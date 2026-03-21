Kada automobil razumije vaš digitalni svijet: Kako ugrađene Google usluge mijenjaju iskustvo vožnje

Digitalni ekosustavi koje ljudi već koriste u svakodnevnom životu danas se sve više integriraju u vozila. Jedan od najboljih primjera takvog pristupa je integracija Google usluga izravno u multimedijski sustav automobila umjesto, uklanjajući potrebu povezivanja mobilnog telefona ili korištenja dodatne aplikacije na koje vozač nije naučen.

Takvo rješenje implementirano je u SUV modelu Nissan Qashqai, gdje su Google usluge integrirane u multimedijski sustav NissanConnect. Time se omogućuje kontinuirana povezanost digitalnog života vozača s vozilom i pojednostavljuje svakodnevna uporaba tehnologije tijekom vožnje.

Navigacija koja već poznaje vaše navike

Jedna od najčešće korištenih funkcija u modernim automobilima svakako je navigacija. Kada je sustav povezan s korisničkim računom, vozač može pristupiti spremljenim lokacijama, omiljenim adresama i često korištenim rutama.

U Qashqaiju je Google Maps dostupan već od srednje razine opreme, što znači da ova funkcija nije rezervirana samo za najskuplje izvedbe vozila. Vozač može nakon prijave s osobnim Google računom, vidjeti svoje spremljene lokacije i preporuke za odredišta, bez potrebe za korištenjem mobilnog telefona. Sustav se pritom redovito ažurira putem bežičnih nadogradnji pa navigacija uvijek raspolaže aktualnim podacima. Takva integracija ima i smanjuje potrebu za stalnim korištenjem telefona u vožnji, doprinoseći sigurnijem i jednostavnijem upravljanju informacijama.

Glasovno upravljanje tijekom vožnje

Drugi element koji sve više ulazi u svakodnevnu uporabu jest glasovno upravljanje. U mnogim digitalnim uređajima ono je već standard, a ista se logika postupno prenosi i u automobile.

Uz Google Assistant vozač može glasom upravljati određenim funkcijama vozila. Dovoljno je izgovoriti „Hey Google“ i zatim glasovnu naredbu kako bi se, primjerice, postavila navigacija do određenog odredišta, obavio telefonski poziv ili uključile određene funkcije u vozilu poput ventilacije ili grijanja sjedala. Takav način upravljanja omogućuje da vozač zadrži pogled na cesti i ruke na upravljaču, dok tehnologija obavlja dio zadataka koji bi inače zahtijevali dodirivanje zaslona.

Automobil kao produžetak digitalnog ekosustava

Sustav također omogućuje pristup aplikacijama putem trgovine Google Play, pa vozači u vozilu mogu slušati glazbu i podcaste koristeći aplikacije koje već poznaju. Time automobil postaje svojevrsni produžetak digitalnog okruženja u kojem se korisnici već nalaze tijekom dana umjesto da prilagođavaju zatvorenim sustavima.

Uz integrirane aplikacije, važan dio suvremenih automobila postaju i povezane usluge koje nadziru vozilo čak i kada vozač nije u njemu. U slučaju Qashqaija, dodatne funkcije kroz Nissan Connected Services mogu upozoriti vozača ako vozilo ostane otključano ili ako prozori nisu zatvoreni nakon gašenja motora. Takve funkcije pokazuju kako se tehnologija u automobilima sve više usmjerava na praktičnu pomoć u svakodnevnim situacijama.