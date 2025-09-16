Za prave profesionalce: Renault Master podiže poslovanje na novu razinu

Renault Master prisutan je na cesti u više od 50 zemalja diljem svijeta već 40 godina, a dolaskom četvrte generacije namjerava nastaviti taj uspjeh i pružiti profesionalcima sigurno, praktično, udobno i kvalitetno vozilo za sve njihove poslovne potrebe. Njegov spektakularan dizajn, snažna osobnost i upečatljiv izgled osvojit će svakoga tko traži praktično i štedljivo lako gospodarsko vozilo.



MODERNA UNUTRAŠNJOST



Čim se otvore vrata vozača i zakorači se u Master, u oči odmah upadaju materijali i dizajn koji odišu elegancijom. Tamne presvlake, ultramoderan kokpit, volan preuzet iz putničke verzije, podesiv po visini i dubini pa vozač lako nađe idealni položaj i ono najvažnije - puno prostora, kako za putnike, tako i za stvari.

U odnosu na prethodnu verziju, novi Master ima 25% više prostora za odlaganje - ukupno 135 litara dodatnih pretinaca među kojima su ladice ispod suvozača, bočni držači za čaše, brojni pretinci na instrumentnoj ploči, pretinac na stropu kabine i dvostruki preticni u vratima. Tu je i prostor u podnožju za prijenosno računalo te USB-C priključci koji omogućavaju punjenje uređaja - novi Master pretvara se u pravi ured na kotačima u trenu.

Foto: Renault

UPEČATLJIV VANJSKI IZGLED



Novi Renault Master E-Tech electric konstruiran je u zračnom tunelu. Njegova su silueta i svaki pa i najmanji djelić dovedeni do savršenstva. Prototipovi furgona proveli su tisuće sati u tunelu namijenjenom zrakoplovima tijekom razvoja gdje su se provodila i homologacijska ispitivanja. Sve je to učinjeno da bi, zbog izvrsne aerodinamike, Master osigurao značajnu uštedu energije.

Robusna prednja maska, LED prednja svjetla, nagib vjetrobranskog stakla, otvori za dovod zraka i mnoge druge stvari pokazuju kako je suradnja dizajnerskog i inženjerskog tima mislila na najsitnije spajanju dizajna, performansi i učinkovitosti.





Foto: Renault

NAJBOLJA TERETNA SVOJSTVA U KLASI



Renault Master ima obujam teretnog prostora do 14,8 m3 i kapacitet vuče do 2,5 tone, a za dodatnu učinkovitost, tu su klizna bočna vrata koja se mogu pomicati za 1.312 mm - najviše u klasi! Stražnja vrata mogu se otvoriti pod kutom od 270°, a tu je i stepenica za lakši ulazak u teretni prostor.



DIZEL ILI ELEKTRIČNI?



Uz dizelske motore i 100% električni pogonski sklop, ponuda motora za novi Renault Master jedna je od najpotpunijih: 3 opcije snage motora Blue dCi i 2 opcije kapaciteta električne baterije zadovoljit će svačije potrebe, a nema razloga ni za brigu oko punjenja električne verzije jer Master E-Tech electric nudi svestrane mogućnosti punjenja – kod kuće, na poslu ili u pokretu.

Posve električna inačica E-Tech electric ne ispušta emisije CO2, čime olakšava svakodnevnu gradsku vožnju i omogućuje pristup zonama u kojima smiju prometovati samo vozila s niskom razinom emisija.





Foto: Renault

ZA PRAVE PROFESIONALCE