DETALJI FILMSKE POTRAGE

FOTO Ubojica mladog dostavljača je ovdje uhićen: Bježao psima tragačima pa posegnuo za bizarnim trikom

Bijeg ubojice iz Drniša
18.05.2026.
u 10:21

Pedesetogodišnjak je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača, koji je stradao ispred obiteljske kuće ubojice u Drnišu tijekom subotnje večeri.

Hrvatska policija uhitila je 50-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze u Drnišu, priopćile su nadležne službe. Osumnjičeni Kristijan Aleksić priveden je oko 2:30 ujutro na širem području Drniša, nakon opsežne potrage koja je trajala nekoliko sati. Policija navodi da je muškarac savladan primjenom tjelesne snage te potom vezan. Tijekom uhićenja pronađeni su vatreno oružje i nož s oštricom duljine oko 20 centimetara. U potragu su bili uključeni veliki broj policijskih službenika, službeni psi tragači, dronovi i helikopter, potvrdili su iz Policijske uprave šibensko-kninske.

Prema neslužbenim informacijama Dalmatinskog portala, osumnjičenik je viđen u ruralnom području u blizini željezničke pruge i guste vegetacije, gdje su mještani primijetili tragove policijske akcije. Pojedini izvještaji navode i tvrdnje da je osumnjičeni pokušao zavarati pse tragače posipajući papar kako bi prikrio tragove bijega, no policija to nije službeno potvrdila.

Da podsjetimo, pedesetogodišnjak je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača, koji je stradao ispred obiteljske kuće ubojice u Drnišu tijekom subotnje večeri. Za sada nisu poznati motivi ubojstva. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, Aleksića je noćas oko 2.30 sati u ulici Krš, nedaleko od njegove adrese stanovanja, locirao dron koji je sudjelovao u potrazi. Pretpostavlja se da se kretao prema kući kada je naišao na patrolu pripadnika ATJ-a Lučko, koja ga je zaustavila i uhitila. Prema istim informacijama, tijekom uhićenja nije pružao otpor.

O slučaju se u nedjelju oglasio i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je rekao da postoji osnovana sumnja da je mladić ubijen ručno izrađenim vatrenim oružjem. Potvrdio je i kako je policija Aleksiću još prije tri godine oduzela improvizirano oružje i streljivo, nakon čega je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja te eksplozivnih tvari. Aleksić je od ranije poznat policiji i pravosuđu. Prema dostupnim informacijama, ranije je pravomoćno osuđen zbog ubojstva, dok mediji navode da postupak povezan s oružjem pronađenim 2023. godine još nije dobio sudski epilog. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će se o uhićenju tijekom dana oglasiti i potpredsjednik Vlade te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Izjava za medije predviđena je u Rovinju, uoči sastanka ministara unutarnjih poslova mediteranskih članica Europske unije. Izjavu za medije pratite uživo OVDJE

CE
CenzuriranUskoro
10:40 18.05.2026.

Zašto je uhvaćen? Takvi ljudi ne smiju biti uhvaćeni, vjerujemo li sudstvu da će taj "čovjek" biti iza rešetaka doživotno pod nadzorom? Nemamo li primjera da hladnokrvni ubojice su pušteni na slobodu bez imalo šanse da su rehabilitirani. Treba vratiti tešku robiju uz teški fizički rad za takve i onda procjenu rehabilitacije. Puštanje na slobodu nije opcija bez konstantnog nadzora, a koliko nas to košta i to je pitanje?

RA
rasinja
10:50 18.05.2026.

znam, da će se kvazi humanisti dignuti na zadnje noge, ali ja sam za uvođenje smrtne kazne,....da je to ozakonjeno ne bi se ponovio Aleksić, Mlađan, ubojica one djevojke u D.Zagori,....itd itd

Avatar Bob_Rock_
Bob_Rock_
10:41 18.05.2026.

Hrvatsku svakako možemo zvati domovinom, ali je teško možemo zvati državom ili funkcionalnom državom. Jer da država (ljudi koji njome upravljaju) obavlja svoju funkciju, da je dobro posložena... monstrumi poput ovoga nakon svirepog ubojstva nikada više ne bi bili na slobodi i imali priliku ponovo ubiti. Nije država samo svoj na svome, slobodan, neovisan, zastava, himna, dobar posao... država je puno više od toga. Žalosno.

