'Agrokorovo ozdravljenje pozitivno će utjecati na ekonomiju cijele regije'

Najveći stečajni proces u povijesti Hrvatske, sanacija Agrokora po posebnom zakonu, približava se kraju. Prvog dana travnja u koncern i formalno ulaze novi vlasnici, postavlja se nova uprava, a mijenja mu se i ime. Izvanredni povjerenik Fabris Peruško ostaje u koncernu u trojakoj ulozi, i kao povjerenik, izvršni direktor i član upravnog odbora. Razgovarali smo o refinanciranju, planovima i budućnosti kompanije.

Agrokor od 1. travnja mijenja ime u Fortenova grupa, a imat će novu korporativnu strukturu, ali i za Hrvatsku neuobičajen model upravljanja...

Agrokorovi problemi uglavnom su bili vezani uz korporativno upravljanje i kapitalnu strukturu koja je nagodbom redizajnirana i, iako ima svoje izazove, bitno je zdravija od prijašnje. Postavljena je nova kontura upravljačkog modela pa su se dva ključna problema Agrokora počela rješavati. Grupacija ima više od pet milijardi eura prometa i bitna je za ekonomije svih država u regiji zbog velikog utjecaja na BDP i javne financije pa će daljnji proces ozdravljenja kompanije imati pozitivne utjecaje na makroekonomsko okruženje. Vjerovnici su izabrali ovaj monistički sustav koji je uobičajeniji na anglosaksonskom tržištu, ali nije suprotstavljen ni stran domaćem zakonodavstvu. Od devetero predloženih članova Upravnog odbora sedmero njih dolazi izvan grupe. Svatko od njih donosi svoja znanja jer su karijeru odradili ili u maloprodaji, proizvodnji hrane ili bankarstvu, tako da će svako donijeti svoj pečat i moći će pomoći grupi da bolje upravlja svojim rizicima. Upravni odbor ima navigacijsku funkciju, a izvršni direktori upravljat će samom kompanijom.

Tko je kome nadređen, Upravni odbor Izvršnom odboru ili obrnuto? Možete li, primjerice, bez upravnog odbora donijeti odluku o prodaji neke tvrtke?

Na vrhu strukture je Skupština dioničara koja bira Upravni odbor, a za uređivanje odnosa između izvršnog i upravnog tijela na snazi je akt koji definira zadaće i navodi za što je sve potrebno odobrenje Upravnog odbora. Postoji razina o kojoj mora odlučivati i sama Skupština dioničara. Odluke kao što su prodaja ključne imovine, udjela ili preuzimanje novog zaduženja izvršni direktori ne mogu donijeti bez Upravnog odbora. Statutom je definirano do kojih je iznosa moguće donositi određene odluke bez konzultacija sa Skupštinom dioničara.

Rekli ste da imate oko 50 tisuća zaposlenika, a do sada se govorilo da ih Agrokor ima 60 tisuća. Kamo je nestalo deset tisuća zaposlenika?

To je bila okvirna brojka zaokružena na gore, u realnosti je radilo oko 58 tisuća ljudi, a trenutačno imamo više od 52 tisuće zaposlenika. Razlika je nastala prirodnim odljevom ljudi, kao posljedica činjenice da je dio operacija optimiziran te da je dio radnika koji su imali ugovore na određeno radno vrijeme otišao iz kompanije, dok je dio u međuvremenu dobio posao na neodređeno. U određenim dijelovima poslovanja nedostaje nam radnika, dok u nekim poslovima imamo višak. Na razini grupe ne očekujemo velike promjene u ukupnom broju zaposlenika.

Vaši kritičari pad broja zaposlenih i ukupnih prihoda navode kao argumente za tezu da je Agrokor u lošem stanju...

