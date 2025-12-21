Srbin pitao Hrvate o Europskoj uniji, a onda je krenula rasprava: 'Iskreno? Da nije EU, bili bismo kao vi'

Objava na popularnoj društvenoj mreži potaknula je stotine Hrvata da podijele svoja iskustva o životu otkako je zemlja postala članica Europske unije. Dok su koristi poput EU fondova i slobode kretanja neupitne, mnogi ističu i negativne posljedice poput iseljavanja i rasta cijena.

Rasprava je započela jednostavnim pitanjem korisnika iz susjedstva kojeg je zanimalo što je ulazak u Europsku uniju donio običnom čovjeku u Hrvatskoj. Odgovor je bio masovan i pružio je detaljan uvid u percipirane prednosti i nedostatke, a velika većina korisnika složila se da je članstvo, unatoč svemu, bila najbolja odluka za zemlju.

Kao ključne prednosti, korisnici su gotovo jednoglasno istaknuli slobodu kretanja i jednu od najjačih putovnica na svijetu. "Mogućnost kretanja po EU bez ograničenja, kupovinu iz EU bez oporezivanja, rast standarda kakav nikada nismo imali", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio najviše odobravanja. Drugi su se nadovezali s konkretnim primjerima iz svakodnevnog života: putovanja unutar Schengena samo s osobnom iskaznicom, nepostojanje roaminga za mobilne telefone, lakše naručivanje robe s interneta i mogućnost zapošljavanja ili studiranja bilo gdje u Uniji po povoljnijim uvjetima.

Osim osobnih sloboda, ogroman naglasak stavljen je na EU fondove. Brojni komentatori istaknuli su kako su projekti financirani iz Bruxellesa vidljivi na svakom koraku. "Sve oko sebe što pogledam od značajnijih radova je financirala EU", jedan je od komentara koji sažima opći dojam. Od obnove bolnica i škola, preko izgradnje cesta i mostova, do subvencija za poduzetnike i poljoprivrednike, financijska injekcija iz Unije percipira se kao ključan pokretač razvoja. Neki su istaknuli i manje očite koristi, poput borbe protiv korupcije. "Europskog tužitelja koji se bavi onime čime naš pravosudni sustav neće ili ne može", navodi se kao važan mehanizam koji je članstvo donijelo.

Ipak, rasprava nije bila jednostrana. Kao najveći minusi članstva redovito su se spominjali rast cijena i iseljavanje stanovništva. Mnogi su za "divljanje cijena" okrivili uvođenje eura, no drugi su korisnici ponudili protuargumente, tvrdeći da je inflacija globalni fenomen te da je bila znatno viša u članicama EU koje nisu uvele euro, poput Mađarske i Poljske. "To što vidimo koliko su ljudi financijski i ekonomski nepismeni. Svi okrivljuju EU i uvođenje eura za porast cijena, a to je jednostavno neistina", ustvrdio je jedan od komentatora.

Problem odljeva mozgova, odnosno masovno iseljavanje mladih i obrazovanih, prepoznat je kao ozbiljna negativna posljedica otvaranja granica. Međutim, i tu se pojavila druga strana priče. Nekoliko korisnika tvrdi da je upravo nedostatak radne snage natjerao poslodavce da povećaju plaće i poboljšaju uvjete rada. "Meni je plaća u nekakvih sedam, osam godina skočila sa 800 na 2.000 eura. Istina je da je inflacija pojela dosta toga rasta, ali evidentno je da se živi osjetno bolje", podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik. Kao povezan problem, istaknuta je i činjenica da stranci s većom kupovnom moći masovno kupuju nekretnine, što dodatno diže cijene na domaćem tržištu.

Unatoč zamjerkama na rast troškova života i demografske izazove, prevladavajući konsenzus na Redditu je da su prednosti članstva daleko nadmašile nedostatke. Mnogi su zaključili da bi bez nadzora i financijske podrške Europske unije Hrvatska danas bila u znatno lošijem stanju, uspoređujući je sa susjednim zemljama izvan bloka. "Bez EU Hrvatska bi bila puno niže u svim aspektima nego kaj je sada", piše u jednom od najpopularnijih komentara, dok drugi dodaje: "Iskreno, Hrvatska bi bila kao Srbija da nismo ušli u EU jer naši političari nisu ništa bolji."