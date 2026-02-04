Objavljeni rezultati nacionalnog čitalačkog izazova '15 po 15'. Sudjelovalo je gotovo 120 tisuća djece te više od 12 tisuća odraslih!

Nacionalni čitalački izazov „15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci“, kampanja kojoj je cilj bio potaknuti stvaranje trajne navike zajedničkog čitanja u obiteljima diljem Hrvatske službeno je završena 29. siječnja, a danas su na konferenciji za medije predstavljeni njezini rezultati.

Izazovu se priključilo čak 12.666 roditelja, skrbnika, djedova, baka, prijatelja, 1996 dječjih vrtića, 364 knjižnica i bibliobusa te 994 škola, ustanova i ostalih zainteresiranih. U izazovu je tako sudjelovalo 118.248 djece iz 1332 gradova i naselja. Zaključak je jasan - zaista je cijela Hrvatska čitala djeci 15 minuta, 15 dana zaredom.

S obzirom na to da upravo danas, 4. veljače, na Međunarodni dan čitanja naglas, Gradska knjižnica Knjižnica Grada Zagreba organizira svoj redoviti program namijenjen predškolcima pod naslovom „Kutić priča i slikovnica“, ministrice kulture i medija te zdravstva prisustvovale su početku programa kojeg vodi koordinatorica Središnjeg odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice Natalija Dragoja, a gosti su bila djeca Dječjeg vrtića Budućnost iz susjedne, Mihanovićeve ulice. Na početku programa, sve goste je pozdravila ravnateljica Knjižnica Grada Zagreba Sunčica Ostoić ističući kako je 15 zagrebačkih knjižnica sudjelovalo u ovom programu.

Ministrice Nina Obuljen Koržinek i Irena Hrstić predstavile rezultate nacionalnog čitalačkog izazova "15 po 15"

Rezultate programa i važnosti čitanja od najranije dobi na početku konferencije za medije iznijela je ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek. Ponajprije je zahvalila ministrici Hrstić i djelatnicima Ministarstva zdravstva, kao i Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih koji podupiru program, a posebno kolegicama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svim pedijatrima, doktorici Radonić koja je pokrenula cijelu inicijativu i svojim kolegicama iz Ministarstva kulture i medija koje provode program. „Najveća zahvala ide svim roditeljima, svim odgojiteljima, djedovima, bakama, svima učiteljima, učenicima koji su se vratili u svoje vrtiće i čitali djeci predškolske dobi, svim knjižničarima, onima koji vode bibliobuse, brojnim udrugama,“ rekla je ministrica Obuljen Koržinek, izrazivši zadovoljstvo što su se uključivali i oni za koje nismo mogli ni pretpostaviti da će se priključiti ovom izazovu. „Iznimno smo ponosni i sretni jer je ova akcija skrenula pozornost na ono što svi znamo, a to je koliko je važno čitanje“, istaknula je ministrica objavivši sjajan rezultat prema kojem je više od 118.000 djece bilo obuhvaćeno programom, odnosno kojoj se tijekom ovih 15 dana čitalo.

„Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Hrvatskoj rodi oko 33.000 djece, to bi značilo da je otprilike tri generacije djece bilo uključeno u ovaj izazov i to je sjajan podatak. Moram priznati, iako smo puno očekivali od ova kampanje, rezultati nadilaze sve ono što smo mogli zamisliti. Podaci govore o dobroj rasprostranjenosti izazova diljem cijele Hrvatske“, naglasila je ministrica ističući kako su se kroz angažman roditelja, knjižnica i drugih partnera, u izazov uključile i najmanje naseljene županije i udaljena mjesta. Izrazila je zadovoljstvo što su se ovom izazovu priključivala i djeca iz drugih europskih država, od Švedske, Njemačke, Austrije i Bosne i Hercegovine do Srbije. „Spomenut ću i HGSS, državne arhive, udruge, muzeje itd. Neki su u tome bili iznimno kreativni i zaista velika zahvala svima. Ono što smo dobili kroz prve reakcije jest da ih je ovo potaknulo i motiviralo da čitaju djeci. Mnogi su u svojim svjedočenjima rekli da će nastaviti čitati 15 minuta djeci, a već prvog dana smo imali reakciju da sve moramo ponoviti“, rekla ministrica Obuljen Koržinek i zaključila da je akcija uspjela jer smo uspjeli skrenuti pozornost na važnost čitanja. Izrazila je nadu da i dalje svi budemo angažirani u čitanju djeci.

I ministrica zdravstva Irena Hrstić izrazila je veliku zahvalnost svojim kolegicama, liječnicama, pedijatricama i pokretačicama programa. „Velika hvala ide struci, odnosno pedijatrima koji su prepoznali važnost, koji su se usudili pokrenuti program i ono što je najvažnije - održati program. Pedijatrica Marija Radonić je vidjela priliku kako se djeci približiti, ali najvažnije je za reći da to nije samo približavanje djetetu kao čovjeku u malome, što mi liječnici kažemo da je dijete jedinka koja se razvija. Ona je pristupila svakom djetetu kao jedinki te je prepoznala priliku djelovanja na samom početku kako bi pridonijela njegovom razvoju“, istaknula je ministrica Hrstić. Dodala je kako se puno može govoriti kako čitanje djeluje na razvoj, no ono što u današnje vrijeme najviše treba naglasiti jest da čitanje, osim što omogućava da djeca razvijaju vlastite verbalne i mentalne sposobnosti, razvijaju ono što nam je svima najviše potrebno, a to je interakcija, povezanost i razvijanje emocija. „Petnaest minuta izgleda toliko malo odvojiti za razvoj jedne emocije i daljnji intelektualni razvoj, ali to je budućnost cijele Hrvatske, da se razvijamo družeći i da se razvijamo kao intelektualno svjesni i opismenjeni pojedinci“, upozorila je.

„Čovjek nije jedinka koja živi sama, već živi u društvu i upravo povezanost roditelja s djetetom, odgojitelja s djetetom, knjižničara s djetetom, to je najveća dobrobit ove akcije“, zaključila je ministrica Hrstić te posebno zahvalila svim pedijatrima koji na terenu održavaju ovaj program, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i najavila uvođenje programa kao stalne aktivnosti. Najavivši kako će Ministarstvo zdravstva i dalje podržavati ovaj program, posebno je zahvalila Ministarstvu kulture i medija što je prepoznalo tu zdravstvena aktivnost.

O tijeku programa i budućim aktivnostima govorile su inicijatorica programa, pedijatrica Marija Radonić, voditeljica Službe za razvoj publike i programa Ruksak (pun) kulture i Rođeni za čitanje Maja Zrnčić, voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Pavić Šimetin, i predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Mirjana Kolarek Karakaš.

Podsjećamo, čitalački izazov u kojem su pozvani roditelji i skrbnici i svi drugi koji žele čitati djeci da 15 dana zaredom svaki dan čitaju djeci 15 minuta, održao se od 15. do 29. siječnja 2026. s ciljem poticanja stvaranja navike zajedničkog čitanja i upozoravanja kako je ta jednostavna, ali dosljedna praksa važna za djetetov razvoj.