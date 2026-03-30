Mary Ocher, jedna od najoriginalnijih figura europske underground scene, i koprivnička kantautorica Anna Moor u Močvari

Mary Ocher iz Njemačke i domaća Anna Moor 1. travnja zajedno nastupaju na Začaranoj Močvari. Mary Ocher već više od dva desetljeća zauzima posebno mjesto na europskoj underground sceni kao autorica koja glazbu, performans i političku angažiranost spaja u jedinstvenu i beskompromisnu cjelinu. Njezin rad ne poznaje žanrovske granice – od art-punka i eksperimentalnog performansa, do avangardnog eksperimentiranja zvukom – svaki projekt nosi snažan autorski pečat i jasno artikuliran stav, zbog kojih su njezini nastupi jednakim dijelom koncert i tjelesno iskustvo.

Rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Ocher u svom radu ne bježi od angažiranosti i političkog otpora uz koji veže svoju osobnu sudbinu, a fanovi njezina rada su, među ostalima, Karen O (Yeah Yeah Yeahs), Animal Collective i Sean Lennon.

Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike. Kroz svoj rad opisuje osobna iskustva s putovanja koja svima donose blisku nostalgiju. Tako je na prvom albumu ("Plavi avioni", 2022.) spojila atmosferičnu elektroniku s emotivnim narativom, što joj je donijelo prepoznatljivost u radijskom eteru i nominaciju za Porin u kategoriji najboljeg albuma elektroničke glazbe. Nagrađena je i nagradom Ambasador za najbolju alternativnu vokalnu izvedbu. U kasnijim radovima nastavlja razvijati nešto mračniji zvuk kroz spoj drum'n'bassa, deep housea i modernog popa, zadržavajući svoj fokus na atmosferi i lirici.