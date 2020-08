Napustila je život menadžerice i iz pepela podignula obiteljski biznis: Danas više nema kredita

Moćna ga je rijeka obgrlila s triju strana, priroda usidrila na 170 metara nadmorske visine, sunce ga grije, kiša zalijeva, a žena njeguje i o njemu skrbi. Tako je to posljednjih šesnaest godina, otkad je diplomirana ekonomistica Jasna Antunović Turk odlučila ostaviti svoj život uspješne menadžerice koja je pisala projekte za druge i hrabro kročiti u svijet vinarstva te iz pepela podignuti u Domovinskom ratu prekinutu dugogodišnju tradiciju vinarstva svoje obitelji iz Dalja.

U svijet vina ušla na mala vrata

I izgradila je nešto potpuno novo, drukčije. I svoje. Simbol je njezine vinarije žena pobjednica koja se stopila u lozu, a slogan: “U zagrljaju Dunava, vinove loze i žene...”.

U erdutskom vinogorju, na kilometar od Dunava, posadila je te 2004. godine svoj prvi vinograd, ušavši tako na mala vrata u svijet vina. Pet godina poslije sagradila je modernu vinariju kapaciteta 950 hektolitara te kušaonicu opremljenu u tradicionalnom stilu. Zemlju za vinograde kupovala je pomno promišljajući o pozicijama na kojima će biti loza, krčila ju je i pripremala za sadnju, ostavljajući na svakoj parceli samo orahe, breskve i trešnje. Njezina energija, želja i volja za učenje – Jasna je sad u svojoj vinariji i enolog i nema šanse da se u vinariji išta događa mimo nje – te svladavanje prepreka na koje je nailazila ta su joj vrata vinarskog svijeta sve više otvarala. Naposljetku, prometnula se u vinaricu poznatu i izvan granica Hrvatske, pogotovo nakon što je Graševina Premium iz 2013., proizvod vinarije Antunović, na najvećem svjetskom ocjenjivanju vina u Londonu, Decanteru, prije tri godine nagrađena platinom i titulom najboljega hrvatskog bijelog vina.

“Petrolej, med i dunja na nosu. Mozaik sočnih okusa s naglaskom na mango, papaju i limetu. Predivno kompleksno vino strukturirano ugodnom kiselinom. Na “aftertastu” suptilan osjet na duhan i med. Izvanredno”, zabilježio je stručni ocjenjivački žiri o vinu koje je 20 mjeseci bilo postupno dozrijevalo u bačvama od slavonskoga hrasta, a zatim nekoliko mjeseci odležalo u bocama.

GALERIJA OPG Vina Antunović

Jasna Antunović Turk, kojoj je graševina i omiljena i savršena sorta, tim se uspjehom iznimno ponosi. Rođenoj Osječanki na licu zaiskri osmijeh kad o njemu govori i dok pogledava na uokvireno to i druga priznanja istaknuta na zidu sa stilom uređene kušaonice u Dalju, gdje se njezina boutique vinarija i nalazi, a kamo je s ocem dolazila u vinograd i u posjet baki još kao curetak.

– Vinarstvo je prekrasan posao, ne znam što bi iole bilo nalik tome. Veže vas uz prirodu, uz prekrasnu lozu koja ima životni vijek kao i čovjek i uz čovjeka je otkad postoji i daje mu najljepši proizvod na svijetu, a to je vino. U svemu ovome doista doživljavam vlastitu kreaciju, vlastiti entuzijazam. Kroz taj proizvod zapravo se zrcali ono što ja imam za dati ovome svijetu – u dahu će Jasna Antunović Turk prije no što smo pošli u obilazak njezinih vinograda koje ima na sedam i pol hektara, s prosječnim prinosom od 1,5 do 2,5 kilograma po trsu.

U sortnom dijapazonu 75 posto su bijele sorte – graševina, chardonnay, muškat ottonel, plemenka i zeleni silvanac koji u erdutskom vinogorju jedino ona ima. Ostalo su crne sorte, i to crni pinot, cabernet franc i cabernet sauvignon.

Jasna Antunović Turk danas je bez ikakvih kredita i kaže da vino otplaćuje sve nove investicije. Spojivši ono što voli, a to je vinarstvo, sa zvanjem financijaša, Jasna je stvorila svoju “čarobnu formulu” koja joj je pomogla i u povlačenju novca iz europskih fondova i u prodaji vina. Osim u kušaonici i web shopu vinarije, njezina se vina mogu kupiti i u Intersparovim trgovinama, pijuckati u luksuznim hotelima i restoranima, poput Valamara, Dubrovačkih vrtova sunca, Maistre... A u restoranu “Stari mlin” koji se nalazi blizu vinarije Antunović, na obali Dunava u Dalju, graševina Jasne Antunović Turk je vino kuće...

Uskoro će posaditi šesti vinograd

Na Jasninu obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu četvero je zaposlenih, tu je i sin Branimir, diplomirani agronom i jedan od stipendista zaklade Miljenka Grgića, čuvenoga hrvatskog vinara iz Kalifornije. Branimir je budućnost obiteljske vinske priče, čime se Jasna iznimno ponosi i kaže kako bi mladima trebalo dati priliku da rade i razvijaju se, dati im kuće koje zjape prazne, pogotovo u Slavoniji, dati im neobrađenu zemlju te im tako stvoriti preduvjete za normalan život od svoga rada. I to u Hrvatskoj.

– U petogodišnjem planu kanimo svakako posaditi šest hektara graševine iz hrvatske klonske selekcije i nakon toga se proširiti. Tu je i moj sin s kojim dolazi neka nova energija i neke nove vibracije u cijeli ovaj posao koji volim najviše na svijetu – kaže Jasna Antunović Turk.

Bit će to njezin šesti vinograd, a graševinu iz klonske selekcije, za koju se cijepovi rade u Njemačkoj, posadit će ispod vinograda, gdje je danas njezino polje suncokreta. Naime, Jasna se osim vinogradarstvom i vinarstvom bavi i ratarstvom i na dvanaest hektara ima suncokret, a na još osam kukuruz.

Ipak, kaže kako je misija vinarije Antunović pozicionirati se kao boutique vinarija s vrhunskim vinima u manjim serijama, stvorenim za prave vinoljupce koji će u butelji nektara iz erdutskog vinogorja otkriti što je to nastalo “u zagrljaju Dunava, vinove loze i žene...”.