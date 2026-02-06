'Tračerica' se vraća! U novom romanu pratit ćemo neokrunjenu kraljicu Upper East Sidea, Blair Waldorf, u njezinim četrdesetima

Zgrabite rajf za kosu i pripremite se za novu dozu intriga jer Blair Waldorf, neokrunjena kraljica Upper East Sidea i ikona stila, službeno se vraća. Gotovo dvadeset godina nakon što su obožavatelji zatvorili posljednje poglavlje njezinih tinejdžerskih drama, autorica originalnog serijala "Tračerica", Cecily von Ziegesar, najavila je pisanje novog, samostalnog romana posvećenog upravo njoj.

Vijest, koju je ekskluzivno objavio Deadline, odjeknula je poput najsočnijeg trača i potaknula lavinu uzbuđenja među milijunima onih koji su odrasli uz skandale njujorške elite. Knjiga, jednostavnog i moćnog naslova "Blair", obećava povratak u svijet luksuza, ambicije i nemilosrdne društvene borbe, ali s jednom ključnom razlikom, glavna junakinja više nije naivna srednjoškolka.

Radnja romana smještena je dvadeset godina nakon događaja iz originalnih knjiga, a čitatelje će upoznati s Blair Waldorf u njezinim četrdesetima. Nakon što je napustila New York, bivša predvodnica društvene scene vraća se u Veliku Jabuku s jednim ciljem, ponovno osvojiti svoje mjesto na vrhu hranidbenog lanca Upper East Sidea. Iako se detalji zapleta drže u strogoj tajnosti, sama premisa otvara bezbroj pitanja. Kakva je Blair kao odrasla žena? Je li s godinama postala mudrija ili samo proračunatija? I što se dogodi kada se kraljica maturalne večeri vrati u igru u kojoj sada vrijede potpuno nova pravila?

Izdavačka kuća Grand Central Publishing osigurala je prava za američko tržište u iznimno konkurentnoj borbi, dok će izdanje za ostatak svijeta pratiti Orion Fiction, a kao okvirni datum izlaska navodi se ljeto 2027. godine.

Foto: IMDb

Ono što najviše intrigira obožavatelje jest mogućnost nove ekranizacije. Produkcijska kuća Alloy Entertainment, koja stoji iza originalne serije, zadržala je filmska i televizijska prava na novi roman, što je odmah potaknulo nagađanja o povratku kultne glumačke postave. Iako zasad nema službenih najava, teško je zamisliti Blair Waldorf bez Leighton Meester, glumice koja ju je maestralno utjelovila i pretvorila u globalni fenomen. Sama Meester je prije nekoliko godina na pitanje o mogućem povratku ulozi zagonetno izjavila "nikad ne reci nikad", ostavljajući vrata otvorena za ono čemu se fanovi potajno nadaju, povratku na male ekrane, ali ovaj put u zrelijem i vjerojatno još opasnijem izdanju.

Važno je napomenuti da će se novi roman vjerojatno nastaviti na originalni književni serijal, a ne na popularnu televizijsku adaptaciju, što donosi ključne razlike. Dok je u seriji njezina najveća ljubav bio zloglasni Chuck Bass, u knjigama je njezino srce uglavnom pripadalo Nateu Archibaldu. Posljednja knjiga iz 2009. godine, "I Will Always Love You", završila je pomirenjem Blair i Serene te njezinim prekidom s Nateom, ostavljajući je spremnom za novi početak na fakultetu. Književna Blair bila je mračnija, akademski ambicioznija i kompleksnija, stoga će biti zanimljivo vidjeti koju će verziju lika autorica oživjeti nakon dva desetljeća pauze.

Originalni serijal knjiga "Tračerica", čiji je prvi nastavak objavljen 2002. godine, postigao je nevjerojatan uspjeh. Prodan je u više od šest milijuna primjeraka, preveden na dvadeset pet jezika i proveo je više od sto tjedana na listi najprodavanijih knjiga New York Timesa. Ipak, prava eksplozija popularnosti dogodila se s televizijskom serijom koja se emitirala od 2007. do 2012. godine. Serija je postala kulturni fenomen koji je definirao stil, glazbu i aspiracije čitave generacije, pretvorivši glavne glumce u zvijezde.

Kasniji HBO Max reboot iz 2021. pokušao je ponoviti uspjeh s novom generacijom likova, no otkazan je nakon dvije sezone, dokazavši da je karizmu originalne postave nemoguće zamijeniti. Povratak Blair Waldorf u književnom obliku stoga nije samo nostalgični potez, već i prilika za ponovno istraživanje jednog od najsloženijih i najomiljenijih likova suvremene pop kulture. Dok čekamo 2027., jedno je sigurno: Upper East Side neće znati što ga je snašlo.