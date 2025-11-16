Isprobali smo Xiaomi 15T Pro i Xiaomi Watch S4: Kako im to uspijeva

Ipak se može: pronaći jako dobar mobitel ispod tisuću eura. Kineski brend Xiaomi godinama je car postizanja najboljih omjera uloženog i dobivenog od svojih gadgeta pa tako i različitih serija mobitela. Proteklih dana isprobavao sam Xiaomi 15T Pro, Xiaomijevu višu srednju klasu koja se trudi ponuditi flagship odlike uz nižu cijenu od drugih top Android modela. U većini je to i ovog puta uspjelo Xiaomiju, nova T verzija je lijep mobitel velikog odličnog zaslona, velike i dugotrajne baterije s odličnom glavnom kamerom. No malo se Xiaomi i prebacio pa je počeo uza sve bolje specifikacije nuditi ipak i višu cijenu – tako je Xiaomi T15 Pro u Hrvatsku stigao s cijenom od 899 eura iako se sada nudi s početnom cijenom od 799 eura.

Foto: Danijel Lijović

Novi model dobio je malo izglancaniji i dorađeniji dizajn, uključujući i ljepše i kompaktno složeno postolje stražnjih kamera pa sve to nekako izgleda profinjenije. Nije to baš ni revolucija u dizajnu mobitela, poznato je da Kinezi vole odasvuda posuditi ideje za inspiraciju, ali mobitel izgleda pristojno i, još važnije, vrlo je ugodan osjećaj korištenja i držanja kućišta u rukama. Stražnja strana od staklenih vlakana je matirana i odlično prianja na prste bez ikakvog straha od prosklizavanja. Rekao bih da je Xiaomi ovdje baš lijepo i suptilno donio napredak u kvaliteti. Površine su ravne i čvrste, a metalni okvir (aluminij) je zaobljen na rubovima pa nemate ni brige da vam mobitel zasmeta u džepu.

Foto: Danijel Lijović

Cijeli uređaj je malo viši, tanji i širi te mrvicu teži (za 1 gram) od lanjskog modela. Dimenzije su sada 162,7 x 77,9 x 7,96 mm, a masa 210 grama. Prednje staklo od ogrebotina štiti Corning Gorilla Glass 7i, što je još jedna flagship odlika. Mobitel ima IP68 certifikat za otpornost na vodu i prašinu. Xiaomi 15T Pro sada ima malo veći zaslon nego prije. Ima 6,83-inčni AMOLED zaslon (u odnosu od 6,67 inča na 14T Pro) koji pruža rezoluciju od 2772 x 1280 s vršnom svjetlinom od 3200 nita. Telefon se doima brzim i fluidnim u redovnoj upotrebi, zahvaljujući brzini osvježavanja od 144 Hz. Xiaomi je također ugradio širok raspon značajki za zaštitu očiju. Pri dnu ekrana je precizan i brz optički senzor otiska prsta.

Foto: Danijel Lijović

15T Pro pokreće čipset MediaTek Dimensity 9400+ koji fino podnosi gotovo sve zadatke. Tu i tamo bih sitno primijetio poneki sporiji odziv po aplikacijama ili postavkama, ali većinom su mi performanse bile dosta dobre. Kao i obično na Xiaomijevim serijama, može vam zasmetati hrpa aplikacija koje vam realno ne trebaju, ali kao i obično na Android mobitelima, sve si možete posložiti po svojoj mjeri. Stereo zvučnici su dobri i dovoljno glasni, ali kod telefonskih poziva ton mi je bio slabiji. Također, minus je što je ovdje sporiji USB 2.0 utor pa ako kabelom prebacujete teške datoteke poput videa i fotografija, mogli biste se i načekati.

Kamere nude svašta pomalo, a fotografije su većinom odlične kada snimate po suncu, a ponešto slabije po noći i na ultraširokom objektivu. Najkvalitetniji je glavni objektiv od 50 megapiksela, ali treba pohvaliti i periskopsku 50 MP telefoto kameru s 5x optičkim zumom i 100x digitalnim zumom. To je prva takva kamera na Xiaomijevim T modelima i pun je pogodak.

Glavna kamera snima kvalitetne fotografije na dnevnom svjetlu, nudi se velika razina detalja i oštrine, širok dinamički raspon i dobar kontrast. Fotografije izgledaju dosta prirodno. Pri naoblaci mi se čini da se ipak kamera malo muči s manjom svjetlosti i dobivao sam malo tamnije tonove. Također, pri jakom suncu je automatika kamere malo kasnila u mjerenju ekspozicije pa su mi neki kadrovi bili preosvijetljeni. Ultraširoka kamera je prosječna i pri slabijem svjetlu brže dobiva zamućene dijelove.

