Kruna koju je zastrašujuće nositi: U novom dokumentarcu članovi BTS-a progovaraju o mračnoj strani slave

Kad su se članovi planetarno popularne grupe BTS ponovno okupili nakon gotovo četiri godine pauze i odsluženog obveznog vojnog roka, svijet je očekivao spektakl. No, novi Netflixov dokumentarac "BTS: The Return" redatelja Bao Nguyena pokazuje ono što se događalo iza kulisa - priču o krvi, znoju i suzama, daleko od blještavila pozornice.

Film prati sedmoricu članova dok u unajmljenoj kući u Los Angelesu pokušavaju stvoriti povratnički album "ARIRANG", a umjesto slavljeničke atmosfere, kamera bilježi iscrpljenost, frustraciju i pritisak koji prijeti da ih slomi. Već na samom početku, tijekom jedne večere, članovi otvoreno priznaju da se osjećaju kao u tvornici. "Pomalo me stresira to što se samo želim zabavljati stvarajući glazbu, ali umjesto toga, osjećam se kao da radimo u tvornici", iskreno kaže J-Hope, dok RM dodaje: "Pomalo me izluđuje ideja da se svaki dan budim. Ne mislim na buđenje kao takvo, već na proživljavanje istog dana iznova i iznova. To sam često osjećao u vojsci."

Ovaj osjećaj da su tek zamjenjivi kotačići u nemilosrdnoj mašineriji nije samo njihova iluzija, već surova realnost K-pop industrije. Scene iz dokumentarca savršeno ilustriraju ono na što bivši idoli godinama upozoravaju - sustav koji izvođače tretira kao "zamjenjive proizvode" i tjera ih na rad od 15 sati dnevno. Dokumentarac ne bježi od prikaza napetih sastanaka s menadžmentom, gdje se umjetnička vizija benda sudara s korporativnim interesima. Jedna od najzanimljivijih borbi vodila se oko korištenja engleskog jezika u pjesmama. Dok su nadređeni inzistirali na više engleskih stihova radi globalnog tržišta, članovi su se snažno opirali. "U pjesmama već ima toliko engleskog. Želim dodati više korejskog", rekao je Suga, a RM ga je podržao: "Slažem se. Ovdje moramo imati određenu razinu autentičnosti."

Kamera bilježi i trenutke potpune ranjivosti, otkrivajući koliki je danak slava uzela na svakom od njih. Vođa grupe, RM, u jednoj sceni priznaje koliko mrzi rutinu koja ga podsjeća na vojsku, strahujući da bend stagnira. "Trendovi se stalno mijenjaju. Novi izvođači stalno dolaze. I mi se moramo mijenjati. Kako bismo se trebali razvijati ako se opiremo struji? To je samo postojanje", govori on. Najstariji član, Jin, koji se ostatku grupe pridružio tek dan nakon završetka vlastite solo turneje, osjećao se potpuno izgubljeno. "Zastrašujuće je doći kasno i ne znati gdje su svi. Moram shvatiti gdje se ja uklapam u sve ovo", priznaje, a kasnije otkriva da je tijekom turneje bio toliko bolestan da je morao primiti infuziju čak pet puta. Njegova borba je kulminirala priznanjem da je svojedobno ozbiljno razmišljao o napuštanju grupe nakon sedam godina, ali je ostao jer je s vremenom postajalo "zabavnije".

Ono što dokumentarac najbolje prikazuje jest golemi teret koji sedmorica mladića nose na svojim leđima. "Nosimo ovu ogromnu krunu, no ona je ponekad nevjerojatno teška i zastrašujuće ju je nositi", slikovito je opisao RM. Taj osjećaj pritiska prožima svaku scenu, od kreativnih blokada u studiju do filozofskih razgovora o prolaznosti. Članovi su svjesni da u K-popu grupe rijetko traju dugo i da ih publika nakon duge pauze može lako zaboraviti. Taj strah ih tjera da rade do krajnjih granica, čak i kad se čini da nemaju više što dati. Najmlađi član, Jung Kook, sažima tu borbu jednostavnom rečenicom: "Ova intenzivna razina slave može biti preteška za nositi. Ja zapravo nisam toliko poseban. Postoji dio mene koji želi da ga se doživljava samo kao pjevača i ništa više."

Unatoč svim sukobima, sumnjama i iscrpljenosti, iz kaosa se ipak rodila umjetnost. Proces stvaranja albuma bio je prepun nesigurnosti, a najbolji primjer je odabir vodećeg singla "Swim", pjesme za koju su neki članovi smatrali da je previše melankolična i riskantna za povratak. "Hoće li se ljudima svidjeti? Hoće li misliti: 'Mogu se vratiti s ovakvom pjesmom?'", pitao se Suga, nakog čega je dodao: "Na kraju, dobro je dokle god se ljudima sviđa. Nikad ne znamo što će zapravo uspjeti. Tako to jednostavno ide."

Upravo je ta iskrenost najjača strana filma. "BTS: The Return" nije samo dokumentarac za obožavatelje, već i važan podsjetnik da se iza savršene fasade najmoćnije glazbene industrije na svijetu kriju stvarni ljudi sa stvarnim problemima, strahovima i snovima. Oni koji se bore da njihov glas ne bude ugušen bukom mašinerije koja ih je stvorila.