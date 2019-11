Hrvatska može biti lider energetske tranzicije u EU

Četvrti Otočni forum za čistu energiju europskih otoka okupio je danas brojne dužnosnike među kojima je bio i hrvatski ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić, zatim direktorica Opće uprave Europske komisije za energiju Ditte Juul-Jørgensen, europski zastupnik Tonino Picula, ravnatelj FEDARENE i član Upravnog odbora Sporazuma gradonačelnika Julije Domac te brojni otočani i stručnjaci iz ostalih zemalja članica.

- Otočni forum predstavlja prekretnicu u pripremi aktivnosti Hrvatske tijekom predsjedanja Europskom unijom u prvoj polovini 2020. godine, uključujući i aktivnosti u okviru Deklaracije o održivosti otoka koju je Europska unija donijela 2017. godine. Nastojimo se usmjeriti prema klimatski neutralnoj i zelenijoj Europi. Postoji ideja je da cijela Europa do 2050. bude klimatski neutralna. Hrvatska je u tom smislu u nešto boljoj poziciji, jer naše gospodarstvo nije toliko orijentirano na industrije koje onečišćuju i u tom kontekstu ta tranzicija je nešto što nas čeka u sljedećim desetljećima - poručio je ministar Ćorić u uvodnom govoru.

U veljači ove godine 26 europskih otoka službeno je pokrenulo svoj prijelaz na čistu energiju, uz potporu Tajništva "Čista energija za EU otoke", koje je i organizator Otočkog foruma. Od ukupno 1.244 europskih otoka, Brač, Hvar, Korčula i Cresko-lošinjski arhipelag našli su se na tom popisu, što je sjajan uspjeh za Hrvatsku.

- Dogovorom Europskog vijeća i Europskog parlamenta o proračunu za 2020. godinu, osigurano je kroz akcijski plan novih dva milijuna eura za tehničku pomoć otocima za prijave na europske projekte za prelazak na obnovljive izvore energije u sljedeće dvije godine - potvrdio je danas hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, autor ovog akcijskog plana.

- Posebno je zadovoljstvo tu vijest podijeliti u Hrvatskoj, gdje se po 4. put na otočkom forumu okupilo 190 otočana iz cijele Europe. Lijepo priznanje za sav naš rad proteklih godina i poticaj za nastavak u ovom mandatu. Osim ovih inicijativa, s institucionalne strane važan je pravno obvezujući dugoročni okvir na kojeg ćemo moći računati kada je u pitanju financiranje projekata i kontinuirano realiziranje ciljeva. Nadam se da će takav dugoročni okvir biti ostvaren za vrijeme nadolazećeg predsjedanja - dodaje Picula.

Uzmemo li u obzir da će u prvih 100 dana Komisije biti donesen i Green New Deal Forum je odlično otvorio vrata temama koje će se naći na stolu i za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

- Zemlja poput Hrvatske, s 1000 otoka, ali i prirodnim potencijalom koje posjeduje, trebala bi biti prirodni lider energetske tranzicije u Europskoj uniji. U situaciji kada je čak i Europska investicijska banka javno najavila da prestaje financirati energiju iz fosilnih goriva i da će ubuduće pratiti samo tzv. čistu energiju, svima je jasno da niskougljično gospodarstvo i energetski sustav koji počiva na obnovljivim izvorima energije više nemaju alternativu. Energetska rješenja koja mogu funkcionirati za otoke, bit će primjenjiva i za ruralna područja, i za brdsko-planinska područja, i za male gradove – obratno to vjerojatno neće biti slučaj. To je, u kombinaciji s EU predsjedanjem iduće godine, jedinstvena i povijesna prilika za brendirati Hrvatsku ne više samo kao malu zemlju za veliki odmor, nego i kao uspješnu, odgovornu i naprednu malu naciju koja pruža primjer u borbi s globalnim izazovima. To bi trebao biti i poticaj da se počnemo više ponositi svojom zemljom i svojom ulogom u EU, to nam u Hrvatskoj jako treba. istaknuo je u svom izlaganju Julije Domac, predsjednik europskog udruženja regija i energetskih agencija FEDARENE i član upravnog odbora Sporazuma gradonačelnika.

Forum se iz Splita seli na Hvar gdje će se 21. i 22. studenoga održavati interaktivne i stručne radionice u cilju brže i bolje energetske tranzicije hrvatskih i europskih otoka. Podsjetimo, dosadašnji otočni forumi za čistu energiju održani su u Grčkoj, Španjolskoj i Švedskoj.