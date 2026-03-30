Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
program začarana močvara

Mary Ocher, jedna od najoriginalnijih figura europske underground scene, i koprivnička kantautorica Anna Moor u Močvari

Mary Ocher i Anna Moor
Močvara
Autor
Hrvoje Horvat
30.03.2026.
u 10:22

Mary Ocher rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike

Mary Ocher iz Njemačke i domaća Anna Moor 1. travnja zajedno nastupaju na Začaranoj Močvari. Mary Ocher već više od dva desetljeća zauzima posebno mjesto na europskoj underground sceni kao autorica koja glazbu, performans i političku angažiranost spaja u jedinstvenu i beskompromisnu cjelinu. Njezin rad ne poznaje žanrovske granice – od art-punka i eksperimentalnog performansa, do avangardnog eksperimentiranja zvukom – svaki projekt nosi snažan autorski pečat i jasno artikuliran stav, zbog kojih su njezini nastupi jednakim dijelom koncert i tjelesno iskustvo.

Mary Ocher jedna je od najoriginalnijih figura suvremene europske underground scene. Već više od dva desetljeća kroz glazbu, performans i film istražuje teme identiteta, raseljenosti, politike i osobnog otpora, s oštrom društvenom kritikom.

Rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Ocher u svom radu ne bježi od angažiranosti i političkog otpora uz koji veže svoju osobnu sudbinu, a fanovi njezina rada su, među ostalima, Karen O (Yeah Yeah Yeahs), Animal Collective i Sean Lennon.

Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike. Kroz svoj rad opisuje osobna iskustva s putovanja koja svima donose blisku nostalgiju. Tako je na prvom albumu ("Plavi avioni", 2022.) spojila atmosferičnu elektroniku s emotivnim narativom, što joj je donijelo prepoznatljivost u radijskom eteru i nominaciju za Porin u kategoriji najboljeg albuma elektroničke glazbe. Nagrađena je i nagradom Ambasador za najbolju alternativnu vokalnu izvedbu. U kasnijim radovima nastavlja razvijati nešto mračniji zvuk kroz spoj drum'n'bassa, deep housea i modernog popa, zadržavajući svoj fokus na atmosferi i lirici.

Ključne riječi
kultura underground scena elektronička glazba koncert Močvara glazba Anna Moor Mary Ocher

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Stjepan Hauser
2
piše hrvoje horvat

Bi li poput Stjepana Hausera zabranili i čitanje Dostojevskog jer je ruski pisac?

Od Eurosonga i mnogih sportskih natjecanja do skorašnjega Svjetskog nogometnog prvenstva, mnogo je poziva na bojkot ili nenastupanje nekim umjetnicima/sportašima. Problem je samo što se takvi pozivi ne izvode i ne "odobravaju" konzistentno pa, ovisno s koje zemljopisne, političke ili kulturološke pozicije promatrate, vidite i razlike u "bojkotima", zabranama i isključivanju, tj. otkazivanju pojedinih imena

Premium sadržaj
Sara Renar

Na mrežama istovremeno gledamo videe mačaka, umiranje od gladi u Gazi i bacanje bombi. To je shizofreno

Karizmatična glazbenica i kantautorica Sara Renar ima novi album, "Nježne riječi", koji je kritiku ostavio bez daha. "Jjako sam sretna i ugodno iznenađena kako su 'Nježne riječi' naišle na sjajan odaziv i kod kritike i kod publike. To se ne može predvidjeti. Svi koji pričaju o tome da postoje ovi ili oni parametri... da postoje, svi bi uspijevali. Dosta toga je i u nekom faktoru sreće i povijesnog trenutka", kaže Renar

koncertni program

Proljetna turneja Žarišta predstavlja iznimne kantautorice: Dinu Jashari, Iku, ZHIVU i Ivu Bobanović

U naredna dva mjeseca u pet klubova zagrebačkoj publici predstavit će se dvadesetak bendova i kantautora/ica, svojevrsni presjek aktualne lokalne i regionalne autorske produkcije. Nastupit će: Oxajo, Goran Glad, Sacher, Mimika Orchestra, Marisol, Pendrek, Idu Hobiti, Dimitrije Dimitrijević, te autentične i žanrovski raznolike kantautorice među kojima se izdvajaju: Dina Jashari, Ika, ZHIVA i Iva Bobanović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!