Velika promjena u pojedinim taksijima: Vozači od sada mogu imati kamere u vozilu, a postoji i jedna caka

Uber je nedavno predstavio novu funkciju koja omogućava vozačima da koriste vlastite dashcam kamere unutar Uber Driver aplikacije, čime se dodatno unapređuje sigurnost na platformi, javljaju iz platforme. Ova funkcija, koja omogućava registraciju privatnih auto kamera (BYOD - Bring Your Own Dashcam), omogućuje vozačima da u slučaju sigurnosnih incidenta sigurno podijele snimke s Uberovim timom za podršku. Nakon što korisniku bude dodijeljen vozač s registriranom kamerom, aplikacija automatski šalje obavijest korisniku o prisutnosti dashcam kamere u vozilu. Ukoliko korisnik ne želi da vožnja bude snimljena, ima mogućnost besplatno otkazati vožnju unutar standardnog vremenskog okvira.

„Svjesni smo naše odgovornosti da svaka vožnja bude što sigurnija, i ponosni smo što predvodimo industriju ovom novom funkcijom koja pokazuje kako tehnologija može podići sigurnosne standarde na našoj platformi“, izjavio je Marcin Moczyróg, generalni direktor Ubera za Srednju i Istočnu Europu.

Hrvatska je među prvima u EU koja je implementirala ovu funkciju, a cilj je osigurati transparentnost i povećati povjerenje među korisnicima i vozačima. Mnogi vozači ističu da im mogućnost sigurne registracije i dijeljenja snimki putem aplikacije pruža dodatnu sigurnost, jer vjeruju da će njihova perspektiva biti ispravno zastupljena u slučaju pregleda određenih situacija.

Iz Ubera također navode kako nastavljaju razvijati sigurnosne funkcionalnosti kako bi korisnicima platforme pružio još sigurnije iskustvo. Također, kako bi se osigurala usklađenost s lokalnim zakonodavstvom, Uber uvodi dosljedan i pravno utemeljen okvir za upravljanje videozapisima s auto kamera. To uključuje jasnu komunikaciju s korisnicima, zaštitu podataka i sigurnosne mjere za dijeljenje snimaka isključivo u slučajevima sigurnosnih incidenata.

Važno je napomenuti da se svi podaci koji nastaju snimanjem putem kamere obrađuju u skladu s Uberovim standardima privatnosti i svim važećim zakonima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vozači, koji su vlasnici svojih kamera, odgovorni su za snimke koje kamera bilježi, dok Uber ima pristup snimci samo ukoliko vozač odluči podijeliti snimku s platformom nakon sigurnosnog incidenta. Uz stroge zaštitne mjere, pristup tim snimkama je ograničen na specijalizirani sigurnosni tim.