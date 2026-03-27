Dokumentarci otpora otvaraju moćne teme: Od cenzure knjiga, genocida u Gazi, do ratnog seksualnog nasilja

Dugogodišnji program Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox, Majstori Doxa, i ove godine okuplja autore čija se imena izgovaraju s najvećim poštovanjem u svijetu dokumentarnog filma. Riječ je o autorima koji svojim radom definiraju film kao medij, brišući granice između dokumentarnog i igranog, stvarnog i promišljenog, osobnog i univerzalnog

Na dvadeset drugom ZagrebDoxu publika će imati priliku uroniti u niz iznimnih recentnih ostvarenja autora koji svojim opusom potvrđuju status pravih majstora — stvaratelja koji ne snimaju samo stvarnost nego je i oblikuju, propituju i iznova otkrivaju. Novi film Victora Kossakovskog, Trillion, nastavak je njegove „trilogije empatije“, započete filmom Gunda.

U ovom filmskom pothvatu posve lišenom ljudske riječi Kossakovsky reinterpretira mit o Sizifu, stvarajući meditativno djelo koje promišlja odnos čovjeka, prirode i smisla postojanja u vremenu u kojem se čini da je sve na kušnji. Film predstavljen i na Berlinaleu i IDFA-i, nadilazi granice dokumentiranja i pretvara se u senzualnu, gotovo hipnotičku kontemplaciju o životu, otporu i upornosti.

Na programu je Time to the Target, novi film rusko-ukrajinskog redatelja Vitalyja Manskog, jednog od najistaknutijih suvremenih dokumentarista. Posljednje tri godine Ukrajina vodi borbu za neovisnost, a Mansky u filmu bilježi svakodnevicu svog rodnog Lavova, oblikovanu stalnom prijetnjom raketnih napada. Autor više od trideset nagrađivanih filmova i osnivač festivala Artdocfest, Mansky i ovdje donosi precizan i osoban pogled na stvarnost obilježenu ratom.

Film Remake redatelja Rossa McElweeja intimno je putovanje kroz vrijeme, sjećanje i odnos između autora i njegova sina Adriana. Nastao na temelju desetljeća snimaka i materijala, prikazan je na festivalima poput Venecije, IDFA-e i Doclisboe, gdje je prepoznat kao snažna refleksija o gubitku i nemogućnosti potpunog razumijevanja života. Kroz arhivske snimke i fragmente zajedničkog života, McElwee gradi slojevitu priču o odsutnosti, ali i o trajnoj prisutnosti slike kao svjedoka života.

U filmu Heartbeat autori Jay Rosenblatt i Stephanie Rapp otvaraju vrata vlastitom intimnom svijetu, vraćajući se materijalima snimljenima prije više od dvadeset godina. Film je prikazan na nizu relevantnih festivala, uključujući IDFA i DC/DOX, a riječ je o djelu koje bilježi rijetke i iskrene trenutke odnosa, ljubavi i nesigurnosti, dok se par suočava s odlukom o roditeljstvu – temi koja nadilazi osobno i otvara univerzalna pitanja o životu i izborima.

The Encampments, Michaela T. Workmana i Keija Pritskera, o studentskom pokretu protiv izraelskog genocida u Gazi Foto: ZagrebDox

Filmski rukopis jednog od najtankoćutnijih autora suvremenog filma, Tsaija Ming-lianga, donosi Back Home – meditativno djelo prikazano na festivalima poput Venecije, New York Film Festivala i Viennalea. U prepoznatljivo sporom ritmu, Tsai gradi prostor između slike i osjećaja, vodeći gledatelja kroz pejzaže odsutnosti, kroz prirodu i sjećanja. Film se razvija kao kontemplativno putovanje u kojem se svijet promatra, a ne objašnjava, ostavljajući prostor tišini, praznini i promišljanju.

U programu je i Laguna, redatelja Šarūnasa Bartasa, snažno i intimno djelo koje kroz priču o gubitku istražuje odnos čovjeka i prirode. Film je imao premijeru u programu Giornate degli Autori na Venecijanskom filmskom festivalu. Smješten u pejzažima koji odražavaju unutarnja stanja likova, film postaje prostor tihe introspekcije u kojem se sjećanje, žalovanje i obnova isprepliću u jedinstvenom filmskom toku. I kakav bi to ZagrebDox bio bez novog filma filmskog kolosa Wernera Herzoga? Ghost Elephants tipičan je hercogovski film, dakle film kojem je u fokusu ljudska opsesija, a ovaj je put to pronašao u zabačenim dijelovima Afrike, u fascinantnim krdima slonova. Film je imao svjetsku premijeru prije šest mjeseci na venecijanskoj Mostri.

Od pamtivijeka živimo pod pritiskom – pod ugnjetavanjem, okupacijama, diktaturama; suočeni s ratovima, nacionalizmom, patrijarhatom, rasizmom, seksizmom, ableizmom i vjerskom netrpeljivošću. No u posljednja dva desetljeća nešto se promijenilo. Velikim dijelom zahvaljujući usponu društvenih mreža i nekontroliranoj dominaciji velikih tehnoloških kompanija, centri moći učvrstili su svoj stisak kao da djeluju poput jedinstvene sile. To je stvorilo osjećaj da je običan čovjek izložen pritisku sa svih strana, posvuda u svijetu – društveno, politički, kulturno i ekonomski. Takva situacija potiče ljude na udruživanje i otpor, bilo kroz kreativne akcije, politički aktivizam ili masovne prosvjede.

