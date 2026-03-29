ISPROBAJTE OVAJ TRIK

Papir za pečenje ima jednu neočekivanu namjenu, u kupaonici radi bolje nego u kuhinji. Rezultat će vas iznenaditi!

29.03.2026.
u 09:20

Korištenje ovog trika je vrlo jednostavno

Uklanjanje mrlja od vode i kamenca u kupaonici često zna biti zahtjevan posao, osobito kada se radi o slavinama i tuševima koji brzo gube sjaj. No, postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva posebna sredstva za čišćenje. Jedan od najnovijih hitova koji je osvojio internet obećava uklanjanje mrlja od vode u tušu - i to uz pomoć običnog papira za pečenje. 

No, radi li ova metoda stvarno? Prema riječima stručnjakinje za čišćenje Petye Holevich - da, i to zahvaljujući posebnom sloju papira za pečenje. Naime, tvrde mrlje od vode nastaju zbog nakupljanja minerala na metalnim površinama, a papir za pečenje premazan je parafinskim voskom ili silikonom koji odbija vlagu.

"Upravo taj vosak ostavlja nevidljiv sloj koji odbija vodu, ali i otiske prstiju. Zato su ovakvi proizvodi vrlo učinkoviti u uklanjanju vodenih mrlja", objašnjava Holevich, koja ima više od pet godina iskustva u profesionalnom čišćenju i edukaciji timova, za Ideal Home.

Korištenje ovog trika je vrlo jednostavno. Prvo je potrebno ukloniti naslage sapuna s površine pomoću klasičnog sredstva za čišćenje kupaonice, jer papir za pečenje neće biti učinkovit ako su te naslage prisutne. Nakon toga, komad papira treba zgužvati i njime trljati površinu dok ne postane potpuno čista i sjajna. Iako zvuči kao još jedan u nizu viralnih trikova, ovaj se pokazao kao jednostavno, brzo i učinkovito rješenje za uklanjanje mrlja od vode. Ako tražite novi, praktičan način čišćenja kupaonice – možda je upravo papir za pečenje ono što vam treba.

@thekwendyhome Cleaning hack alert! Did you know you can clean water stains with parchment paper? Just crumple up a sheet of parchment paper and gently scrub! It’s that easy! I tried it on my polished nickel fixtures and saw results. But first I did treat my fixtures with some baking soda paste. I gently wiped my fixtures with half a cup of white vinegar and half a cup of water to help with the tarnish before I went in with the parchment paper! It worked like a charm. I bet it works even more effectively on chrome fixtures! Give it a try and let me know if it worked for you! I saw this hack on @This is hack and stitched the first clip with his demo. #springcleaning #cleaninghacks #lifehacks #cleaningmotivation #parchmentpaper #springcleaning2024 #cleanwithme #cleanwithmemotivation #clean #cleantok #cleaning ♬ original sound - thekwendyhome

Ključne riječi
kupaonica čišćenje papir za pečenje

