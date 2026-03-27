Omoda i Jaecoo s novim SHS sustavom predvode rast hibrida u Hrvatskoj

Automobilska industrija posljednjih godina ubrzano mijenja smjer, a elektrifikacija postaje standard prema kojem se mjeri tehnološki napredak proizvođača. U tom kontekstu sve veći značaj dobivaju hibridni sustavi koji pokušavaju pomiriti dvije često suprotstavljene potrebe kupaca, odnosno nisku potrošnju i uvjerljive vozne performanse.

Brendovi Omoda i Jaecoo svoju strategiju temelje na SHS tehnologiji, odnosno sustavu koji objedinjuje hibridni i plug in hibridni pogon kroz dva tehnička pristupa. Sustav se oslanja na 1.5 TGDI motor pete generacije s termalnom učinkovitošću većom od 44,5 posto, što prema dostupnim podacima nadmašuje industrijski prosjek. Snaga se prenosi putem posebno razvijenog hibridnog mjenjača, a cijeli sustav koncipiran je tako da smanji kompromis između performansi i potrošnje.

Fleksibilnost u svakoj vožnji

U praksi to znači da hibridne izvedbe nude kombinaciju stabilnih voznih karakteristika i optimizirane potrošnje goriva, dok plug in varijante omogućuju i vožnju isključivo na električni pogon uz zadržavanje ukupnog dosega koji može doseći i do 1200 kilometara. Time se korisnicima nudi fleksibilnost koja odgovara različitim scenarijima vožnje, od svakodnevne gradske mobilnosti do duljih putovanja.

Dodatna važna komponenta ove tehnologije jest i dostupnost. Hibridni modeli pozicionirani su cjenovno blizu benzinskih vozila, što ih čini dostupnijima širem krugu kupaca, dok istovremeno ostaje mogućnost odabira klasičnog pogona za one koji ne žele prijeći na elektrificirane sustave.



Brzi rezultati na domaćem tržištu

Podaci s hrvatskog tržišta sugeriraju da interes za hibridnim modelima raste brže nego što se očekivalo. Omoda i Jaecoo započeli su prodaju u Hrvatskoj u rujnu 2025. godine, a u prvih šest mjeseci prodano je ukupno 755 vozila, što ukazuje na vrlo dobar početni odaziv kupaca u relativno kratkom razdoblju.

Takvi rezultati dolaze u trenutku kada europsko tržište bilježi ubrzani rast elektrificiranih vozila, a proizvođači nastoje pronaći ravnotežu između tehnološke inovacije i tržišne prihvatljivosti. Upravo u tom prostoru hibridni sustavi poput SHS-a imaju potencijal zauzeti važnu ulogu jer nude prijelazno rješenje za kupce koji još nisu spremni na potpuno električna vozila.

Širenje ponude i ciljanje novih kupaca

Daljnje širenje ponude potvrđuje i najava novog modela Jaecoo 5, koji bi uskoro trebao stići na hrvatsko tržište u hibridnoj i električnoj verziji. Model je usmjeren prema mlađoj urbanoj publici, a uz njega se najavljuje i dodatna oprema koja naglašava svakodnevnu praktičnost i prilagodbu različitim životnim stilovima.

U kombinaciji s tehnološkim fokusom i pristupačnijim cijenama, Omoda i Jaecoo nastoje se pozicionirati kao relevantni igrači u segmentu koji će u narednim godinama imati sve veći značaj. Ako se aktualni trendovi nastave, hibridna vozila mogla bi postati ključna točka prelaska prema potpunoj elektrifikaciji, a brendovi koji na vrijeme ponude uvjerljivo rješenje mogli bi pritom ostvariti značajnu tržišnu prednost.