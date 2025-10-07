Brojni Hrvati prijavljuju ovaj problem u trgovinama: 'Zakon je jasan, ne smiju to raditi'

Na poteškoće u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadnom ambalažom na području grada Ogulina i okolnih naselja koja mu gravitiraju nedavno se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost požalio zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja. Na probleme upozorava mjesecima, čak i kao županijski vijećnik, pa iako je od Fonda za zaštitu okoliša dobio objašnjenje još u srpnju da sustav funkcionira te da su svi dionici uredno podmireni i rade u skladu s propisima, stanje na terenu, kaže Vukelja, pokazuje suprotno pa je ponovio prijavu Fondu.

– Prema brojnim komentarima građana, kao i informacijama koje sam osobno dobio, trgovački centri u Ogulinu ne primaju povratnu ambalažu. Većina trgovina ne prima ni PET ambalažu ni staklo, a jedini trgovački lanac u gradu preuzima PET ambalažu, ali ne prihvaća staklene boce. Sustav povratne naknade stoga u praksi ne funkcionira, čime su građani uskraćeni za mogućnost povrata ambalaže, a time i naknade koja im pripada. Situacija frustrira građane i povećava rizik od nastanka novih divljih odlagališta, što je problem na koji sam upozoravao u svom vijećničkom pitanju u lipnju ove godine – kazao je Daniel Vukelja. Stoga moli Fond da izvrši izvanredni nadzor nad trgovačkim lancima i ovlaštenim preuzimateljima na području Ogulina, utvrdi razloge zašto se staklena ambalaža ne prihvaća te obavijesti sve o mjerama koje će se poduzeti radi normalizacije sustava. Sličnih problema ima diljem Hrvatske, a iz Fonda za zaštitu okoliša podsjećaju da je zakon jasan i ovo što se događa u Ogulinu, ili bilo gdje u Hrvatskoj, trgovački centri ne smiju raditi.

– Tvrtka koja je zbog isteka dozvole za gospodarenje otpadom privremeno prekinula s oporabom i prikupljanim staklene ambalaže koja je u depozitnom sustavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od nadležnih je tijela ishodila novu dozvolu te sustav povrata boca u trgovinama funkcionira u punom kapacitetu. U ljetnim mjesecima događalo se da pojedini trgovci privremeno obustave preuzimanje staklene ambalaže od građana zbog popunjenosti skladišta. Kontrolori Fonda na terenu diljem Hrvatske pratili su situaciju te po potrebi preusmjeravali raspoloživog sakupljača da pokupi ambalažu iz popunjenih skladišta kako bi trgovac mogao ponovno započeti s preuzimanjem ambalaže i isplatom povratne naknade građanima. Od početka lipnja do sredine rujna provedene su kontrole na 1203 prodajna mjesta, od čega je utvrđeno da u 128 slučajeva trgovine povremeno nisu preuzimale staklenu, a dio njih povremeno nije prihvaćao ni ostalu ambalažu. U slučajevima gdje su trgovine neopravdano građanima uskraćivale isplatu povratne naknade ili su ograničili vrijeme preuzimanja ambalaže, Fond je reagirao pismenim putem i tražio usklađenje prodavatelja s ugovornim i zakonskim obvezama. Ako trgovine nisu uskladile svoje poslovanje s pozitivnim propisima, Fond je zatražio inspekcijski nadzor Državnog inspektorata – objašnjava Lidija Tošić, voditeljica Službe za odnose s javnošću, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodaje da su sve trgovine veće od 200 četvornih metara, kao i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, dužne bilo ručno ili putem uređaja preuzimati PET, AL/Fe i staklenu ambalažu od pića i napitaka volumena 0,2 do 3 litre koja na sebi ima oznaku "povratna naknada" te im po jedinici ambalaže isplaćivati 0,10 eura. Iznos povratne naknade u visini od 0,10 eura po jedinici vraćene ambalaže isplaćuje se u odgovarajućem novčanom iznosu i bez postavljanja uvjeta kupnje proizvoda iz trgovačkog asortimana. Dakle, izgovori da nemaju dovoljno djelatnika, da im se pokvario stroj za prihvat ambalaže, da ambalažu mogu preuzimati samo nekoliko sati u danu nisu prihvatljivi niti imaju uporište u zakonu.

– Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića u okviru svog prodajnog objekta ili unutar reciklažnog dvorišta tijekom cijelog radnog vremena, i to u količini do 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom posjedniku, s time da smiju preuzeti i veću količinu ako tako odluče. Fond će i dalje nastaviti s kontinuiranom kontrolom otkupnih mjesta i reagirati prema potrebi – dodaju iz Fonda. Iako kontrolori Fonda svakodnevno na terenu kontroliraju sustav i surađuju s udrugama za zaštitu potrošača, iz Fonda pozivaju građane da njima ili Državnom inspektoratu prijave probleme na terenu, a po prijavi će reagirati.

– Fondova Služba za nadzor kontinuirano kontrolira prodajna mjesta te po potrebi podnosi prijavu za provođenje inspekcijskog nadzora. U ovoj i prošloj godini provedena je kontrola 286 prodajnih mjesta diljem Hrvatske. Prodavatelji koji nakon intervencije Fonda i dalje nisu vršili otkup prijavljeni su Državnom inspektoratu – navode u Fondu.