Na frontu u Ukrajini stigla vojska koja ne zna za milost: 'Bit će ih sve više'

Na bojišnicama u Ukrajini uskoro bi moglo biti više robota nego ljudskih vojnika – to je zapanjujuća tvrdnja ukrajinsko-britanskog vojnog start-upa. BBC je posjetio tvrtku UFORCE u njezinim londonskim prostorijama, koje su neoznačene i diskretne, što je mjera za koju tvrtka kaže da služi zaštiti od potencijalne ruske sabotaže.

Tvrtka se dovodi u vezu s, kako Ukrajina tvrdi, dosad neviđenom vojnom operacijom – zauzimanjem neprijateljskog teritorija isključivo uz pomoć robota i dronova. Takvu je tvrdnju u videu prošlog mjeseca iznio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, istaknuvši razvoj novog ukrajinskog robotskog naoružanja. Obje strane su tijekom sukoba intenzivno koristile bespilotne zračne i kopnene sustave, a analitičari kažu da je rat dramatično ubrzao razvoj vojne tehnologije. Također je intenzivirao raspravu o budućnosti ratovanja i posljedicama za vojnike – kako robotske, tako i ljudske. Zelenski je nastojao javno obznaniti ono što naziva prvim takvim slučajem u povijesti ratovanja, no ukrajinska vojska odbila je dati detalje o samoj operaciji.

Slično tome, predstavnik UFORCE-a nije želio komentirati robotsku bitku opisanu u videu Zelenskog, ali je rekao da se zračni, kopneni i pomorski dronovi tvrtke UFORCE trenutačno koriste u borbenim operacijama. "Ne mogu ulaziti u pojedinosti o operaciji ili načinu na koji je UFORCE bio uključen, ali proveli smo više od 150.000 uspješnih borbenih misija od početka ruske invazije u punom opsegu 2022. godine", rekla je Rhiannon Padley, direktorica strateških partnerstava tvrtke u UK-u.

Jasno je, međutim, da su robotski sustavi naoružanja postali unosan posao. Tvrtka se brzo proširila i nedavno stekla status "jednoroga" – s procjenom vrijednosti od preko milijardu dolara. Dodala je kako će fenomen borbe robota protiv robota vjerojatno postati sve češći, pri čemu bi bespilotni sustavi mogli brojčano nadmašiti ljudske vojnike. Rusija također raspoređuje robote dizajnirane za dostavu eksploziva na ukrajinske položaje, a analitičari kažu da će napredak u ovoj tehnologiji vjerojatno preoblikovati način na koji će se voditi budući ratovi. "Ukrajinu doista smatram glavnim učiteljem u budućnosti nacionalne obrane i naoružanja", rekla je Melanie Sisson, viša suradnica na institutu Brookings. "To je impresivna studija slučaja o tome kako nužda pokreće izume."

UFORCE je dio rastuće skupine takozvanih "Neo-Prime" obrambenih tvrtki koje izazivaju etablirane tvrtke kao što su BAE Systems, Boeing i Lockheed Martin. Druga takva tvrtka je Anduril, američka tvrtka za obrambenu tehnologiju koja je u veljači izvela svoj prvi testni let borbenog zrakoplova bez pilota. Iako većinom dronova i dalje daljinski upravljaju ljudi, tvrtke poput Andurila sve više uključuju umjetnu inteligenciju u sustave naoružanja. UFORCE-ovi kopneni dronovi koriste softver dizajniran za pomoć pri ciljanju, dok Anduril navodi da neki od njegovih sustava mogu autonomno dovršiti završnu fazu napada.

Američka vlada javno je pozvala svoju vojsku na agresivno usvajanje umjetne inteligencije. U siječnju je američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio da zemlja treba postati "vojna sila kojoj je AI na prvom mjestu". Kina također povećava upotrebu vojnih sustava temeljenih na AI-ju, prema procjeni Ministarstva obrane SAD-a objavljenoj prošle godine. Analitičari kažu da će budućnost u kojoj se roboti izravno sukobljavaju na bojišnici biti teško izbjeći. "Ukrajinski i ruski dronovi već se međusobno bore", rekao je Jacob Parakilas iz think-thanka RAND Europe. "Vidjeti kako se to širi na kopneno i pomorsko ratovanje čini se iznimno vjerojatnim, ako ne i neizbježnim."

Grupe za ljudska prava, međutim, upozoravaju da veća autonomija sustava naoružanja izaziva ozbiljnu zabrinutost oko odgovornosti. "Vojske usvajaju AI kako bi ubrzale procese poput identifikacije ciljeva. No, delegiranje odluka o životu i smrti strojevima predstavlja duboke etičke rizike i rizike za ljudska prava", rekao je Patrick Wilcken iz Amnesty Internationala. Proizvođači oružja, međutim, inzistiraju na tome da odluke o primjeni sile ostaju na vojnom osoblju. "Ljudima su potrebni odmor i hrana, a u borbenim uvjetima te potrebe nisu uvijek zadovoljene", rekao je dr. Rich Drake, generalni direktor Anduril Industriesa u UK-u. "Računalna obrada omogućuje nam smanjenje pogrešaka u onome što nazivamo lancem uništavanja."