TISUĆE PRIJAVILE PROBLEM

Diljem svijeta poteškoće s internetom, pali popularni servisi, problema ima i u dijelu Hrvatske

FILE PHOTO: Illustration shows 3D-printed miniature model of Elon Musk and X logo
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/2
Autor
Dora Taslak
18.11.2025.
u 13:04

Cloudflare - tvrtka koja pruža mrežne usluge tisućama stranica - prijavila je potencijalno veliki prekid

Dio korisnika s područja Slavonije posljednjih nekoliko sati ima poteškoće s fiksnim i mobilnim uslugama, a o svemu se oglasio i A1. "Dio naših korisnika na području Slavonije trenutno ima poteškoće s fiksnim i mobilnim uslugama te su A1 stručnjaci na terenu i rade na dijagnostici i što skorijem otklanjanju kvara", poručio je operater. 

Osim toga, popularna društvena mreža X, nekadašnji Twitter, ne radi brojnim korisnicima u Hrvatskoj. Problem je prijavljen i u drugim zemljama diljem svijeta. Na stranici Down Detector, kako prenosi Daily Mail, postoji više od 3250 prijava vezanih uz poteškoće s jednom od najvećih društvenih mreža na svijetu. 

Istodobno, Cloudflare - tvrtka koja pruža mrežne usluge tisućama stranica - također je prijavila potencijalno veliki prekid. Na Down Detectoru bilo je preko 10.500 prijava o prekidima usluga. 

pao X
Foto: Screenshot

Ovu poruku na WhatsAppu ne otvarajte: Širi se nova prijevara, evo kako se zaštititi
