Agrokor odlazi u povijest, ovo je novo ime koncerna

Novo ime Agrokora je Fortenova grupa, a korporativna struktura s radom počinje 01.travnja, nakon gotovo dvije godine insolvencijskog procesa kojeg je vodila izvanredna uprava. Na čelu kompanije bit će uprava, točnije odbor direktora koji ima devet članova. Tvrtku će dakle voditi Daniel Boehi, Miodrag Borojević, Paul Foley, Kelly Griffith, Maksim Poletajev, Jullian Michael Simmons i Sergej Volk. Radnici tek moraju predložiti svog predstavnika u odbor direktora, a u odbor ulazi i Peruško.

Kompanijom će na izvršnoj razini upravljati Fabris Peruško i Irena Webber, a uskoro će se imenovati i treći član izvršnog tijela zadužen za financije. Peruško će biti glavni izvršni direktor, a Irena Weber zamjenica glavnog izvršnog direktora i glavna operativnu direktoricu. Od ukupno 159 kompanija koncerna kroz implementaciju nagodbe će prvo proći 77 kompanija iz Hrvatske.

Čak 45 tvrtki je insolventno pa će se njihova imovina prenijeti na zrcalne kompanije koje nastavljaju s radom pod istim imenom ali uz dodatak plus. Tako će se podsjetimo Konzum zvati Konzum plus, a primjerice Jamnica se zrcali u Jamnicu plus. Izvanredna uprava tvrdi da nema problema s prijenosom koncesija za poljoprivredno zemljište. Ostalo je riješiti još svega nekoliko posto ukupnog portfelja pa je to pitanje zapravo riješeno.

Stare tvrtke bez imovine pripojit će se Agrokoru d.d., a kad se taj proces završi dokinut će se postupak izvanredne uprave, a Agrokor se briše iz Sudskog registra i time zauvijek prestaje postojati. Udjeli 32 solventne kompanije u Hrvatskoj se prenose na novi koncern, dok će se imovina i udjeli čak 82 kompanije koje su izvan Hrvatske prenositi sukladno zakonima Srbije, BIH te Slovenije.

