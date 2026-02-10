Proslavite Dan zaljubljenih uz najljepše ljubavne filmove

Ljubavnu lekciju o romantici započet ćemo s nezaboravnim triom Ksenije Pajić, Žarka Lauševića i Dragane Mrkić u filmu “Oficir s ružom” (14. 2., 20:00). Klasik koji i danas osvaja publiku protkan je suptilnom erotikom, iza koje se krije tragična ljubavna priča, ali i kritika političkog licemjerja tadašnjeg sistema. Glavni glumci svoje su uloge maestralno odigrali, a posebno se ističe Žarko Laušević koji je za svoju ulogu Petra Horvata osvojio nagradu za glavnog glumca na Pula Film Festivalu. Zabranjeni odnos između Petra i Matilde, koju igra Ksenija Pajić, dovest će do Petrova tragičnog kraja, ali će do tog trenutka pokazati da ljubav ne poznaje granice niti ideologiju.

Kad je o zabranjenim ljubavima riječ, najpoznatija je dakako ona Romea i Julije. No ovog puta čeka vas malo drugačija interpretacija ovog klasika, smještena na obronke planine Jelice. Mlada Julijana zaljubljuje se u vršnjaka Romea, talentiranog romskog trubača. Na putu njihovoj sreći naći se Julijanin otac, lokalni trubač iz suprotnog orkestra. Kako bi odnos dvoje mladih imao sretan kraj, Romeo će morati pobijediti Julijanina oca na Saboru trubača u Guči. Hoće li ovo dvoje zaljubljenih doživjeti drugačiju sudbinu od svojih literarnih pandana, otkrit će vam film “Guča” (14. 2., 21:50).

Za kraj savršene romantične večeri, čeka vas još jedna filmska priča u kojoj ljubav ne dolazi lako. Film “Zvizdan” (14. 2., 23:25) donosi priču o snazi zabranjene ljubavi kroz tri desetljeća. U svakoj od priča u središtu su dva sela obilježena etničkom netrpeljivošću usred koje se rađa ljubav. Kako ostaviti prošlost iza sebe i izdignuti se iznad podjela te stvoriti bolju budućnost pokazat će vam film “Zvizdan”.

Bilo da ste ljubitelj Valentinova ili vam je to tek običan dana, ljubav uvijek vrijedi slaviti. Ovog puta proslavite ju uz romantičnu večer i ljubavne filmove koje vam donosi KLASIK.