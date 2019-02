Slovenska vlada hoće izvući Mercator iz Agrokora: 'Želimo mu osigurati stabilniju poslovnu budućnost'

Slovenska vlada nema ambicije da Mercator ponovo postane slovensko državno poduzeće, ali ga želi izvući iz "zagrljaja" koncerna Agrokor koji se do sada pokazao kao loš vlasnik, kazao je u razgovoru za mariborski list "Večer" od subote slovenski ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek.

"Želimo osigurati Mercatoru stabilniju poslovnu budućnost, stvoriti uvjete da dobije novog vlasnika koji će ga restrukturirati, no slovenska država ga neće kupovati kako su ovih dana neki nagađali", kazao je Počivalšek.

Kad je 2014. preuzeo najveći slovenski trgovački lanac hrvatski koncern Agrokor bio je prezadužen, kasnije je postao i insolventan, a budući da je od stečaja spašen "zloglasnim" roll-up kreditom koji ga ugrožava mislimo da bi i Novi Agrokor nakon preustroja bio loš vlasnik, ustvrdio je slovenski ministar, dodavši da o mogućem izuzimanju Mercatora stalno razgovara s Agrokorovim vodstvom, ali i predstavnicima ruske Sberbanke.

Prema riječima slovenskog ministra, sada je pravi trenutak da se krene u akciju traženja novog vlasnika Mercatora koji u Sloveniji zapošljava desetak tisuća ljudi i godišnje otkupi za pola milijarde proizvoda od slovenskih dobavljača, osobito nakon što su predstavnici Sberbanka nedavno u Davosu najavili da žele uskoro prodati svoj vlasnički udio.

"Mislimo da je pravi trenutak za pomake oko vlasništva Mercatora. Interesi budućih vlasnika novog Agrokora su različiti. Sberbank dopušta mogućnost da svoj udio proda odmah, ali i da zadrži vlasnički udio na srednji rok. A, prema našim informacijama, na hrvatskoj se strani grozničavo traže rješenja kako naprijed i mi tu vidimo priliku za izlazak Mercatora iz Agrokorova zagrljaja", kazao je slovenski ministar za mariborski list "Večer".

Iako je zanijekao navode slovenskih medija zadnjih dana o navodnom vladinom pokušaju formiranja koncerna slovenskih poduzeća, među njima i Petrola, koji bi konkurirali za kupnju Mercatora, te naveo da slovenska vlada vidi priliku u većem interesu financijskih fondova iz inozemstva za taj pothvat, Počivalšek nije isključio da bi za djelomični ulog u Mercatoru mogao biti zainteresiran i slovenski kapital.

"Država neće kupovati Mercator. No, registrirali smo dovoljno interesa poslovnih i financijskih investitora koji su Mercator u stanju preuzeti, te ga restrukturirati, financijski, poslovno i logistički. A u to hoće li se u tu operaciju uključiti neko slovensko poduzeće ili ne, u to se kao ministar neću upuštati", kazao je Počivalšek za mariborski "Večer".

