Ako primijetite ove znakove u autu, prestanite s vožnjom! Moguće je da je riječ o ozbiljnom kvaru

Alternator ili generator uređaj je koji puni bateriju vozila i napaja električne potrošače tijekom rada motora. Ako se alternator pokvari, najčešće ćete primijetiti uključivanje crvenog indikatora baterije na kontrolnoj ploči, što znači da se baterija više ne puni. To upozorava da vozilo crpi energiju iz preostale baterije, pa je važno odmah zaustaviti vozilo na sigurnom mjestu, piše HAK Revija.

Ako nastupi neispravnost alternatora, crveni indikator baterije obavještava vas da baterija nije u procesu punjenja. Ako indikator svijetli, odmah je potrebno zaustaviti vozilo jer motor više neće moći raditi bez dodatne električne energije. Ako nije moguće odmah zaustaviti vozilo, isključite sve nepotrebne električne potrošače (radio, klima uređaj, svjetla).

Međutim, prestanak punjenja alternatora može biti popraćen i drugim simptomima, poput smanjenja intenziteta svjetala ili prestanka rada radija. Ovi simptomi mogu također uključivati aktivaciju drugih indikatora na kontrolnoj ploči, koji upozoravaju na preniski napon u sustavima poput ABS-a ili sustava zračnih jastuka. Ako se vozilo zaustavi na sigurnom mjestu, izvadite ključ iz brave i vizualno provjerite stanje remenskog prijenosa te mirise koji mogu ukazivati na električne ili gume koje se pregrijavaju. Ako niste sigurni u sklopove ispod poklopca motora, najbolje je odmah isključiti motor i pozvati pomoć na cesti. Ako motor ne možete ponovo pokrenuti, najvjerojatniji uzrok je prazna baterija.

Popravak alternatora na licu mjesta u današnjim vozilima često nije moguć, a kvarovi se najčešće javljaju u hladnim danima, kada je baterija već iscrpljena zbog grijanja, ventilacije i svjetala. Ako je vozilo pod većim opterećenjem zbog dodatnih potrošača, alternator može pretrpjeti preopterećenje, što uzrokuje kvar. Kod popravka alternatora, važno je provjeriti sve moguće uzroke koji mogu brzo ponovo oštetiti alternativni sustav, poput loše baterije ili neispravnih spojeva. Servisi često preporučuju zamjenu ugljenih četkica, regulatora napona i ležajeva rotora. Marin Morava, HAK-ov tehnički savjetnik, preporučuje da se uvijek konzultirate s profesionalnim servisom prije nego što nastavite vožnju s potencijalnim kvarom alternatora.

Popravak alternatora može biti isplativiji od kupovine novog, ali budite oprezni pri odabiru jeftinijih nadomjestaka koji ne jamče visoku kvalitetu. Ako se sumnja na problem sa sustavom punjenja, najbolje je obratiti se servisu za dublje istraživanje s odgovarajućom opremom. Da biste provjerili punjenje alternatora, pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta, a zatim uključite svjetla i ventilator. S pomoću voltmetra očitajte napon - ispravan alternator treba imati napon između 13,7 V i 14,7 V. Ako napon prelazi 16 V, to može ukazivati na prepunjavanje baterije, što također može ukazivati na kvar alternatora. Za preciznu dijagnostiku, posebno ako sumnjate u kvar alternatora, najbolje je prepustiti to servisu, jer oni imaju specijaliziranu opremu za testiranje sustava punjenja.