Novi Agrokor vodit će upravni odbor s devet članova od kojih su tri nezavisna

Najveći hrvatski koncern u idućim će danima dobiti novo ime s kojim će i formalno završiti era Agrokor. Vlasnici još dogovaraju model upravljanja i ljude koje će imenovati u tijelo koje će donositi strateške odluke o budućnosti koncerna, a kako se može čuti, intenzivno se pregovara i vlasnici imaju kvalitetan dijalog. Insinuacije o podjeli na dva tabora nisu točne, uvjeravaju nas iz više izvora, već, dapače, suradnja se ocjenjuje vrlo dobrom.

Agrokor implementacijom nagodbe postaje nova korporativna struktura, a podsjetimo – kompanijama će upravljati holding. Na čelu tog holdinga trebao bi biti odbor direktora koji će, kako sada stvari stoje, imati devet članova među kojima bi trebala biti i tri nezavisna stručnjaka, dok će ostale članove imenovati vlasnici. Predstavnike bi, logično je, trebali imati obvezničari te financijske institucije, hrvatske banke te, naravno, ruske banke s obzirom na to da te tri skupine dioničara drže više od 70 posto udjela. Novi korporativni sustav s radom treba početi prije 31. ožujka pa vlasnicima ostaje još kratko vrijeme da se dogovore o svim imenima i ostalim detaljima, a iako imaju još dva tjedna, očekuje se dogovor u idućem tjednu.

Pripreme za sezonu ubrzane

Već se mjesecima nagađa hoće li Agrokor imati novu staru upravu, odnosno hoće li Fabris Peruško i Irena Webber nastaviti svoje karijere na ključnim pozicijama u koncernu. Prema dostupnim informacijama, čini se da će dvojac koji je iznio implementaciju nagodbe i finalne pregovore suvlasnika imati važne pozicije u novoj upravljačkoj strukturi nakon što Agrokor i formalno preuzmu novi vlasnici. Kako je koncern već obavijestio, operativne tvrtke zadržat će postojeći menadžerski kadar.

Iako nitko ne osporava važnost dogovora o ključnim ljudima koji će voditi koncern u budućnosti, pred Agrokorom stoje daleko jači izazovi i to u refinanciranju roll-up aranžmana i pripremi za turističku sezonu. Informacije o zastoju u pripremi sezone, koje se pojavljuju u kuloarima u koncernu demantiraju. Likvidnost je na dobroj razini i pripreme teku ubrzano, kažu nam, pa nema zabrinutosti da bi uslijed promjena na korporativnoj razini došlo do zastoja u operativnom poslovanju.

Kreditorima 170 milijuna eura?

Kad je pak riječ o refinanciranju aranžmana teškog 960 milijuna eura s nepovoljnim uvjetima, vrijeme ide protiv koncerna i njegovih vlasnika. Aranžman koji je osigurao likvidnost koncerna dolazi na naplatu u rujnu. Problem je u tome što od siječnja do rujna kamate rastu po 0,5 posto svakog mjeseca. Budući da se implementacija nagodbe planira realizirati krajem ožujka, prije travnja neće ni formalno biti moguće realizirati refinanciranje. U tom trenutku kamata će već iznositi 11,5 posto, što znači da će kreditorima Agrokor tada za kamate dugovati 110,5 milijuna eura. Međutim, to nisu konačni troškovi kredita jer se uz kamatu ugovorila i isplata naknade.

Do sada je na ime naknade isplaćeno 3 posto vrijednosti kredita, odnosno 227 milijuna kuna, a po istoj će osnovi kreditorima u travnju otići još oko 70 milijuna kuna. U najgorem slučaju, ako se kreditni aranžman ne refinancira sve do rujna, kreditorima će se ukupno morati isplatiti više od 170 milijuna eura kamata i naknada uz glavnicu od 960 milijuna eura, a to Agrokor, sa zaradom koja je nakon jedanaest mjeseci poslovanja u sedamnaest najvećih tvrtki iznosila 220 milijuna eura, nije u stanju. Kreditora zainteresiranih za refinanciranje nema previše iako je Sberbank obavijestio da pregovara s financijašima iz Kine i s Bliskog istoka. Već se sada može čuti da će se u koncernu morati pripremiti na nepovoljne uvjete, točnije još jedan aranžman s visokim kamatama.

