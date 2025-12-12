Skrivanje cijena, 'lažni' popusti, nemogućnost prigovora... Inspekcija otkrila koliko su nas varali na Crni petak

Tržišni inspektori u Hrvatskoj proveli su ciljane inspekcijske nadzore tijekom razdoblja kada se održava popularna prodajna akcija poznata kao „Black Friday” ili „Crni petak”. U ukupno 110 nadzora, inspektori su utvrdili 22 povrede Zakona o zaštiti potrošača, a većina nepravilnosti odnosila se na nepoštivanje propisa koji reguliraju cijene i oglašavanje proizvoda u sklopu posebnih oblika prodaje, javlja Državni inspektorat.

Inspekcija je obuhvatila nekoliko ključnih područja, među kojima su se našli slučajevi neisticanja maloprodajnih cijena, nepravilno isticanje sniženih cijena i referentnih cijena, te izostanak informacija o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora. U nekim slučajevima trgovci nisu iskazali cijenu koju su primjenjivali za istu robu tijekom 30 dana prije „Crnog petka”, što je u suprotnosti s zakonskim zahtjevima.

Među najvećim nepravilnostima, tržišni inspektori su utvrdili sedam slučajeva nepoštene poslovne prakse, gdje su trgovci zavaravali potrošače u pogledu cijena ili načina na koji su izračunali snižene cijene. Jedan od primjera uključuje trgovca koji nije snižavao cijenu proizvoda, ali je netočno istaknuo referentnu cijenu, prikazujući popust veći nego što je u stvarnosti bio. Dok su neki prekršaji ispravljeni tijekom samih inspekcija, za ostale su poduzete zakonske mjere, uključujući podnošenje optužnih prijedloga ili izdavanje prekršajnih naloga.

Zakonske odredbe koje reguliraju posebne oblike prodaje propisuju da trgovci prilikom obavljanja sniženja cijena moraju jasno istaknuti snižene cijene, kao i najniže cijene koje su primjenjivali 30 dana prije promocije. Također, trgovci koji provode posebne oblike prodaje, kao što je „Crni petak”, obavezni su točno obavijestiti potrošače o uvjetima promocije i načinu obračuna cijena. Inspektori tržišta nastavit će nadzore i poduzimati mjere kako bi zaštitili potrošače od nepoštenih poslovnih praksi, a građanima savjetuju da pažljivo prate oznake cijena i uvjete promocija kako bi izbjegli zavaravanje.