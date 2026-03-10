Tommy i Bobis među dobitnicima priznanja Superbrands Croatia 2025

Na svečanoj dodjeli priznanja Superbrands Croatia 2025, održanoj 4. ožujka 2026. u Zagrebu, prestižni status Superbrand dodijeljen je i hrvatskim brendovima Tommy i Bobis, čime je potvrđena njihova dugogodišnja reputacija, povjerenje potrošača i snažna prisutnost u svakodnevnom životu građana.

Status Superbrand dodjeljuje se brendovima koji kroz vrijeme potvrđuju dosljednost, kvalitetu i snažnu povezanost s potrošačima, a izbor se temelji na ocjenama stručnog vijeća i percepciji potrošača.

Foto: Tommy

U dinamičnom sektoru maloprodaje Tommy je izgradio prepoznatljiv identitet temeljen na dostupnosti, razumijevanju potreba kupaca i dugoročnom odnosu s potrošačima.

"Iznimna mi je čast što danas mogu primiti priznanje Superbrands Croatia u ime Tommyja. Ovu titulu ne smatramo samo nagradom, nego potvrdom da naš svakodnevni rad — posvećenost kvaliteti, povjerenju i bliskosti s našim zajednicama — pronalazi odjek kod potrošača i struke.

Foto: Tommy

Tommy je izgrađen na vrijednostima koje nas vode još od naših početaka: dosljednost u pristupu, prilagodljivost promjenama tržišta te razumijevanje potreba naših kupaca. Superbrands priznanje dodatna je potvrda da upravo te vrijednosti čine osnovu brenda kojem potrošači vjeruju i kojem se vraćaju.

Hvala organizaciji Superbrands Croatia, svim našim kupcima i partnerima na povjerenju — vaša podrška inspirira nas da svakim danom postajemo bolji i vjerodostojniji", izjavio je Dario Mamić, direktor korporativnih komunikacija Tommyja.

Istovremeno, Bobis, čija tradicija seže još od 1949. godine, desetljećima gradi povjerenje potrošača kroz kvalitetu i autentične proizvode koji su postali dio svakodnevnih rituala mnogih generacija.

Foto: Tommy

"U ime Bobisa želim zahvaliti organizaciji Superbrands Croatia na ovom iznimnom priznanju. Za nas, kao tvrtku s dugogodišnjom tradicijom pekarstva i dubokim korijenima u hrvatskoj prehrambenoj industriji, ova nagrada potvrda je da kvaliteta, kontinuitet i povjerenje koje gradimo desetljećima imaju stvarnu vrijednost.

Biti prepoznat kao Superbrand Croatia 2025. velika je čast i dodatna odgovornost da nastavimo njegovati našu tradiciju, unapređivati izvrsnost i ostati pouzdan brend generacijama koje dolaze", izjavio je Krešimir Lokas, predsjednik Uprave Bobisa.

Dobivena priznanja dodatno potvrđuju snagu domaćih brendova koji kroz kvalitetu, tradiciju i povjerenje potrošača ostaju važan dio hrvatskog gospodarstva i svakodnevice potrošača.