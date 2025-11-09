Synergotron na Teslin pogon na pragu globalnog uspjeha

Ovih se dana u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, održava Biban Forum, najvažniji poslovni događaj u regiji Bliskog istoka. Hrvatski inovativni startup Synergotron odabran je među više od deset tisuća inovatora iz cijeloga svijeta i sudjeluje u prestižnom izboru Top 100 finalista ovogodišnjeg Entrepreneurship World Cupa – najvećeg svjetskog startup natjecanja poduzetnika iz 169 zemalja. Završni krug natjecanja održat će se upravo u sklopu spomenutog Biban Foruma.



Biban Forum okuplja više od 100 tisuća sudionika i vodeće svjetske ulagače i inovatore. U organizaciji Agencije za mala i srednja poduzeća Monsha’at, Biban Forum održava se od 5. do 8. studenoga u izložbenom centru Riyadh Front u Saudijskoj Arabiji. Osim brojnih panela, radionica i izlaganja, domaćini priređuju i svečanu završnicu Entrepreneurship World Cupa. Tijekom događaja Synergotron će prezentirati praktične primjene svoje tehnologije, otkriti najnovije znanstvene spoznaje i planove za budućnost.