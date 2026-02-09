Naši Portali
POVIJESNI NASTUP

Na današnji dan Beatlesi su osvojili Ameriku i promijenili glazbenu povijest

Beatlesi u TV emisiji 1966.
The Hollywood Archive/PIXSELL
Autor
Hrvoje Zovko
09.02.2026.
u 23:27

Za Beatlesima nije poludjela samo Amerika, nego i cijeli svijet. Tako je u Australiji 1964. godine u Adelaideu čak 300 tisuća ljudi dočekalo bend. Ostalo je povijest.  Bez najvećeg benda u povijesti teško je zamisliti pop i rock kulturu.

Na današnji dan, prije 62 godine, Beatlesi su imali svoj prvi televizijski nastup u Americi, koji je zauvijek promijenio glazbu. Nakon albuma Please Please Me i With The Beatles iz 1963. godine zagospodarili su Britanijom i cijelom Europom. Sljedeći korak bio je učiniti ono što nijednom britanskom bendu ni glazbeniku prije nije uspjelo, osvojiti Ameriku.

Točno 14 mjeseci nakon objave prvog singla Love Me Do pala je i Amerika. Dana 9. veljače 1964. Beatlesi nastupaju u čuvenoj emisiji The Ed Sullivan Show. Njihov nastup pred malim ekranima gledalo je 73 milijuna Amerikanaca, što je i danas jedna od najgledanijih emisija u povijesti SAD-a. Te večeri izveli su pjesme All My Loving, Till There Was You, She Loves You, Saw Her Standing There i I Want to Hold Your Hand.

Moglo bi se reći da su deseci milijuna ljudi s neskrivenim oduševljenjem gledali kako se ispisuje povijest i kako Beatlemanija uzlijeće te zauvijek mijenja glazbu, televiziju i pop-kulturu. Prema policijskim izvješćima, te večeri nije počinjeno niti jedno ozbiljno kazneno djelo. Čak je i poznati američki propovjednik Billy Graham, kako u autoriziranoj biografiji Beatlesa iz 1968. navodi autor Hunter Davies, izjavio kako je prekršio svoje strogo pravilo i gledao televiziju kako bi vidio Beatlese: „Oni su prolazna pojava. Sve su to simptomi nesigurnosti vremena u kojem živimo i kaosa koji nas okružuje.“

Ova i slične izjave pokazale su se potpunim promašajem jer su četvorica mladića iz Liverpoola zauvijek promijenili američku glazbenu kulturu te joj, na neki način, iz Engleske vratili ono što je iz  Amerike u svijet stiglo nepunih deset godina ranije, a to je rock glazba.

No, za Beatlesima nije poludjela samo Amerika, nego i cijeli svijet. Tako je u Australiji 1964. godine u Adelaideu čak 300 tisuća ljudi dočekalo bend. Ostalo je povijest.  Bez najvećeg benda u povijesti teško je zamisliti pop i rock kulturu. 

Ključne riječi
Velika Britanija beatlesi

Želite prijaviti greške?

Pošalji

