Hrvati se oko ovoga masovno žale: 'Imala sam 5 kuna, a danas klincima za gablec treba 5 eura'

Sve je počelo jednostavnim pitanjem jedne korisnice na Redditu: "Koliko džeparca dobivaju današnji klinci?". U svojoj objavi prisjetila se vlastitog školovanja od 1998. do 2015. godine, kada je kao osnovnoškolka dobivala pet kuna dnevno, u srednjoj deset, a na fakultetu dvadeset. Uz dodatak od 50 kuna za vikend izlaske, kaže, uspijevala je pokriti sve troškove. Njezina objava izazvala je burnu raspravu i otvorila prozor u sjećanja mnogih, ali i u današnju financijsku realnost roditelja i djece.

Brojni su se komentatori s nostalgijom prisjetili sličnih vremena, kada se s pet ili deset kuna mogao kupiti gablec i piće. "I ja isto oko 5 kn. Aj zamisli to je 66 centi dnevno", primijetio je jedan korisnik, slikovito dočaravši koliko se vrijednost novca promijenila. Ova usporedba postala je glavna tema rasprave, a mnogi su istaknuli kako su cijene u posljednjih nekoliko godina drastično porasle, što iznose iz prošlosti čini gotovo nezamislivima. Kako je autorica objave i sama primijetila, "u prvom i četvrtom srednje sam za deset kuna mogla popiti kavu i pojesti neko pecivo, dok su evo u zadnje četiri godine cijene narasle duplo".

A kakva je situacija danas? Sudeći po odgovorima roditelja, iznosi su znatno veći. Jedan otac navodi kako sinu u sedmom razredu daje deset eura tjedno, dok kćeri studentici daje 100 eura mjesečno. Drugi se slažu da je pet eura dnevno za srednjoškolca postao minimum. "Ma na knap skroz. Ovisi gdje živiš, ali kava ti je dva eura minimalno... koliko se možeš najesti za tri eura?", pita se jedan komentator. Činjenica da topli sendvič u manjem mjestu košta gotovo četiri eura, kako je netko spomenuo, potvrđuje da su nekadašnji iznosi danas jednostavno neodrživi. Ova rasprava odražava i širu ekonomsku sliku, obilježenu inflacijom koja je u svibnju 2026. dosegnula 5,8 posto na godišnjoj razini.

Zanimljivo je vidjeti i različite pristupe davanju džeparca. Dok neki daju novac na dnevnoj ili tjednoj bazi, drugi se odlučuju za mjesečni iznos kako bi djecu naučili raspolaganju novcem. "U srednjoj školi od 2006. do 2010. dobivao sam 1000 kn mjesečno za sve, od hrane i odjeće do ekskurzija. Nije bio loš sistem, jer nas je prisilio da učimo dugoročno raspolagati novcem", podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik. Ovaj odgojni pristup posebno je važan u svjetlu podataka koji pokazuju nisku razinu financijske pismenosti među mladima u Hrvatskoj, što džeparac čini prvim i najvažnijim alatom za učenje o vrijednosti novca i štednji.