Agrokor je u odnosu na poslovanje prije dvije godine smanjio prihode za otprilike 18 posto, ali to smanjenje nije vezano uz zdravlje tvrtke, ono je bilo planirano i namjerno. Mi smo jednostavno prestali raditi poslove koji nam ne donose profit i baviti se djelatnostima koje su služile samo za napuhivanje prihoda te smo se koncentrirali na profitabilni dio poslovanja. To dokazuje operativna dobit koja je u istom razdoblju rasla više od 30 posto. Prihod jest pao, ali u dijelu koji nije bio zdrav, a fokusiranje na zdrav dio poslovanja donijelo je zaradu. U posljednjih šest mjeseci bitno smo podigli i kvalitetu menadžerskog tima, što se još ne vidi izravno u brojkama, ali će već kratkoročno utjecati na rast rezultata.

Jeste li zadovoljni s performansama Jamnice, Leda, Konzuma i ostalih perjanica koncerna?

Sve te kompanije posluju dobro, neke će imati manji, a neke veći rast, ali bitno je da ključne tvrtke posluju kvalitetno. Turistička sezona ubrzano se priprema i na operativnoj razini sve je spremno.

S obzirom na EBITDA Konzuma, hoće li dobavljači dobiti dio preostalog graničnog duga?

Da. Konkretan dogovor o metodologiji tek je pred nama, ali nagodbom je određeno da će dobavljačima biti plaćen dio tog duga ako EBITDA Konzuma premaši 38,6 milijuna eura, odnosno da će se vezati uz iznos koji premašuje tu brojku.

Pred vama je refinanciranje roll-up aranžmana. Kamata se u travnju penje na 11,5 posto, a ukupni trošak financiranja na 15,5 posto. Do rujna milijardu eura morate refinancirati ili isplatiti. Ima li šanse da se to riješi prije ljeta s obzirom na to da svakog mjeseca kamata raste? Jesu li neki od vlasnika spremni ponuditi povoljniji aranžman? Jasno je da ne možete postići kamatu od tri posto, ali koju razinu kamate tvrtka može podnijeti?

Ne bih ulazio u prognoze o terminu kada će se realizirati refinanciranje. Na tom se procesu radi i, čim bude u stadiju zaključenja, to ćemo i objaviti. S vlasnicima nismo razgovarali o mogućnosti da oni refinanciraju aranžman. Kako su razgovori s drugim potencijalno zainteresiranim stranama u tijeku i ne možemo ih voditi preko medija, ne bih izlazio ni s kakvim brojkama i projekcijama o cijeni refinanciranja, ali napomenuo bih da se povoljnost refinanciranja neće moći ocjenjivati po jednoj varijabli. Uz trošak kredita, povoljnost će se mjeriti i rokom dospijeća, ritmom otplate, uvjetima refinanciranja i tog novog kredita... Mogu tek izraziti sigurnost da ćemo postići dogovor koji je prihvatljiv za Fortenova grupu uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo.

Može li Fortenova servisirati razinu duga kojom je opterećena?

Glavnina duga od milijardu eura odnosi se na kredit sa statusom najstarije tražbine, takozvani SPFA, koji je kratkoročan i trebamo ga refinancirati na dulji rok otplate. Veličina tog duga u odnosu na trenutačnu profitabilnost na gornjoj je granici onoga što kompanija može podnijeti, ali daleko je manja od omjera duga i profitabilnosti koju je imao stari Agrokor. Tada je dug bio za više nego 30 puta veći od operativne dobiti, dok je sad sveden na nešto manje od sedam iznosa dobiti iz operativnog poslovanja. Radimo i radit ćemo na povećavanju profitabilnosti pa će se omjer smanjivati u našu korist. To će nam omogućiti pregovore o novom refinanciranju s povoljnijim uvjetima, što je proces koji će trajati i kojim će se s vremenom postići manja zaduženost. U idućim godinama morat ćemo popraviti kapitalnu strukturu, ali to su dugoročniji izazovi.

