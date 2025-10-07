Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEM U SUSTAVU?

Brojni Hrvati prijavljuju ovaj problem u trgovinama: 'Zakon je jasan, ne smiju to raditi'

Sisak: Žena kolicima po vrućini prevozi hrpu vreća punih plastičnih boca do trgovačkog centra
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/4
Autor
Snježana Bičak
07.10.2025.
u 18:00

Izgovori da nemaju dovoljno djelatnika, da im se pokvario stroj za prihvat ambalaže, da ambalažu mogu preuzimati samo nekoliko sati u danu nisu prihvatljivi niti imaju uporište u zakonu

Na poteškoće u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadnom ambalažom na području grada Ogulina i okolnih naselja koja mu gravitiraju nedavno se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost požalio zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja. Na probleme upozorava mjesecima, čak i kao županijski vijećnik, pa iako je od Fonda za zaštitu okoliša dobio objašnjenje još u srpnju da sustav funkcionira te da su svi dionici uredno podmireni i rade u skladu s propisima, stanje na terenu, kaže Vukelja, pokazuje suprotno pa je ponovio prijavu Fondu.

– Prema brojnim komentarima građana, kao i informacijama koje sam osobno dobio, trgovački centri u Ogulinu ne primaju povratnu ambalažu. Većina trgovina ne prima ni PET ambalažu ni staklo, a jedini trgovački lanac u gradu preuzima PET ambalažu, ali ne prihvaća staklene boce. Sustav povratne naknade stoga u praksi ne funkcionira, čime su građani uskraćeni za mogućnost povrata ambalaže, a time i naknade koja im pripada. Situacija frustrira građane i povećava rizik od nastanka novih divljih odlagališta, što je problem na koji sam upozoravao u svom vijećničkom pitanju u lipnju ove godine – kazao je Daniel Vukelja. Stoga moli Fond da izvrši izvanredni nadzor nad trgovačkim lancima i ovlaštenim preuzimateljima na području Ogulina, utvrdi razloge zašto se staklena ambalaža ne prihvaća te obavijesti sve o mjerama koje će se poduzeti radi normalizacije sustava. Sličnih problema ima diljem Hrvatske, a iz Fonda za zaštitu okoliša podsjećaju da je zakon jasan i ovo što se događa u Ogulinu, ili bilo gdje u Hrvatskoj, trgovački centri ne smiju raditi.

– Tvrtka koja je zbog isteka dozvole za gospodarenje otpadom privremeno prekinula s oporabom i prikupljanim staklene ambalaže koja je u depozitnom sustavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od nadležnih je tijela ishodila novu dozvolu te sustav povrata boca u trgovinama funkcionira u punom kapacitetu. U ljetnim mjesecima događalo se da pojedini trgovci privremeno obustave preuzimanje staklene ambalaže od građana zbog popunjenosti skladišta. Kontrolori Fonda na terenu diljem Hrvatske pratili su situaciju te po potrebi preusmjeravali raspoloživog sakupljača da pokupi ambalažu iz popunjenih skladišta kako bi trgovac mogao ponovno započeti s preuzimanjem ambalaže i isplatom povratne naknade građanima. Od početka lipnja do sredine rujna provedene su kontrole na 1203 prodajna mjesta, od čega je utvrđeno da u 128 slučajeva trgovine povremeno nisu preuzimale staklenu, a dio njih povremeno nije prihvaćao ni ostalu ambalažu. U slučajevima gdje su trgovine neopravdano građanima uskraćivale isplatu povratne naknade ili su ograničili vrijeme preuzimanja ambalaže, Fond je reagirao pismenim putem i tražio usklađenje prodavatelja s ugovornim i zakonskim obvezama. Ako trgovine nisu uskladile svoje poslovanje s pozitivnim propisima, Fond je zatražio inspekcijski nadzor Državnog inspektorata – objašnjava Lidija Tošić, voditeljica Službe za odnose s javnošću, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodaje da su sve trgovine veće od 200 četvornih metara, kao i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, dužne bilo ručno ili putem uređaja preuzimati PET, AL/Fe i staklenu ambalažu od pića i napitaka volumena 0,2 do 3 litre koja na sebi ima oznaku "povratna naknada" te im po jedinici ambalaže isplaćivati 0,10 eura. Iznos povratne naknade u visini od 0,10 eura po jedinici vraćene ambalaže isplaćuje se u odgovarajućem novčanom iznosu i bez postavljanja uvjeta kupnje proizvoda iz trgovačkog asortimana. Dakle, izgovori da nemaju dovoljno djelatnika, da im se pokvario stroj za prihvat ambalaže, da ambalažu mogu preuzimati samo nekoliko sati u danu nisu prihvatljivi niti imaju uporište u zakonu.

– Prodavatelj pića i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem obvezni su od posjednika preuzimati otpadnu ambalažu od pića u okviru svog prodajnog objekta ili unutar reciklažnog dvorišta tijekom cijelog radnog vremena, i to u količini do 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom posjedniku, s time da smiju preuzeti i veću količinu ako tako odluče. Fond će i dalje nastaviti s kontinuiranom kontrolom otkupnih mjesta i reagirati prema potrebi – dodaju iz Fonda. Iako kontrolori Fonda svakodnevno na terenu kontroliraju sustav i surađuju s udrugama za zaštitu potrošača, iz Fonda pozivaju građane da njima ili Državnom inspektoratu prijave probleme na terenu, a po prijavi će reagirati.

– Fondova Služba za nadzor kontinuirano kontrolira prodajna mjesta te po potrebi podnosi prijavu za provođenje inspekcijskog nadzora. U ovoj i prošloj godini provedena je kontrola 286 prodajnih mjesta diljem Hrvatske. Prodavatelji koji nakon intervencije Fonda i dalje nisu vršili otkup prijavljeni su Državnom inspektoratu – navode u Fondu. 

Jedan od najljepših europskih otoka zjapi prazan: Dijele se kuće za 1 euro
Ključne riječi
pet ambalaža Barkod

Komentara 7

Pogledaj Sve
ME
MehutoGonzales
19:45 07.10.2025.

Konzum u Bistri ne prima ambalažu već 9 godina i nikom ništa

Avatar Slito
Slito
19:50 07.10.2025.

U Županji u Lidlu je stalno automat izvan upotrebe. Reklamirao sam puno puta, bez rezultata. Znao sam njihovu ambalažu vraćati kući i po 7 dana zaradom. Pisao sam prigovor u centrale, osim odgovora da odvoz ambalaže ne funkcionira i da imamo razumijevanja za to. Pisao u glavnu centrale u Njemačkoj, izvinjavaju se jer toga u Njemačkoj nema. Rekli su da će se pobrinuti da taj sustav funkcionira, ali se ništa nije promijenilo, osim što sam ja promijenio trgovinu i tamo više ne kupujem. Tako bi trebali mnogi koji su nezadovoljni napraviti

SL
slavenZadravec
19:58 07.10.2025.

Privremena posebna jedinica inspektora koji daju osobnu opomenu na svako odbijanje primanja ambalaže, a ako se odbijanje nastavi sljedeći dan kazna od 1000 eura te rast kazne svaki naredni dan. Drugo je pitanje da li se prikupljena ambalaža stvarno recikliraa ili nestaje u požarima. Dakle, dvostruki balkanski gambit.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još