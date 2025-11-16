Velika petorka ubojica baterije: Ove aplikacije uništavaju vaš telefon dok spava

Poznat vam je osjećaj: napunite telefon preko noći, a već prije podneva panično tražite punjač. Niste sami, a krivac se često skriva u pozadini – u aplikacijama koje neprimjetno crpe energiju čak i kada ih ne koristite. Otkrivamo koji su najveći potrošači i kako im stati na kraj.

Frustracija uzrokovana baterijom pametnog telefona koja se prazni brže od očekivanog postala je dio suvremene svakodnevice. Mnogi korisnici pretpostavljaju da je problem u starosti uređaja ili kapacitetu same baterije, no pravi uzrok često leži u softveru. Riječ je o aplikacijama koje rade u pozadini, svojevrsnim tihim programima koji nastavljaju svoje aktivnosti čak i kada ste ih naizgled zatvorili i zaključali zaslon. One ažuriraju sadržaj, prate vašu lokaciju, sinkroniziraju podatke i šalju obavijesti, a sve te operacije zahtijevaju procesorsku snagu i mrežnu vezu, što neizbježno dovodi do značajne potrošnje dragocjene energije. Iako su neke pozadinske aktivnosti nužne za funkcionalnost, poput primanja e-mailova ili poruka, velik broj aplikacija nepotrebno ostaje aktivan, pretvarajući vaš telefon u maratonca koji nikada ne odmara.

Način na koji ove aplikacije crpe bateriju višestruk je i sofisticiran. Društvene mreže i portali s vijestima, primjerice, neprestano se osvježavaju kako bi vam u trenutku otvaranja prikazali najnoviji sadržaj. Taj proces, poznat kao pozadinsko osvježavanje, drži procesor i mrežne module telefona u stalnoj pripravnosti. Drugi veliki potrošač su usluge lokacije. Aplikacije poput Google Mapsa ili servisa za prijevoz logično zahtijevaju pristup GPS-u, no mnoge druge, od aplikacija za kupovinu do igara, prate vašu lokaciju bez stvarne potrebe, što je jedna od energetski najzahtjevnijih radnji. U tehničkom smislu, problem često leži u takozvanim "wake locks", mehanizmima koje aplikacije koriste kako bi spriječile telefon da uđe u stanje dubokog mirovanja (deep sleep) i tako sačuva energiju. Prekomjerna upotreba ovih mehanizama jedan je od glavnih razloga zašto se baterija može isprazniti čak i dok je telefon u vašem džepu.

Iako potrošnja ovisi o navikama korištenja, stručnjaci su identificirali nekoliko aplikacija koje se redovito nalaze na vrhu popisa najvećih "žderača" baterije. Među njima se ističe petorka koja je instalirana na milijunima uređaja. Prvi na listi često je Instagram, čiji algoritam za preuzimanje novih objava, priča i videa radi neumorno u pozadini. Slijedi ga Fitbit i slične aplikacije za praćenje zdravlja koje se neprestano sinkroniziraju s pametnim satovima i narukvicama. Naravno, tu je i neizbježni dvojac, Facebook i Messenger, čija glad za resursima proizlazi iz ogromnog broja dopuštenja koja traže i stalne pozadinske aktivnosti; za njih se često preporučuje korištenje znatno štedljivijih "Lite" verzija. Četvrti krivac je Snapchat, aplikacija koja zbog svoje prirode intenzivno koristi kameru i lokacijske usluge, dok listu zaokružuje LinkedIn, profesionalna mreža koja, poput ostalih, stalno provjerava nove obavijesti i ažurira sadržaj. Uz njih, visoko na ljestvici potrošnje često se nalaze i TikTok, WhatsApp, Uber, Spotify te brojne aplikacije za online kupovinu.

Problem je postao toliko raširen da su i sami proizvođači operativnih sustava odlučili intervenirati. Google je, primjerice, u suradnji sa Samsungom uveo novu metriku koja detektira aplikacije s prekomjernom pozadinskom aktivnošću. Ako neka aplikacija prelazi definirani prag, odnosno predugo drži telefon "budnim" dok je zaslon isključen, Google će prvo upozoriti razvojnog programera. Ukoliko se problem ne riješi, aplikacija će u Trgovini Play dobiti vidljivu oznaku upozorenja koja glasi: "Ova aplikacija može trošiti više baterije od očekivanog zbog visoke pozadinske aktivnosti." U ekstremnim slučajevima, takve aplikacije mogu postati teže vidljive u preporukama unutar trgovine, što stvara pritisak na programere da optimiziraju svoj kod i stvore energetski učinkovitije proizvode. Ovaj potez predstavlja važan korak prema transparentnosti i pomaže korisnicima da donesu informirane odluke o tome što instaliraju na svoje uređaje.