Od travnja vlasnici mogu i prodavati udjele Fortenove. Ima li najava kupoprodaje među vlasnicima s malim udjelima poput dobavljača ili bondholdera?

Iako kompanija ne može govoriti u ime vlasnika, znamo da postoji interes određenih budućih vlasnika Fortenova grupe za povećanje njihovih udjela. Imamo dva velika suvlasnika koji ne trguju udjelima i s druge strane grupu vlasnika s malim udjelima. Određeni suvlasnici iz grupe bondholdera javno su već rekli da imaju apetita za povećanje svojih udjela. Nitko od njih, koliko je meni poznato, ne želi preuzeti većinski udio, ali iskazali su da žele povećati svoj udio u koncernu.

U idućih mjesec dana pripremat će se pokretanje Fortenove, ali implementacija će trajati više mjeseci. Hoće li 45 zrcalnih kompanija početi s radom 1. travnja? Jesu li riješeni prijenosi certifikata, ugovora o radu, koncesija na zemljište ili vodu?

Da, zrcalne kompanije su spremne. Sve je pripremljeno za prijenos vlasništva. Što se tiče koncesija na zemljište, zakon je jasan i taj je problem riješen. Nikakve pravne zapreke nema da se sve koncesije prenesu. Naš je tim u svakodnevnoj komunikaciji s administracijom i relevantnim tijelima, u kojoj su pronađena sva potrebna rješenja. Ne vidim nikakav problem koji bi trebao zabrinjavati ni vlasnike ni javnost.

Kada će biti gotov prijenos imovine tvrtki koje su izvan Hrvatske s obzirom na to da u slučaju tvrtki izvan Hrvatske ovisi o jurisdikciji drugih država?

Očekujem da ćemo glavninu prijenosa najvećih tvrtki iz regije realizirati u sljedećih nekoliko mjeseci. Svaka od tih tvrtki zahtijeva određene pravne korake koji ovise o pravnom sustavu zemlje i našem položaju unutar tvrtke. Po samom izglasavanju nagodbe mi smo počeli raditi na tim postupcima pa je većina potrebnih koraka unaprijed pripremljena.

Prelazi li Mercator u novu kompaniju?

Prijenos Mercatora ima tri bitna uvjeta, jedan je suglasnost banaka, drugi je odobrenje agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, treći se odnosi na reguliranje manjinskih udjela. Svaki od ta tri koraka ima svoju dinamiku. Za Mercator postoji veliko zanimanje u Sloveniji, što je uostalom i dokazano činjenicom da je donesen takozvani lex Mercator, kojim je vlada željela zaštititi sam sustav. Danas je situacija bitno drukčija nego u vrijeme donošenja tog zakona jer ostale kompanije iz Agrokora imaju potraživanja prema Mercatoru pa sadržajno Agrokorove kompanije financiraju Mercator. Situacija je potpuno drukčija od one kada je bio donesen Zakon o postupku izvanredne uprave.

Imate li dogovor s bankama i vjerujete li da ćete ga postići?

Nemamo ga još, ali na njemu se radi. Prebacivanje imovine Mercatora na Fortenova grupu u interesu je i tih banaka, jer će njihovo vlasništvo biti u grupi koja je zdrava, u interesu je svih dobavljača i samog Mercatora, jer i ta tvrtka mora početi diskusiju o refinanciranju svoga duga. Svi uključeni moraju imati povjerenje da se u tom procesu neće dogoditi ništa što bi ugrozilo njihovu poziciju, a ja razloga za takav strah ne vidim. U komunikaciji smo sa svim dionicima i radimo na pronalasku rješenja.

Slovenci najavljuju da će vratiti Mercator u svoje ruke. Je li Mercator uopće na prodaju?

Nagodba vjerovnika jasno definira što se događa s članicama grupe i da se prije prijenosa na novu tvrtku nijedna tvrtka ne može prodati. Stoga za prodaju Mercatora nema ni pravne osnove, a ni interesa nas kao vlasnika.