POVEĆANA KONCENTRACIJA KADMIJA

Povlači se omiljena vrsta morskih plodova: 'Vratite ih u trgovine'

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
22.12.2025.
u 15:11

Ovim putem Vam se želimo ispričati na mogućim neugodnostima uzrokovanih ovim opozivom, naveli su iz trgovačkog centra

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Lignja indijska 6/10, LOT: 182-2024-3, najbolje upotrijebiti do: 30.08.2026. godine, zbog povećane količine kadmija u proizvodu.

"Ovim putem proizvod opozivamo sa tržišta te ukoliko ga imate, molimo Vas vratite ga u objekt iz kojeg ste ga kupili. Ovim putem Vam se želimo ispričati na mogućim neugodnostima uzrokovanih ovim opozivom. Rok za vraćanje proizvoda u objekte tvrtke Stanić d.o.o. je 31.12.2025.", objavili su iz trgovačkog centra koji proizvod stavlja na tržište.

Ključne riječi
povlačenje hrane povlačenej s tržišta Stanić lignje

