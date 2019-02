Prvi zadatak novog Agrokora refinanciranje milijarde eura duga

Idućih nekoliko dana očekuje se objava informacije o početku rada novog Agrokora pod novim imenom. Prema neslužbenim informacijama grupa s novom strukturom i novim vlasnicima počela bi s radom u ožujku, a prvi ozbiljni zadatak je refinancirati čak milijardu eura duga.

Bez novog kredita poslovanje nove grupe neće biti održivo što je i razlog pregovora novih vlasnika koji će tek konzumirati svoju imovinu i kreditora koji u slučaju da Agrokor ne vrati dug preuzimaju koncern. Iznimno skup aranžman roll-up kredita iz mjeseca u mjesec postaje sve skuplji.

Iz izvještaja izvanredne uprave za poslovanje u dvanaest mjeseci, u kojem nema podataka o prihodima kompanija u sustavu Agrokora, niti podataka o prihodima grupe, vidljivo je da se samo na ime naknada kreditorima već isplatilo 227 milijuna kuna, a prvog dana travnja novi Agrokor morat će im na istoj osnovi isplatiti još 70 milijuna kuna. Kamata se na proljeće penje na 10,5 posto, što je neodrživo za bilo koju tvrtku.

Zato se najavljuje da će se refinanciranje realizirati najkasnije do ljeta, ali upitno je hoće li se transakcija tom brzinom uspjeti dogovoriti. Privremeno vjerovničko vijeće nije se susrelo u siječnju, vidljivo je iz izvještaja izvanredne uprave. Zanimljivi su i podaci o troškovima izvanredne uprave.

Od travnja 2017. do prosinca 2018. spašavanje Agrokora stajalo je 1,3 milijardu kuna. Glavnina iznosa otišla je u ruke konzultanata koji su do prosinca stajali 767 milijuna kuna. To je daleko premašilo najave o troškovima do 58 milijuna eura, a konzultanti i dalje primaju honorare u koncernu jer rade na procesu implementacije nagodbe.

Drugi veliki trošak je novo financiranje od spomenutih 227 milijuna kuna. Za rezultate poslovanja u cijeloj godini morat će se pričekati travanj, odnosno revidirane podatke, ali je iz prihoda objavljivanih za prvih jedanaest mjeseci vidljivo da su u odnosu na plan podbacili, dok je operativna dobit bila na razini očekivanja i iznosila oko 1,72 milijardu kuna ostvarenih od 17 najvećih kompanija unutar koncerna.

Nastavlja se tako pad prihoda Agrokor koncerna, a za koliko točno vidjet će se po objavi rezultata. Podaci za 2017. godinu pokazali su da je koncern u odnosu na godinu ranije, prije izvanredne uprave i kraha, izgubio osminu svih prihoda, točnije 5,5 milijardi kuna prihoda. Tada je ostvareno 39,5 milijardi kuna prihoda u godinu dana uz operativnu dobit od 623 milijuna kuna, dok je u 2016. godini zarada iznosila 1,06 milijarde kuna.

Više od 30 milijuna zadovoljnih potrošača proizvoda iz Agrokora