Film The Woman Who Poked the Leopard o pjesnikinji i političarki Patience Nitumwesige iz Ugande Foto: ZagrebDox

Dokumentaristi su pritom tu da sve to zabilježe i pokažu svijetu, nadahnjujući nove oblike otpora i na najudaljenijim mjestima – zahvaljujući istim onim silama koje su taj pritisak i učvrstile. Ovogodišnja nova programska cjelina ZagrebDoxa, Dox otpora, donosi šest filmova koji prikazuju različite aspekte takvih djelovanja. Dva filma dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je desnica snažnija nego ikad. U filmu Librarians, redateljice Kim A. Snyder, neočekivani junaci bore se protiv cenzure knjiga u školskim knjižnicama na Floridi i u Teksasu. U filmu The Encampments, Michaela T. Workmana i Keija Pritskera, studentski pokret prosvjeduje protiv povezanosti svojih sveučilišta s izraelskim genocidom u Gazi.

Iz Ukrajine se vraća naša stara poznanica Alisa Kovalenko, zajedno s korredateljicom Marysiom Nikitiuk, s filmom Traces, u kojem hrabre žene suočavaju posljedice ratnog seksualnog nasilja. U filmu The Woman Who Poked the Leopard, Patience Nitumwesige, snažna političarka i pjesnikinja, zatočena u zatvoru, prkosi ugandskom diktatoru kreativnom provokacijom. Iz Irana dolazi potresno lijep kratkometražni film As I Lay Dying redateljskog dvojca Mohammadreza Farzada i Pegah Ahangarani, dugogodišnjih gostiju ZagrebDoxa, u kojem svjedočimo strašnim posljedicama prosvjeda na njihove sudionike – što ih čini još odlučnijima. Oni su ti od kojih bismo svi trebali učiti.

U okviru programa Factumentarci, i ove će se godine na ZagrebDoxu predstaviti dva filma nastala u produkciji Factuma, najznačajnije hrvatske nezavisne dokumentarne produkcije. Film Nije na prodaju donosi priču o stanovnicima Zagreba koji se suočavaju s posljedicama nekontrolirane urbanizacije i pritiska investitora, prateći one koji su odlučili ostati u svojim domovima i sačuvati vlastiti prostor unatoč promjenama koje mijenjaju lice grada.

Film Nije na prodaju Marine Aničić Spremo Foto: ZagrebDox

Redateljica Marina Aničić Spremo u produkciji kuće Factum 2021. godine realizirala je svoj prvi dugometražni dokumentarni film Dubica, za koji potpisuje režiju, scenarij i kameru, a koji je osvojio nagradu za najbolji ženski rukopis na Forteca International Film Festivalu 2023. Jedan je ZagrebDox koji postoji u programskim knjižicama, u službenim selekcijama i na fotografijama. Sasvim je drugi (i drugačiji!) onaj koji ostaje u nama – neuhvatljiv, fragmentiran i uvijek pomalo subjektivan.

Filmski esej Subjektivna, redateljice Anje Koprivšek, zajednički je pokušaj Factuma i ZagrebDoxa da istrošenu formu festivalskih kronika zamijeni inovativnim i osobnim viđenjem festivalskog života, iz perspektive mlade autorice. Film se bavi pitanjem što zapravo znači sudjelovati na festivalu dokumentarnog filma i što nosimo sa sobom kada se svjetla ugase.

Lijepa vijest koja dodatno zaokružuje ovogodišnje izdanje jest novo važno međunarodno priznanje festivala. Od 2026. godine ZagrebDox postaje dio tzv. Cannes Docs obitelji, prestižne mreže dokumentarnih filmskih festivala iz cijeloga svijeta okupljenih u sklopu Marché du Film u Cannesu, čime postaje i prvi hrvatski filmski festival uključen u ovo važno međunarodno partnerstvo. Cannes Docs svake godine okuplja niz festivala koji svojim djelovanjem pridonose razvoju dokumentarnog filma, stavljajući ih u fokus samog srca jednog od najvažnijih svjetskih filmskih festivala i filmskog tržišta.

ZagrebDox se pritom kroz svoj PRO program dodatno povezuje s međunarodnim festivalima i platformama, ostvarujući suradnje s festivalima Doclisboa i Ji.hlava, kao i s mediteranskim filmskim marketom MEDIMED, čime potvrđuje svoju poziciju aktivnog sudionika u globalnoj dokumentarnoj mreži. Takva umreženost i razmjena iskustava pridonose ne samo razvoju festivala nego i jačanju dokumentarne industrije u cjelini — dinamične, povezane i neprestano evoluirajuće. Nastavlja se već otprije pokrenuta suradnja s rapskim RAFF-om gdje će neki od projekata biti pozvani na rezidenciju, a neki će pak moći računati na cjelogodišnju podršku propulzivne kompanije Impronta Films.

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox očekuje nas u kinima Kaptol Boutiquea od 19. do 26. travnja 2026. godine. ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Društva hrvatskih filmskih autora i Turističke zajednice Grada Zagreba.