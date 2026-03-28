Tko ga vozi, taj se usrećio: Automehaničar otkrio koja je najpouzdanija marka automobila

Automehaničar James Goodhand izdvojio je Hondu kao proizvođača koji, prema njegovu iskustvu, nudi najpouzdanije automobile na tržištu. Govoreći o savjetima za kupnju rabljenih vozila, istaknuo je da bi kupci, ako im budžet to dopušta, trebali birati japanske marke, a posebno Hondu, prenosi Mirror. Kao glavni razlog naveo je iznimnu pouzdanost i kvalitetu inženjeringa, dodajući da bi, kada bi svi vozili takve automobile, mehaničari imali znatno manje posla.

Svoje tvrdnje potkrijepio je primjerom Honda Civica starog 20 godina s više od 200.000 kilometara, koji, kako kaže, i dalje radi izuzetno mirno i bez većih problema. Prema njegovim riječima, riječ je o vozilu koje je i nakon dugogodišnje upotrebe zadržalo visoku razinu pouzdanosti. Ipak, kada je riječ o njegovu osobnom izboru, Goodhand vozi Volvo V90, a u garaži ima i BMW M3 koji koristi već petnaestak godina.

Pozitivne ocjene za Hondu dolaze i iz drugih izvora. Stručnjaci s portala WhatCar? ranije su među najbolje male automobile svrstali Hondu Jazz, ističući njegovu praktičnost i reputaciju pouzdanog vozila, iako nikada nije dosegao prodajne rezultate nekih konkurenata.

Istodobno, japanski proizvođač suočava se s promjenama u poslovanju u Europi. Nakon gotovo četiri desetljeća proizvodnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, Honda je 2021. zatvorila svoju tvornicu u Swindonu, a bivša lokacija sada se prenamjenjuje u veliki poslovni kompleks. Unatoč tim promjenama, percepcija brenda kao sinonima za pouzdanost i dalje ostaje snažna, posebno među stručnjacima iz automobilske industrije.