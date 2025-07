Val svježine uhvatite sa Superdelic Tideom Zmajske pivovare

U pravo vrijeme Zmajska je pivovara predstavila još jednu ograničenu seriju piva iz linije Concoction. Ova je pivovara doista vrlo rano, prije šest godina, predstavila New England IPA-napravljenu kod nas da bi onda uslijedila s već cijelim nizom ovakvih piva. Dugo smo mozgali zbog čega su takva piva tako brzo uhvatili svoju publiku i zaključili smo da je to zbog nota koje snažno podsjećaju na Sredozemlje, pa tako i na Jadran a onda i na one dane ljetovanja kada nije bilo ovoliko gužve i sve su se te note mogle osjetiti na jugu. Tako je i sa Superdelic Tideom, korišten je hmelj po kojemu je pivo i dobilo ime, Superdelic, nama je ovo prvi puta da ga probamo, ali on nosi upravo te note, citruse, tropsko voće, nešto bobičastog voća i slatkiša. Pridruženi su mu poznati Idaho 7 i Citra s ponovo tropskim voćem i citrusima gdje će se prepoznati svašta, od naranče preko marelice i grapefruita a neki će prepoznati i limetu ili guavu. Svačega tu ima, ali ne na onaj neki agresivan način nego suptilno, zapakirano u pitko pivo koje nije invazivno niti gorčinom a sladnost je tu tek kao dopuna. Sve je lijepo zamiješano i balansirano. Superdelic Tide upravo je pivo kako doliči ovom dobu iako se topli dani izmjenjuju s kišnima. Nema veze, i kada pada imat ćete adekvatnu zabavu za slobodne trenutke.