U godini kad slavi 90 godina svojih kompaktnih modela – a dosad ih je prodano 10 milijuna, od prvog Kadetta 1936. godine – Opel izlazi na ceste s najnovijim izdanjem svoje kompaktne kraljice Astre. Posebno nas veseli što se to odigrava upravo na hrvatskim cestama. Naime, u protekla je dva tjedna u Šibeniku i okolici novu Opel Astru vozilo oko 400 novinara iz svih europskih zemalja. Međunarodno predstavljanje ovog noviteta održano je upravo u Hrvatskoj. Kadrovi iz naše zemlje tako će se, zajedno s novom Astrom, (ponovno) proširiti Europom. Iako se posljednjih godina čini da svi gledaju samo SUV-ove, podaci s tržišta upućuju na to da 30 posto vozača i dalje bira ovaj tip automobila, govore iz Opela, a riječ je o vozački skrojenom kompaktu. Kako se kod Astre sada radi o redizajnu, promjene nisu drastične, ali ima ih dosta. Opelov najprodavaniji model kompaktne klase znatno je moderniziran, i u klasičnoj i u karavanskoj Sports Tourer inačici. Ponudom prostora kvalificira se i za ulogu jedinog auta u obitelji, zahvaljujući prostranoj putničkoj kabini i do 1339 l prtljažnog prostora (1634 l kod karavana).

Novo izdanje Opelova kompaktnog bestselera u svijet kreće iz Šibenika

U oči odmah upada čist i moderan dizajn s novim svjetlima i Vizorom u kojem se ističe osvijetljeni Opelov znak, a vizualnom osvježenju pridružuju se i značajne tehničke novosti ispod lima. IntelliLux HD svjetla, kako ističu iz Opela, najbolja su u klasi i noć pretvaraju u dan – pri brzini od 80 km/h vozač objekt ispred sebe uočava 30 do 40 metara ranije, što mu daje više vremena za reakciju. Ova svjetla visoke razlučivosti imaju više od 50.000 svjetlosnih elemenata i dostupna su kao dodatna oprema, dok su standardna u najvišoj razini opreme Ultimate. IntelliLux HD ne samo da sprječava zasljepljivanje drugih sudionika u prometu, već i smanjuje naprezanje očiju vozača, automatski detektira prometne znakove i prilagođava intenzitet LED svjetla kako bi odsjaj na znakovima ne ometao vožnju. Kako bi energetska tranzicija mogla napredovati korak po korak, bez forsiranja, multienergetska platforma podržava sve tipove pogona: potpuno električnu Astru, ali i plug-in hibridnu, hibridnu i dizelsku. Astra Electric može se pohvaliti dosegom do 454 kilometra, raspolaže sa 156 konjskih snaga i baterijom od 58 kWh, a podržava brzo punjenje – baterija se do 80 posto kapaciteta napuni za samo 32 minute. Osim toga, prvi put donosi tehnologiju Vehicle to Load (V2L), koja omogućuje punjenje vanjskih uređaja, poput električnih bicikala, bez potrebe za traženjem drugih izvora energije.

U Šibeniku smo isprobali plug-in hibridnu verziju sa 196 KS sistemske snage, koja nije napredovala samo u snazi, kapacitet baterije također je povećan na 17,2 kWh. Na električni pogon sada može prijeći 84 km (101 km u gradskoj vožnji), dok joj je ukupni doseg do 825 kilometara. Vozači koji još nisu spremni za automobil s utičnicom mogu odabrati hibrid sa 145 KS ili dizelsku verziju od 130 KS, oba s deklariranom prosječnom potrošnjom od 4,9 l/100 km. Sve izvedbe nove Astre sada serijski stižu s izbornikom modova vožnje te s automatskim mjenjačem. Onaj u Astri PHEV, 7-stupanjski, radi brzo i uglađeno. Zahvaljujući novoj kalibraciji upravljačkog sustava, upravljanje je preciznije. Ovjes nam se čini vozački još bolje podešen nego kod prethodnice i podržava dinamičniju vožnju, a udobnost pritom nimalo ne pati. Naprotiv, zvučna izolacija je poboljšana, a dotjerana su i ergonomska sjedala. Karakterizira ih posebno udubljenje u sredini, koje smanjuje pritisak na trtičnu kost. Intelli-Seat sjedala na novoj su Astri također standardna u svim razinama opremljenosti.

Iz Opela navode da su se prilikom dotjerivanja svoje Astre vodili za željama kupaca. Oni su poželjeli – i dobili – fizičke tipke za važne funkcije: za radio, klimatizaciju, grijanje sjedala. Općenito, unutrašnjost je modernizirana i to tako da su uvažene primjedbe vozača. Novi grafički dizajn dobili su i zaslon ispred vozača i dodirni infotainment zaslon. Kokpit je jasan, a informacije su lako čitljive i precizne. Nova Astra dizajnirana je, razvijena i proizvedena u Rüsselsheimu i već se može naručiti. U sklopu trenutačne akcije, verzija s dizelskim motorom od 130 KS i automatskim mjenjačem dostupna je po cijeni od 27.490 €, dok je karavanska inačica 500 € skuplja od hatchbacka.