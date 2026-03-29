I DO 600 EURA

Putujete li u ovu susjednu zemlju? Budite oprezni, postrožili su kazne za neke prekršaje

29.03.2026.
u 12:00

Za razliku od nekih drugih europskih zemalja, gdje je ugradnja ovakvih sustava često opcija za skraćenje zabrane vožnje, ovdje je riječ o obveznoj mjeri

Od početka ožujka u Italija su na snazi stroža pravila za vozače koji su uhvaćeni u vožnji pod utjecajem alkohola. Novi propisi obvezuju određene prekršitelje na ugradnju tzv. alcolock uređaja – sustava koji onemogućuje pokretanje vozila ako vozač prije vožnje ne prođe test alkoholiziranosti.

Kako piše HAK, obveza se odnosi na sve vozače, bez obzira na nacionalnost. Oni kod kojih je utvrđena razina alkohola od najmanje 0,8 promila moraju koristiti uređaj dvije godine, dok se za vozače s više od 1,5 promila ta obveza produljuje na tri godine. Ugradnja uređaja stoji oko 2000 eura, a mora se obaviti u ovlaštenim radionicama uz korištenje certificirane opreme.

Za razliku od nekih drugih europskih zemalja, gdje je ugradnja ovakvih sustava često opcija za skraćenje zabrane vožnje, u Italiji je riječ o obveznoj mjeri. Vozači koji odbiju ugradnju suočavaju se s novčanom kaznom od 638 eura.

Uređaj funkcionira tako da vozač prije pokretanja automobila mora puhati u senzor, a vozilo se neće pokrenuti ako se detektira i najmanja količina alkohola. Cilj mjere je smanjiti broj prometnih nesreća, s obzirom na to da na talijanskim cestama godišnje pogine više od 3000 ljudi.

Ipak, primjena pravila mogla bi biti otežana zbog starosti voznog parka. Procjenjuje se da je oko petine automobila u Italiji starije od 20 godina, što u nekim slučajevima može otežati ili onemogućiti naknadnu ugradnju ovakvih sustava.

