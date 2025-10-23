Vaš TV potajno guta struju: Isključite ove postavke i odmah smanjite račun

Iako su današnji LED i OLED televizori znatno štedljiviji od starih plazma ili LCD modela, način na koji ih koristite ima presudan utjecaj na konačni račun za struju. Najveći pojedinačni potrošač energije je svjetlina zaslona. Smanjivanje svjetline sa 100% na 50% može umanjiti potrošnju za 20 do 35 posto. Veliku razliku čine i tvornički načini prikaza slike; opcije poput "Živopisno" (Vivid) ili "Dinamično" troše i do 40% više energije od standardnog načina rada kako bi postigle intenzivnije boje i kontrast. Za optimalnu učinkovitost i vjerniji prikaz slike, stručnjaci preporučuju korištenje načina "Kino" (Cinema) ili "Film" (Movie). Mnogi noviji televizori, poput onih marke Sony, nude i pametnu opciju senzora ambijentalnog svjetla koji automatski prilagođava svjetlinu zaslona uvjetima u prostoriji, čime se postiže značajna ušteda bez potrebe za stalnim ručnim podešavanjem.

Jedan od najpodmuklijih potrošača je takozvana "vampirska" potrošnja u stanju pripravnosti (standby). Iako se čini da je isključen, televizor priključen na struju i dalje troši energiju, u prosjeku oko 1,3 vata, kako bi mogao brzo reagirati na signal daljinskog upravljača. Ipak, pravi problem leži u naprednim funkcijama "pametnog buđenja". Mogućnost da televizor uključite glasovnom naredbom putem pametnog zvučnika ili da jednim dodirom na mobitelu prebacite sadržaj na veliki ekran iznimno je praktična, ali ima visoku cijenu.

Kako bi neprestano "osluškivao" naredbe, TV mora održavati aktivnu mrežnu vezu, što drastično povećava potrošnju u stanju mirovanja. Neovisna testiranja pokazala su da aktivacija ovih funkcija može povećati godišnju potrošnju električne energije televizora za čak 75 posto. Dok su proizvođači poput Samsunga i LG-a uspjeli optimizirati ovaj proces, mnogi drugi modeli na tržištu postaju pravi energetski vampiri jednom kad se te opcije omoguće u postavkama.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih navika koje donose trenutne rezultate i ne zahtijevaju odricanje od kvalitete slike. Ako imate običaj zaspati uz televizor, obavezno koristite tajmer za automatsko isključivanje (sleep timer). Ova funkcija će ugasiti uređaj nakon zadanog perioda neaktivnosti, sprječavajući višesatni nepotreban rad. Nadalje, ako televizor koristite za slušanje glazbe putem streaming servisa poput Spotifya ili internetskog radija, iskoristite opciju "Isključi sliku" (Picture Off). Zaslon je uvjerljivo najveći potrošač energije, a njegovim gašenjem dok zvuk i dalje radi možete uštedjeti značajnu količinu struje. Ako vaš model ne nudi ovu specifičnu funkciju, smanjivanje svjetline na apsolutni minimum postići će vrlo sličan, premda nešto manji, učinak uštede.

Za potpunu eliminaciju "vampirske" potrošnje, najučinkovitije rješenje je i najjednostavnije: potpuno isključivanje iz struje. Spajanjem televizora, zvučnika, igraće konzole i ostalih povezanih uređaja na produžni kabel s prekidačem omogućuje vam da jednim klikom prekinete dotok struje svim uređajima. Ovo ne samo da štedi energiju, već i štiti osjetljivu elektroniku od potencijalnih oštećenja uslijed strujnog udara. Iako neki stručnjaci upozoravaju da naglo prekidanje napajanja može dugoročno skratiti vijek trajanja nekih komponenti, za dulja razdoblja nekorištenja, poput odlaska na godišnji odmor, isključivanje iz utičnice je apsolutno preporučljivo i najsigurnije rješenje za vaš kućni budžet, ali i za okoliš.