na male ekrane, ali ovaj put u zrelijem i vjerojatno još opasnijem izdanju.

Važno je napomenuti da će se novi roman vjerojatno nastaviti na originalni književni serijal, a ne na popularnu televizijsku adaptaciju, što donosi ključne razlike. Dok je u seriji njezina najveća ljubav bio zloglasni Chuck Bass, u knjigama je njezino srce uglavnom pripadalo Nateu Archibaldu. Posljednja knjiga iz 2009. godine, "I Will Always Love You", završila je pomirenjem Blair i Serene te njezinim prekidom s Nateom, ostavljajući je spremnom za novi početak na fakultetu. Književna Blair bila je mračnija, akademski ambicioznija i kompleksnija, stoga će biti zanimljivo vidjeti koju će verziju lika autorica oživjeti nakon dva desetljeća pauze.

Originalni serijal knjiga "Tračerica", čiji je prvi nastavak objavljen 2002. godine, postigao je nevjerojatan uspjeh. Prodan je u više od šest milijuna primjeraka, preveden na dvadeset pet jezika i proveo je više od sto tjedana na listi najprodavanijih knjiga New York Timesa. Ipak, prava eksplozija popularnosti dogodila se s televizijskom serijom koja se emitirala od 2007. do 2012. godine. Serija je postala kulturni fenomen koji je definirao stil, glazbu i aspiracije čitave generacije, pretvorivši glavne glumce u zvijezde.

Kasniji HBO Max reboot iz 2021. pokušao je ponoviti uspjeh s novom generacijom likova, no otkazan je nakon dvije sezone, dokazavši da je karizmu originalne postave nemoguće zamijeniti. Povratak Blair Waldorf u književnom obliku stoga nije samo nostalgični potez, već i prilika za ponovno istraživanje jednog od najsloženijih i najomiljenijih likova suvremene pop kulture. Dok čekamo 2027., jedno je sigurno: Upper East Side neće znati što ga je snašlo.

Ključne riječi
kultura Leighton Meester Cecily von Ziegesar roman knjiga serija Tračerica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Proročansko štivo

Jesmo li još 1949., kada je tiskana Orwellova "1984.", dobili priručnik s upozorenjima koja uporno ignoriramo?

Rat je način da se proizvod ljudskog rada pretvori u prah i pepeo, da se baci u stratosferu ili potopi na dno mora, pisao je Orwell, najavljujući – konstantnost ratnog stanja. Citat 'Onaj tko kontrolira prošlost, kontrolira budućnost, a tko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost' kao da je moto ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji stanovništvu putem strogo kontroliranih medija prodaje svoju alternativnu stvarnost. I ne samo Putin

Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjižnici čitale knjige djeci
Video sadržaj
Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić

Objavljeni rezultati nacionalnog čitalačkog izazova '15 po 15'. Sudjelovalo je gotovo 120 tisuća djece te više od 12 tisuća odraslih!

Čitalački izazov, u kojem su roditelji, skrbnici i svi drugi koji žele čitati djeci pozvani da 15 dana zaredom svaki dan čitaju djeci 15 minuta, održao se od 15. do 29. siječnja 2026. s ciljem poticanja stvaranja navike zajedničkog čitanja i upozoravanja kako je ta jednostavna, ali dosljedna praksa važna za djetetov razvoj

Nastavak FENOMENa MELANIA

Bizarna erotska novela u kojoj je Melania Trump čudovište koje proždire muškarce, hit je na Amazonu

Dokumentarac "Melania" o prvoj dami doživio je financijski i kritički debakl unatoč golemoj marketinškoj kampanji, no u isto vrijeme, erotska parodija osvojila je vrh Amazonove ljestvice najprodavanijih knjiga kao oblik prosvjeda. Naime, uspon te novele rezultat je organizirane kampanje na Redditu. Korisnici su masovno "kupovali" knjigu, koja je bila besplatna na Kindleu, kako bi prevarili Amazonov algoritam i osigurali da prilikom pretrage imena "Melania" prva iskoči ova podrugljiva parodija, a ne skupi dokumentarac

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!