Fotografije snimljene mobitelom Xiaomi 15T Pro

Snimao sam klupski koncert u zagrebačkoj Močvaru u slabo osvijetljenim uvjetima i većina kadrova ispadala mi je mutno, dakako nije mi ni mlađahni bend pomagao jer su stalno plesali pa su to bili stvarno teški uvjeti za kameru mobitela. Video je u takvim uvjetima ispadao tek zeru bolji s nešto manje zrnatim kadrovima, ali za pohvalu slika se pritom nije puno tresla. S druge strane, treba pohvaliti telefoto objektiv, nudi puno detalja na uvećanju do 5x i dosta dobre kadrove do 30x uvećanja, a nema potrebe ići do 100x jer su mutni, a i gotovo jednaki i na 50x.

Štoviše, kako mobitel nije ni previše lagan, u sučelju kamere je prilično nezgodno povlačiti prste do 100x, većinom bi mi zasmetao širok prikaz digitalnog zuma pa bi mi se sučelje kamere resetiralo i morao sam zumirati ispočetka... A računajte da pritom morate što stabilnije držati mobitel jer što više zumirate – sve teže uspijevate u “oku” kamere zadržati detalj koji želite zumirati. Selfie kamera je u dnevnim uvjetima također dobra i nudi lijepe, oštre i detaljne selfije s dobrim tonovima kože, koji se počnu mutiti tek kad krenete zumirati kadar.

Xiaomi je ove godine ugradio veću bateriju od 5500 mAh u Xiaomi 15T Pro. Baterija mi je većinom trajala po dan i pol s jednim punjenjem, obično bih nakupio oko 5 sati uključenog ekrana, s tim da je još ostajalo baterije 20-ak posto. Na mikro primjeru gledanja Netflixa: potrošilo mi se 10 posto za sat vremena streaminga, odnosno 20 posto baterije za 2 neprekidna sata gledanja serija na Netflixu (“Witcher” u ovom slučaju), što mi i zvuči kao puno potrošnje, očekivao sam malo bolji rezultat. Ali kad pogledam konkurenciju, baterija je ovdje ipak više ispred dobrog dijela konkurencije i veliki su izgledi da će vam poslužiti cijeli dan, a često i više.

Kako u kutiji ne dolazi punjač, koristio sam punjač drugih proizvođača. Možda mi je i zato brzina punjenja bila sporija od oglašavane. Za 15 minuta napunilo mi se 37 posto baterije, za pola sata 68 posto, za sat vremena 96 posto, a za punih 100 posto trebalo je malo manje od 70 minuta. 15T Pro podržava 90 W žičani HyperCharge i 50 W bežični HyperCharge punjenje (lanjski model podržavao je 120 W žičano punjenje).

Foto: Danijel Lijović

Paralelno sam s ovim mobitelom koristio i zanimljivu novu verziju Xiaomijeva pametnog sata S4, s manjim modelom od 41 mm, koji u Hrvatskoj stoji povoljnih 169 eura. Ovaj mali i naizgled neupadljiv sat nudi puno toga, a pogotovo dugotrajnu bateriju koja će vam potrajati i po sedam-osam dana umjerenog korištenja te tri dana intenzivnijeg korištenja. Sat teži samo 32 grama i sada dolazi s rotirajućom krunicom kojom možete listati notifikacije i opcije po aplikacijama. Tipka ispod direktno vas vodi u postavke.

Foto: Danijel Lijović

Manji zaslon nije baš idealan za puno informacija tijekom vježbanja, ali je lijep i ima dovoljno svjetline. Iznenadio me novi senzor temperature kože koji mi je dosad ponudio rezultate najbliže stvarnoj temperaturi tijela, dok vam neki satovi pokazuju temperature (kože) gotovo kao da ste mrtvi (33 stupnja, recimo), ovdje mi je već na prvom mjerenju izbacio vrijednost od 36,7 stupnjeva Celzijevih. Bravo, Xiaomi!

Foto: Danijel Lijović

Sat podržava spajanje i s Android mobitelima kao i s iPhoneom, iako ćete najviše dobiti upareni baš sa Xiaomijem. Povezivanje preko aplikacije Mi Fitness prošlo mi je brzo i lako, a jednom kad se upari s mobitelom, možete primati i obavijesti s mobitela, primati pozive, upravljati glazbom pa čak i kamerom... Tu su i mogućnosti mjerenja otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom, mjerenja stresa, kvalitete spavanja pa čak i praćenje menstrualnog ciklusa (uz pomoć spomenutog novog kvalitetnog senzora temperature). Tu je dakako i hrpa ugrađenih aplikacija i značajki za praćenje raznih vježbi i treniranje u zatvorenom ili otvorenom prostoru, ovisno o tome volite li trčati, plivati, skijati...

Xiaomi 15T Pro:

PLUSEVI:

Odličan zaslon i rafiniraniji dizajn

Kvalitetne specifikacije

Odlična glavna kamera

Dobar telefoto objektiv

512 GB u početnoj Pro verziji

Dobra baterija



MINUSI

Cijena bi mogla biti i povoljnija

Sporiji USB 2.0 utor

Za softver treba malo prilagodbe