U domu škrleta i ove godine imaju sjajan veliki vinski festival

Već po 31. put održat će se danas i sutra Festival vina – MoslaVina Kutina i izložba vina izvornih hrvatskih sorti. Događaj organizira zajednica grada Kutine i Udruge vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaužić iz Kutine a pokrovitelj je Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo poljoprivrede, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i Grad Kutina. Jasno je kako se ovom manifestacijom nastoji dodatno promovirati moslavačke vinare, autohtone sorte vina tog kraja koji je ponajviše poznat po škrletu. Posjetitelji će imati izbor između raznih sadržaja poput vođenih kušanja vina ili uživanja u autohtonoj eno-gastro ponudi moslavačke kuhinje.

Primjerice, za kušanje je prikupljeno 215 uzoraka vina koje će se kušati na za ovu priliku posebno uređenom Trgu Franje Tuđmana gdje će biti i foto točke s vinskim instalacijama prigodne za objave na društvenim mrežama. Sigurno ćete ondje začuti kako je škrlet prva brendirana izvozna sorta kao i interesantne pojedinosti o njegovu imenu. On se nalazi i pod nazivima ovnek žuti, ovnek slatki ili škrtec a sadašnje svoje ime izvedenica je iz njemačke riječi scharlach koju i mi koristimo za bolest osipa kože crvenim mrljama, jer tako bobice ove sorte i izgledaju. Škrlet je prošao dug put od zanemarene sorte do dobitnika medalja na ocjenjivanju Decantera, no jednom kada ga probate, osjetite njegovu svježinu i pitkost shvatite koliko je neopravdano bio zanemaren.

Tako će na ovom festivalu biti priređena i radionica WOW Škrlet! by Vina Seletković gdje će se škrlet moći upoznati u raznm izvedbama od pjenušca preko odležanog pa do onog iz amfore. Poznati vinar Košutić predstavit će svoju novu berbu. No, to svakako nije sve, najavljujemo i nastupe Jelene Rozge danas a onda sutra i Psihomodo Popa, program je u prilogu. Bit će tu i stručno predavanje Vinogradarska godina 2024. i 2025. te panel rasprava Škrlet u novom ruhu.