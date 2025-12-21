Naši Portali
PROMETNA SIGURNOST

Jeste li primijetili bijele krugove na cesti? Evo kako vas mogu spasiti od nesreće

KFV
VL
Autor
Večernji.hr
21.12.2025.
u 12:00

Austrijski odbor za sigurnost na cestama (KFV) proveo je istraživanje motociklističkih nesreća i utvrdio da čak 95% vozača bira neodgovarajuću putanju u zavojima

U brojnim europskim zemljama na prometnicama se pojavljuju posebni bijeli krugovi iscrtani reflektirajućom bojom protiv klizanja. Ove oznake, smještene uz središnju crtu ceste, imaju ključnu ulogu u povećanju sigurnosti motociklista, pomažući im da odaberu optimalnu putanju kroz zavoje i izbjegnu preblizak kontakt sa središnjom linijom i nadolazećim prometom.

Ova signalizacija već je implementirana u Njemačkoj, Škotskoj, Sloveniji, Luksemburgu i Austriji, gdje su rezultati izuzetno pozitivni. Austrijski odbor za sigurnost na cestama (KFV) proveo je istraživanje motociklističkih nesreća i utvrdio da čak 95% vozača bira neodgovarajuću putanju u zavojima, često dolazeći preblizu središnje linije.

Kako bi se smanjio broj nesreća, 2019. godine KFV je započeo označavanje krugova na cestama u Tirolu. Analiza provedena četiri godine kasnije, 2023., pokazala je da je broj nesreća u tim područjima smanjen za čak 80%.

Komentara 1

Avatar Aurel
Aurel
12:35 21.12.2025.

totalna besmislica - tko siječe zavoj na motru - sjeći će ga i sa i bez ovih smiješnih krugova...