Kako preuzeti kontrolu: Vodič za uštedu baterije

Prvi korak u borbi za dugotrajniju bateriju jest dijagnostika. Srećom, moderni pametni telefoni nude ugrađene alate koji vam omogućuju da postanete detektiv i precizno utvrdite koje aplikacije troše najviše energije. Korisnici iPhonea mogu otići u Postavke > Baterija, gdje će pronaći detaljan grafikon i popis aplikacija rangiranih prema potrošnji u posljednja 24 sata ili 10 dana. Na Android uređajima put je sličan: Postavke > Baterija > Potrošnja baterije. Ovdje ćete vidjeti postotak baterije koji je svaka aplikacija potrošila, kako tijekom aktivnog korištenja, tako i u pozadini. Ako primijetite da aplikacija koju rijetko otvarate ima visoku pozadinsku potrošnju, upravo ste pronašli glavnog sumnjivca i možete poduzeti ciljane korake da ograničite njezin rad.

Nakon što ste identificirali problematične aplikacije, vrijeme je za akciju. Najmoćniji alat koji vam stoji na raspolaganju jest upravljanje pozadinskim aktivnostima. Na iPhoneu idite na Postavke > Općenito > Osvježavanje aplikacija u pozadini. Ovdje možete u potpunosti isključiti ovu značajku ili, što je još bolje, selektivno je onemogućiti za svaku pojedinu aplikaciju kojoj nije nužno stalno ažuriranje. Na Androidu je proces malo drugačiji; idite na Postavke > Aplikacije, odaberite željenu aplikaciju, a zatim potražite opciju "Baterija" ili "Mobilni podaci i Wi-Fi" gdje možete isključiti "Dopusti pozadinsku aktivnost" ili "Pozadinski podaci". Sljedeći korak je kontrola lokacijskih usluga (Postavke > Privatnost i sigurnost > Usluge lokacije na iPhoneu; Postavke > Lokacija na Androidu). Za svaku aplikaciju postavite dopuštenje na "Tijekom korištenja aplikacije" ili "Nikad" umjesto "Uvijek". Na kraju, pregledajte i obavijesti. Svaka notifikacija budi zaslon i troši energiju, stoga isključite sve one koje vam nisu bitne.

Napredne tehnike i dobre navike za maksimalnu autonomiju

Osim upravljanja pojedinačnim aplikacijama, trajanje baterije možete značajno produljiti i korištenjem sistemskih postavki te usvajanjem dobrih navika. Gotovo svi telefoni danas nude "Način rada za uštedu energije" (Low Power Mode na iPhoneu, Battery Saver na Androidu). Kada ga aktivirate, sustav automatski ograničava pozadinske procese, smanjuje performanse, isključuje neke vizualne efekte i odgađa dohvaćanje e-pošte. Još jedan iznimno učinkovit trik, posebice za uređaje s AMOLED zaslonima kakve ima većina novijih Asus ili Samsung telefona, jest korištenje tamnog načina rada (Dark Mode). Kod ove tehnologije, crni pikseli su jednostavno isključeni i ne troše energiju, što može rezultirati značajnom uštedom. Ne zaboravite ni na najosnovniju stvar – svjetlinu zaslona. Držite je na najnižoj ugodnoj razini ili uključite automatsko podešavanje. Također, isključite Wi-Fi, Bluetooth i GPS kada ih aktivno ne koristite kako biste spriječili nepotrebno skeniranje okoline.

Konačno, dugoročno zdravlje baterije ovisi i o pravilnom održavanju. Redovito ažurirajte operativni sustav i aplikacije jer nadogradnje često donose optimizacije koje smanjuju potrošnju energije. Stručnjaci za litij-ionske baterije preporučuju održavanje razine napunjenosti između 20% i 80%. Izbjegavajte ostavljati telefon na punjaču preko noći kako bi se napunio do 100%, jer dugotrajna visoka napetost stvara stres za bateriju. Mnogi telefoni danas imaju opciju "Optimizirano punjenje" koja uči vaše navike i odgađa punjenje do 100% neposredno prije nego što se probudite. Ekstremne temperature, i visoke i niske, također su neprijatelj baterije, stoga ne ostavljajte uređaj na suncu ili u hladnom automobilu. Ako ste isprobali sve savjete, a baterija se i dalje prazni prebrzo, moguće je da je jednostavno degradirala s vremenom. U tom slučaju, zamjena baterije u ovlaštenom servisu može vašem vjernom suputniku udahnuti novi život.