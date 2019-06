Mađarska vlada snižava PDV na smještaj s 18 na samo pet posto

Ono o čemu turistički radnici u Hrvatskoj, opterećeni PDV-om od 13 posto na smještaj i čak 25 posto na ugostiteljstvo, za sada mogu samo sanjati, u Mađarskoj postaje stvarnost. Mađarska vlada krajem svibnja predstavila je akcijski plan zaštite gospodarstva “13 plus 1” kako bi se održao rast BDP-a Mađarske, u kojem se za iduću godinu predviđa drastično smanjenje nameta za turizam. Orbanova vlada predvidjela je, naime, od 1. siječnja iduće godine snižavanje stope poreza na dodanu vrijednost na turistički smještaj s 18 posto na svega pet posto.

Vladajući u Mađarskoj i ovaj put su pokazali da im ne manjka vizije i ambicija, a ni senzibiliteta za turistički sektor. Mađarsko gospodarstvo i danas snažno raste i ima jednu od većih stopa rasta u Europi, ali vladajući u toj zemlji ne žele riskirati i spremaju se za godine što dolaze. Akcijski plan zaštite gospodarstva s 14 mjera trebao bi, kako je zamišljeno, pojednostaviti porezni sustav, konsolidirati poreze i smanjiti stope, ne samo PDV-a za turizam nego više različitih poreza. Orbánov tim pritom si je za cilj postavio zadržati godišnji rast BDP-a Mađarske na dva postotna boda iznad prosjeka EU.

Rast veći nego u Europi

Mađarski ministar financija Mihály Varga na konferenciji za novinare, predstavljajući pojedinačno točke novog vladina razvojnog paketa, kazao je da se zapošljavanje u Mađarskoj znatno povećalo posljednjih godina. Stopa nezaposlenosti pala je na samo 3,5 posto, a u usporedbi s 2010. godinom u Mađarskoj je 800.000 više zaposlenih. Ministar Varga kazao je i da se postignuti rezultati moraju sačuvati i, u skladu s time, da je razumno pojednostaviti oporezivanje te smanjivati poreze i doprinose na radnu snagu.

Inače, samo turizam u Mađarskoj zapošljava oko 360.000 ljudi, a i sa sadašnjom stopom PDV-a na smještaj od 18 posto bilježio je sasvim solidne rezultate i svake godine postavljao nove rekorde.

Turistički radnici kao patrioti

Lani je tako turistički promet u Mađarskoj rastao pet posto i za 650.000 turista prema prethodnoj godini, ali, očito, mađarska država shvaća da turizmu, ako od njega želi više, više i mora dati. Da se ozbiljno razmišlja o povlasticama sniženog PDV-a na samo pet posto, moglo se, pritom, naslutiti još krajem prošle godine. Na turističkom summitu lani u listopadu, održanom u Budimpešti, premijer Orbán istaknuo je da je mađarska turistička industrija postala jedna od najuspješnijih gospodarskih grana u zemlji. Otišao je i korak dalje u komplimentima za taj sektor rekavši kako su uspješni poduzetnici u turističkom sektoru definicija patriota.

Mađarska, inače, ima Nacionalnu strategiju razvoja turizma sve do 2030. godine. Prema ciljevima iz Strategije doprinos turizma BDP-u bi do 2030. trebao porasti sa sadašnjih deset na 16 posto, a broj zaposlenih u tom sektoru s 364.000 na 450.000. Tri glavna područja na koja se budući turistički razvoj fokusira su sportski, kulturni i zdravstveni turizam, a kako bi se ciljevi iz strategije realizirali, taj će se razvojni dokument ispratiti s više od dvije milijarde eura raznih potpora.

No, u Mađarskoj, osim što se gleda daleko u turističku budućnost, ne zaboravljaju ni prošlost. Tako upravo mađarski premijer voli reći da je njegova zemlja morala čekati dva desetljeća nakon pada komunizma kako bi se turizmu dodijelilo poštovanje i priznanje koje uistinu zaslužuje. – Bilo je moderno govoriti o našoj zemlji s primjesom omalovažavanja. Međutim, Mađari su vratili vjeru u sebe, oni vjeruju da je Mađarska jedno od najljepših mjesta na svijetu i da mađarski narod može biti uspješan u suvremenom svijetu – prenose mađarski mediji riječi premijera Orbana, koji rado ističe prirodne ljepote Mađarske, gostoljubivost mađarskih ljudi, svjetski poznate termalne kupke, vinsku kulturu i gastronomiju. Turizam, pak, smatra jednim od pokretačkih sektora mađarskog gospodarstva.

Da bi se ta vizija i realizirala, kao što se vidi, manje-više ništa se ne prepušta slučaju. Osim što turizam ima dugoročnu strategiju razvoja, dobiva obilne potpore i do sto milijuna eura godišnje, a sad i niži PDV, čak je i mađarska turistička agencija pozicionirana kao organizacija unutar vlade. Time je i operativno, ali i načelno demonstrirana važnost turizma. Nacionalna turistička agencija, inače, odgovorna je za upravljanje i koordinaciju turizma, a ima misiju uzdići Mađarsku do statusa jedne od najpoželjnijih europskih turističkih destinacija. Prvi čovjek mađarske vlade želi da se u srednjoročnom planu u turizam uključi “svaki kutak Mađarske”. Mađarska vlada optimizam temelji i na proteklih osam-devet godina. Broj turističkih noćenja od 2010. do lani porastao je, naime, za 50 posto, a prihodi čak 115 posto. Doprinos turizma mađarskom proračunu u 2017., recimo, dosegnuo je približno sedam milijardi eura. Smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost zasigurno će otvoriti prostor za novi snažan zamah turističke industrije.