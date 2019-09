Sve je jači pritisak aktivista, Guterres traži prelazak na obnovljive izvore energije

Nakon ljeta obilježenog šumskim požarima, toplotnim udarima i uraganima, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da od svjetskih vlada i tvrtki očekuje nova obećanja da će se odreći fosilnih goriva na posebnom UN-ovu summitu o klimi u New Yorku u ponedjeljak.

S obzirom na to da švedska tinejdžerka Greta Thunberg i drugi aktivisti vrše pritisak na izaslanstva pred taj summit, UN-ovi dužnosnici očekuju da će oko 60 zemalja obećati više nego što su se obvezale Pariškim sporazumom o klimi 2015.

"Gubimo bitku s klimatskim promjenama", rekao je Guterres na konferenciji za novinare u srijedu. "Očekujem da će biti objavljen i predstavljen niz smislenih planova za smanjenje emisija u idućem desetljeću i postizanje ugljične neutralnosti do 2050.", rekao je. Za UN-ovu govornicu idući će tjedan izići među ostalima i male otočne zemlje koje su najizloženije podizanju razine mora te europske nacije kao što su Francuska i Njemačka.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL

Za sada, velika gospodarstva koja i dalje grade ili financiraju termoelektrane na ugljen, kao što su Japan, Južna Koreja i Australija, ne bi trebala izlaziti na govornicu, ali ipak mogu iznijeti planove u tom smislu. Sudjelovati neće niti američki predsjednik Donald Trump ni brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji javno dovode u pitanje klimatske promjene, kazali su njihovi predstavnici. Aktivisti za zaštitu okoliša ističu da se summit odvija u ključno vrijeme kada ekstremne vremenske prilike i rast temperature pogađaju sve više ljudi u sve više dijelova svijeta.

"Sastanak ne može biti važniji ", rekla je May Boeve, izvršna direktorica skupine za klimatski aktivizam 350.org. "Znači da će zemlje morati napokon razgovarati o izvoru požara koji gutaju naš planet: fosilnim gorivima." Guterres je pozvao da se obustavi gradnja termoelektrana na ugljen u svijetu od 2020., kao i da se prestane subvencionirati fosilna goriva i brzo prijeđe na obnovljive izvore energije kao što su solarna, energija vjetra i geotermalna energija. On i drugi UN-ovi dužnosnici također žele da Kina više ne razvija proizvodnju ugljena u Aziji i Africi putem svojeg infrastrukturnog plana "Pojas i cesta".

"Puno više me zabrinjavaju zemlje u Africi koje moraju imati opciju da ne usvajaju ugljen. One moraju imati više prilika za obnovljive izvore energije", rekao je UN-ov izaslanik za klimatske promjene Luis Alfonso de Alba. Među govornicima iz privatnog sektora koji se očekuju na summitu je i glavni izvršni direktor danske energetske kompanije Orsted, koja se ove godine povukla iz sektora nafte i plina i zatvorila termoelektrane na ugljen.

Skupina velikih naftnih kompanija pod nazivom "Oil and Gas Climate Initiative" održat će na marginama summita sastanak koji će biti posvećen ublažavanju posljedica korištenja fosilsnih goriva na klimu putem tehnologije za hvatanje i skladištenje ugljika te hvatanje metana. Premda Pariški sporazum obvezuje vlade na brzu tranziciju na čistu energiju, svjetske emisije stakleničkih plinova prošle godine dosegle su rekordnu razinu. Po sadašnjim obvezama predviđenim tim sporazumom, svijet će vrlo lako prijeći prag za globalno zatopljenje od 2 stupnja Celzijevih iznad predindustrijskih razina, što bi po upozorenju UN-ova Panela za klimatske promjene iz listopada imalo katastrofalne posljedice.

IPCC je prošli mjesec poručio da će biti potrebne dalekosežne promjene u načinu na koji se koristi poljoprivredno zemljište kako bi se spriječilo da zatopljenje ne izmakne kontroli i idući bi tjedan trebao objaviti novo izvješće o posljedicama klimatskih promjena za oceane. I dok potpora Trumpove administracije fosilnim gorivima i američko-trgovinske napetosti potkopavaju nade u globalnu suradnju u borbi protiv klimatskih promjena, diplomati su kazali da vide i određene ohrabrujuće naznake. Klima je zbog sve jačeg pritiska aktivista postala važnije pitanje u nekim zemljama, posebice na sjeveru Europe, a katastrofalne poplave na američkom Srednjem zapadu i požari u Amazoniji i na Arktiku privukli su pozornost birača.

Foto: Reuters/ PIXSELL

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da želi da Europa postane prvi svjetski ugljično-neutralan kontinent. U SAD-u pak, demokratski kandidati za predsjedničke izbore iduće godine zagovaraju predloženi "Zeleni New Deal" za poticanje obnovljivih izvora energije i ukidanje fosilnih goriva. Trend su primijetili i investitori, koji prebacuju novac u kompanije koje dobro posluju u čistoj energetskoj ekonomiji, rekao je Nigel Topping, glavni izvršni direktor neprofitne koalicije "We Mean Business" koja surađuje s poslovnim sektorom u borbi protiv klimatskih promjena. "Vidimo da investitori počinju shvaćati da će se te promjene dogoditi."