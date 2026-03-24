Autoškole poskupljuju? Kriza ih natjerala da mijenjaju cjenike, evo što će točno polaznici plaćati više

Visoke cijene goriva nagnale su i neke autoškole da poskupe svoju ponudu. Budući da situacija u svijetu utječe i na njih, te im stvara veliki trošak, odlučili su regulirati cjenik. 'Svaka autoškola odlučuje koliko će dići cijene', rekao je za 24sata vlasnik jedne zagrebačke autoškole. Dodao je i da on zasada ne planira puno dizati cijene, ali da veći trošak kupnje goriva osjete.

Neki su povećali cijenu upisnine, dok su neki za 10 eura odlučili povećati cijenu dodatnog sata. 'Čuo sam se s nekoliko ljudi. Ima škola koje su za sada povećale cijene dodatnih sata, a ima onih koji su za 100 ili 200 eura povećali upisninu. Za sebe znam da ću cijene držati realnima jer je to sve financijski udar i za nas i za kandidate', rekao je vlasnik autoškole.

Podsjećamo, Vlada je, zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, predstavila novi paket mjera kojim pokušava ublažiti udar na građane i gospodarstvo. Dio tih mjera odnosi se i na gorivo, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da država smanjenjem dijela trošarina pokušava ublažiti pritisak poskupljenja. Unatoč tome, cijene su od ponoći osjetno porasle. Eurosuper 95 sada stoji 1,62 eura po litri, dok je ranije bio 1,50 eura, a bez Vladine intervencije dosegnuo bi 1,71 euro. Dizel je poskupio s 1,55 na 1,73 eura, pri čemu bi bez mjera cijena bila čak 1,86 eura. Značajan skok zabilježen je i kod plavog dizela koji je s 0,89 porastao na 1,19 eura, dok bi bez intervencije iznosio 1,23 eura. Ukapljeni naftni plin također je poskupio, s 1,70 na 1,99 eura po litri. Iako su mjere ublažile rast, jasno je da su vozače na benzinskim postajama dočekale znatno više cijene nego dosad.