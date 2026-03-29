Hrvatska na prestižnom festivalu pomorske baštine Escale à Sète u Francuskoj

U organizaciji Udruge za promicanje hrvatske maritimne baštine Cronaves iz Splita, od 31. ožujka do 6. travnja Hrvatska će se još jednom predstaviti na jugu Francuske, u regiji Occitaniji, na najvećem mediteranskom festivalu pomorske baštine Escale à Sète.

Programom „Od batane do tartane – putovanje kroz jadransku baštinu“ Udruge Cronaves, SRD Mandrač Tivoli iz Pule i Ekomuzej-Ecomuseo Batana iz Rovinja predstavit će izložbe maketa brodova i fotografija te radionice o hrvatskoj pomorskoj baštini, tradicijskoj brodogradnji i gastronomiji.

"Sudjelovanje Hrvatske na festivalu Escale à Sète nastavak je našega dugogodišnjeg rada na međunarodnoj promociji hrvatske maritimne baštine", kaže predsjednik Cronavesa Plamenko Bavčević.



Otkriva da nije riječ samo o predstavljanju tradicijskih plovila, nego je sudjelovanje na jednom od najznačajnijih europskih maritimnih festivala prilika da pokažemo kako naša pomorska kultura i danas živi te da uoči sezone predstavimo turističku ponudu u suradnji s uredom Hrvatske turističke zajednice u Parizu.

"Projekt „Od batane do tartane" simbolično prati razvoj pomorske kulture našega priobalja – od male, skromne barke vezane uz obalu do snažnog jedrenjaka otvorenog mora. Ako batana predstavlja svakodnevicu ribara i život uz obalu, tartana označuje sljedeći korak – izlazak na pučinu, kao brod trgovine i veza među gradovima Mediterana", najavljuje vlasnik posljednjeg očuvanog jedrenjaka tartane na Mediteranu Zoran Todić.

Ističe da projekt “Od batane do tartane“ ne karakterizira samo raspon veličina, nego i put rasta: od obale prema pučini, od lokalnog prema međunarodnom, od maloga drvenog trupa do velikoga jedra.

"Taj put govori o Istri kao pomorskom krajoliku u kojemu se tradicija ne čuva samo u muzejima, nego na moru. Batana i tartana zajedno tvore priču o ljudima koji su gradili, plovili, trgovali i živjeli more. To je priča koju donosimo Europi i Mediteranu – kao živu baštinu, a ne kao uspomenu", poručuje.

U sedam festivalskih dana u gradu Sètu, najvećoj ribarskoj luci Mediterana, posjetitelji hrvatskoga šatora moći će razgledati makete batane i tartane majstora maketarstva Luciana Kebera te izložbu fotografija „Hrvatska – domovina mora“ autora Andrine Luić, Dubravke Pajk, Boška Lučeva i Vislava Torrea.



Program uključuje i radionice „Drvena brodogradnja i hrvatska maritimna baština“, a u gastronomskom dijelu, pod vodstvom chefa Davida Skoke, pripremat će se tradicionalna jela hrvatske obale i otoka.

Sudjelovanje Hrvatske na festivalu Escale à Sète Udruga Cronaves organizira u suradnji s ministarstvima vanjskih i europskih poslova te kulture i medija, Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice, lokalnim turističkim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave.

Jedrenjak tartanu, izgrađenu 1927. godine u Viareggiju u Italiji, pronašao je zapuštenu i zaboravljenu na Sardiniji Zoran Todić. Obnovljena je isključivo autentičnim materijalima – bez plastike, nehrđajućeg čelika ili suvremenih sintetičkih dodataka. Tartana je 2025. godine sudjelovala na Konferenciji Ujedinjenih nacija o zaštiti oceana u Nici, gdje je predstavljala Hrvatsku kao zemlju bogate, ali i žive pomorske baštine.

Na festivalu Escale à Sète vlastitim programom i organizacijom predstavit će se i Udruga Palagruža iz Komiže.