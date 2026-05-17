Ovlašteni ili neovlašteni servis? Pobrojali smo koji ima više aduta, evo koji je zaključak

Potraga za dobrim servisom u mnogim slučajevima nalikuje na potragu za dobrim liječnikom. Kad ga jednom nađete, držite ga se do kraja. Isto tako, sve je teže pronaći pouzdanu servisnu radionicu za automobil, piše Prometna abeceda. Dodatno, kod mnogih vlasnika novijih automobila javlja se i dilema trebaju li automobil održavati u ovlaštenoj servisnoj mreži ili je to bolje raditi kod servisera koji nije vezan niti uz jednu marku. U većini je slučajeva neovlašteni servis jeftiniji. No, u ovlaštenom servisu ipak ne plaćamo više zbog znaka iznad ulaza. Mnogi smatraju kako je ovlaštene servisne radionice potrebno gledati kao na specijaliste u medicinskom smislu. Ne želimo pritom umanjiti znanje neovlaštenih servisera, no oni u ovlaštenim servisnim radionicama ipak imaju daleko više iskustva s konkretnom markom vozila, s konkretnim modelom automobila.

Prije svega, neupitan je adut ovlaštenih servisa upravo kvalificiranost djelatnika koji rade u ovlaštenoj servisnoj mreži pojedinog proizvođača. Riječ je o specijalistima koji su daleko najviše upoznati s pojedinim modelom marke za koju su ovlašteni. Oni prolaze brojna školovanja na kojima stječu bitna znanja i vještine. Ta školovanja organizira proizvođač automobila, pa se ti servisni djelatnici upoznaju s novim modelima i prije nego što oni stignu u prodajne salone. Dakle, prije nego što kupite određeni automobil, ovlašteni serviseri upoznaju ga ‘u dušu’. Upoznati su s najnovijim tehnologijama i servisnim postupcima za konkretan model, konkretne marke vozila. To je velika prednost ovlaštenih servisera pred njihovim kolegama iz neovlaštenih servisa.

Ovlašteni ili neovlašteni servis - pobrojali smo koji ima više aduta

– Na jednom mjestu posjedujemo čak 19 dizalica, što je kapacitet koji omogućava velik protok vozila. Tehnologija jako brzo napreduje. Naši djelatnici idu u korak s tim napretkom. Svaki dan stječu nova iskustva i bogata znanja. Klijenti to prepoznaju, i nisu jedini. Tako je naš djelatnik Petar Komarić u ovogodišnjem finalu Škoda Challenge natjecanja, za najbolje prodajne stručnjake i servisere. Tamo će pokazati zašto je jedan od najboljih Škoda servisera u Hrvatskoj te ‘odmjeriti snage’ s kolegama iz Škoda servisa diljem svijeta – ponosno ističe Matej Osmakčić, voditelj postprodaje tvrtke Auto Hrvatska Automobili, pokazujući radionicu na zagrebačkoj adresi Radnička cesta 182, koja obavlja servisna održavanja za vozila marki Volkswagen, Audi, Seat, Škoda te Volkswagen gospodarska vozila.

Dakle, na strani neovlaštene radionice niža je cijena, dok ovlaštena odnosi prevagu kad je riječ o educiranosti i praćenju najnovijih tehnologija i korištenju naprednih programa i alata. Održavanje vozila u ovlaštenoj mreži također je jamstvo vlasniku da se koriste originalni i provjereni rezervni dijelovi. To donosi pouzdanost korištenja vozila, a to, opet, i činjenicu da kroz održavanje u ovlaštenom servisu vozilo bolje zadržava svoju vrijednost. Dobro održavan automobil više će vrijediti, kad se odlučite na njegovu prodaju. Ovlaštene servisne radionice vode detaljnu evidenciju o svim obavljenim radovima, što je jako korisno prilikom prodaje vozila jer su i potencijalni kupci danas puno oprezniji. Kad ispod svega podvučemo crtu, u neovlaštenom servisu možete u trenutku servisiranja proći povoljnije, no dugoročno je ovlašteni servis ipak isplativija opcija.