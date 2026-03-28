PREPORUKA STRUČNJAKA

Tko ga vozi, taj se usrećio: Automehaničar otkrio koja je najpouzdanija marka automobila

Velika gužva iz smjera Kaštela prema Splitu
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.03.2026.
u 10:00

Kao glavni razlog naveo je iznimnu pouzdanost i kvalitetu inženjeringa, dodajući da bi, kada bi svi vozili takve automobile, mehaničari imali znatno manje posla

Automehaničar James Goodhand izdvojio je Hondu kao proizvođača koji, prema njegovu iskustvu, nudi najpouzdanije automobile na tržištu. Govoreći o savjetima za kupnju rabljenih vozila, istaknuo je da bi kupci, ako im budžet to dopušta, trebali birati japanske marke, a posebno Hondu, prenosi Mirror. Kao glavni razlog naveo je iznimnu pouzdanost i kvalitetu inženjeringa, dodajući da bi, kada bi svi vozili takve automobile, mehaničari imali znatno manje posla.

Svoje tvrdnje potkrijepio je primjerom Honda Civica starog 20 godina s više od 200.000 kilometara, koji, kako kaže, i dalje radi izuzetno mirno i bez većih problema. Prema njegovim riječima, riječ je o vozilu koje je i nakon dugogodišnje upotrebe zadržalo visoku razinu pouzdanosti. Ipak, kada je riječ o njegovu osobnom izboru, Goodhand vozi Volvo V90, a u garaži ima i BMW M3 koji koristi već petnaestak godina.

Pozitivne ocjene za Hondu dolaze i iz drugih izvora. Stručnjaci s portala WhatCar? ranije su među najbolje male automobile svrstali Hondu Jazz, ističući njegovu praktičnost i reputaciju pouzdanog vozila, iako nikada nije dosegao prodajne rezultate nekih konkurenata.

Istodobno, japanski proizvođač suočava se s promjenama u poslovanju u Europi. Nakon gotovo četiri desetljeća proizvodnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, Honda je 2021. zatvorila svoju tvornicu u Swindonu, a bivša lokacija sada se prenamjenjuje u veliki poslovni kompleks. Unatoč tim promjenama, percepcija brenda kao sinonima za pouzdanost i dalje ostaje snažna, posebno među stručnjacima iz automobilske industrije.

HajdukLika
10:56 28.03.2026.

Stvar osobnog iskustva. Moji BMW-i nikad kvara.

PN
pošteni_načelnik
10:48 28.03.2026.

Naravno! Honnnnn-Daaaaaaaaaaaaaaaaaaa

