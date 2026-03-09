Stiže najveći događaj posvećen financijskom obrazovanju - Tjedan financijske pismenosti 2026.

Od 16. do 21. ožujka u Zagrebu se održava Tjedan financijske pismenosti, inicijativa koja okuplja vodeće stručnjake, institucije i građane s ciljem jačanja financijskog znanja i sigurnosti.

Središnji događaj programa bit će 4. Regionalna konferencija financijske pismenosti, koja će se održati 20. ožujka u Kaptol Boutique Cinema, u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Raiffeisen mirovinskih fondova.

Projekt koji se u kratkom vremenu profilirao kao jedna od najrelevantnijih regionalnih platformi za otvoren dijalog o financijama ove godine dolazi s jasnom porukom — o novcu se mora govoriti jasno, argumentirano i bez uljepšavanja.

Ovogodišnja tema konferencije, „Financije bez filtera: prilike i izazovi digitalnog doba“, fokusira se na stvarnost u kojoj digitalne tehnologije, umjetna inteligencija i društvene mreže istodobno stvaraju nove prilike, ali i nove rizike za osobne i poslovne financije.



Ministri, regulatori i lideri financijske industrije na istoj pozornici

Konferencija okuplja predstavnike državnog vrha, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske zajednice i poslovnog svijeta.

Među govornicima su doc. dr. sc. Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, bivši ministar financija, te dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Sudjeluju i predstavnici vodećih financijskih institucija: Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Renata Vujasinović, Country Manager Croatia u Visa Europe, Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, Slađana Ćosić, voditeljica Grupe Europske investicijske banke u Hrvatskoj, Ivana Žitnik, članica Uprave EOS matrix, Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG te Adriana Tomić, članica Uprave Grawe osiguranja.

Akademsku zajednicu predstavljaju prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta – Zagreb, izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, članica organizacijskog odbora konferencije, te prof. dr. sc. Slađana Benković s Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

U raspravama će sudjelovati i predstavnici poslovne i financijske zajednice, među kojima su Ognjen Bagatin, serijski poduzetnik i poduzetnički influencer, Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje iz Croatia osiguranja, Ivan Rukavina, direktor Sektora hrana iz Kauflanda, Slaven Smojver direktor Direkcije supervizije informacijskih sustava iz Hrvatske narodne banke, prof. psih. Marina Mesarić Radojčin, direktorica u Ljudskim resursima iz Privredne banke Zagreb, Maja Pleša, Area Brand menadžerica iz Orbica te jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić.

Panel rasprave moderirat će dr. sc. Eva Horvat, članica Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Petra Mlačić Vučemilović-Jurić, savjetnica ministra financija i novinarka, te izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

„U vremenu u kojem financijske odluke postaju sve složenije, a informacije sve brže i često nepouzdane, financijska pismenost više nije dodatna kompetencija, ona je temelj osobne sigurnosti i odgovornog funkcioniranja društva“, istaknula je dekanica Ekonomskog fakulteta – Zagreb Sanja Sever Mališ.

Novac u doba inflacije, umjetne inteligencije i društvenih mreža

Program konferencije podijeljen je u tri tematska panela koji obrađuju ključne dimenzije suvremenih financija.

Panel „Makro trendovi, mikro odluke: kako globalne promjene oblikuju naše financije“ donosi raspravu o tome kako inflacija, geopolitički poremećaji i globalna tržišta utječu na svakodnevne financijske odluke građana. Panel „Od inovacije do manipulacije: AI, digitalizacija i nova lica starih prijevara“ fokusira se na digitalne rizike i nove oblike financijskih prijevara. Treći panel, „Influence Me If You Can: psihologija financijskog uspjeha u online dobu“ bavit će se utjecajem društvenih mreža, digitalne kulture i percepcije uspjeha na način na koji mlade generacije donose financijske odluke i oblikuju svoje potrošačke i investicijske navike.

Umjesto teorijskih rasprava, fokus je na konkretnim izazovima s kojima se građani i poduzetnici svakodnevno susreću — od inflacije i kredita do online manipulacija i financijskih trendova s društvenih mreža.



Tjedan financijske pismenosti: besplatne akademije i znanje dostupno svima

Konferencija je dio šireg programa Tjedna financijske pismenosti, koji od 16. do 21. ožujka donosi niz besplatnih edukativnih aktivnosti za građane svih generacija.

Poseban dio programa namijenjen je mladima kroz format Financial Literacy Talk, koji će se održati 17. ožujka u Urania- prostoru kreacije. FLxTalk financijske teme približava generaciji Z kroz svakodnevne životne situacije i digitalnu kulturu. U tom će okviru gastro influencerica Maja Jalšovec održati talk na temu „Obroci do 5 eura“, TikTok kreatori Marta i Alan Baudoin govorit će o temi „Život na minimalcu“, dok će Henry Jim, ETF analitičar iz Bloomberg LP, održati predavanje “Why ETFs Are Taking Over the Investing World”.

Program uključuje Akademiju financijske pismenosti za mlade, Akademiju financijske pismenosti za odrasle, te novu programsku cjelinu, Akademiju za mikro, male i srednje poduzetnike, koja će se održati 19. ožujka na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, a na kojoj će sudjelovati stručnjaci iz financijske industrije, kao i uspješni poduzetnici uključujući Kristinu Ercegović, Dragu Jukića, Borisa Sruka i Marka Brajkovića.

Najmlađima i njihovim roditeljima namijenjena je Financijska igraonica, koja će se održati 21. ožujka u Moneterra – Muzeju novca Hrvatske narodne banke, interaktivnom muzeju posvećenom svijetu novca, financija i monetarne povijesti.

Program uključuje i Fin&Femme, panel posvećen ekonomskom osnaživanju žena na kojem će sudjelovati pjevačica i poduzetnica Maja Šuput, poduzetnica i vlasnica Bread Cluba Anamaria Zajec Palić, te mnoge druge uspješne žene.

Razgovor o novcu kakav danas doista jest

razvija se kao platforma koja povezuje akademsku zajednicu, financijsku industriju i građane.

U vremenu kada financijske odluke postaju sve kompleksnije, a posljedice pogrešnih procjena sve skuplje, cilj inicijative je građanima pružiti znanje, alate i samopouzdanje za donošenje informiranih odluka.