Vrijeme je nepredvidivo, a ne da vam se biti kod kuće? Hrvatska obiluje prekrasnim špiljama, ove morate obići

Nestabilni vremenski uvjeti i prognoza koju je u posljednje vrijeme teško predvidjeti nerijetko vas mogu odvući od ideje da vikend provedete na izletu. Ipak, postoje prirodni fenomeni za čiji obilazak ne morate pomno pratiti prognozu kako biste uživali u njihovim ljepotama, a tu spadaju i mistične špilje kojima posebno obiluje područje Like i Gorskog kotara. Evo koje svakako morate uvrstiti na svoju listu.

Slučajno otkriće Jakova Bolfa Talijanetova prilikom iskopavanja vapnenca 1911. rezultiralo je time da danas svi imaju priliku posjetiti jednu od najljepših spilja hrvatskog krša. Riječ je o nevjerojatnoj Lokvarki koja se nalazi nedaleko općine Lokve u Gorskom kotaru, s ulazom na padini šumovitog brijega Kamenitog vrha. Nakon atraktivnog spusta koji vas dočekuje već na početku spilje slijedi put do 70 metra u dubinu zemlje gdje možete istražiti impresivne geološke rasjede, pukotine i baritne žile. Spilja se sastoji od šest etaža, a posjetiteljima su, uz obavezno stručno vodstvo, dostupne četiri.

Po postanku to je kaverna, spiljski objekt bez prirodnog ulaza, ciji je otvor probijen tek u 20. stoljecu. Sastoji se od 6 etaza, od cega su prve 4 uredjene za posjetitelje. Smjestena je neposredno uz autocestu Zagreb - Rijeka, oko 2 kn istocno od naselja Lokve. Prema dosadasnjim istrazivanjima spilja Lokvarka duzine je 1.179 m te dubine oko 275 m. Najdublji je turisticki uredjen speleoloski objekt u Hrvatskoj, u kojem turisti mogu dosegnuti od ulaza do dna turisticki uredjenog dijela oko 75 m dubine.

Duljina zasad otkrivenog dijela spilje iznosi 1179 metara, a dubina 275 metara. Ako se spremate na posjet Lokvarki, imajte na umu kako se temperatura ondje kreće u rasponu od sedam do devet stupnjeva. Spilju možete obići subotom i nedjeljom s time da morate uhvatiti jednu od vođenih tura koje startaju u 9, 11, 13 i 15 sati. Cijena ulaznice za odrasle je 12 eura, a za djecu 10 eura.

12.05.2019., Lokve - Spilja Lokvarka. Po postanku to je kaverna, spiljski objekt bez prirodnog ulaza, ciji je otvor probijen tek u 20. stoljecu. Sastoji se od 6 etaza, od cega su prve 4 uredjene za posjetitelje. Smjestena je neposredno uz autocestu Zagreb - Rijeka, oko 2 kn istocno od naselja Lokve. Prema dosadasnjim istrazivanjima spilja Lokvarka duzine je 1.179 m te dubine oko 275 m. Najdublji je turisticki uredjen speleoloski objekt u Hrvatskoj, u kojem turisti mogu dosegnuti od ulaza do dna turisticki uredjenog dijela oko 75 m dubine.rPhoto: Robert Belosevic/PIXSELL Foto: Robert Belosevic/PIXSELL

Apsolutna tišina i mrak na nekoliko će trenutaka preplaviti posjetitelje Baraćevih špilja. Smještena u blizini Rakovice, na samom jugu Karlovačke županije, jedini je dio kompleksa od 150 špilja Plitvičkog kraja koji je dostupan za javnost. Osim prirodnih ljepota u obliku stalaktita, stalagmita i stalagnata, uz stručno vodstvo možete doznati i zanimljivosti o arheološkim i paleontološkim nalazima koji datiraju u 7. stoljeća prije Krista, a velika je vjerojatnost da ćete naletjeti i na pokojeg šišmiša.

Otkrit ćete brojne kamene spomenike, nekadašnje stanište špiljskog medvjeda, mjesto pronalaska brončane narukvice iz srednjeg vijeka... Vođeni obilazak traje od 45 do 60 minuta, a cijena ulaznice kreće se od osam eura za djecu od četiri do 18 godina do 16 eura za odrasle, s time da povlašten ulaz imaju studenti, umirovljenici, planinari, izviđači, speleolozi i geolozi i to za 10 eura. Baraćeve spilje do kraja listopada možete posjetiti svakodnevno, od 10 do 17 sati s time da je zadnji polazak na obilazak na rasporedu pola sata prije kraja radnog vremena. Kompleks se, nakon zimske pauze, ponovno otvara u travnju.

A vrijednost još jedne impresivne špilje Gorskog kotara, špilje Vrelo u Fužinama, leži u prekrasnom gorskom izvoru, jezeru i ponoru. Poseban doživljaj nastaje kada bistar i hladan gorski potok iz porječja rijeke Ličanke u izrazito kišnim razdobljima poplavljuje špilju. Iako se ne može reći da spada među najdulje špilje u Hrvatskoj, broji tek 300 metara, zbog svoje je ljepote dobila nadimak "Postojna u malom".

Uređena je za posjete i obnovljena novom rasvjetom i pješačkom stazom s mostićima 1998. godine, a s obzirom na to da nema niti jedne stepenice, prikladna je za sve uzraste, ali i za osobe u invalidskim kolicima. Obilazak traje od 25 do 30 minuta, radno vrijeme ovisi o dobu godine. Detaljno ga možete proučiti na stranici Turističke zajednice Fužine.

08.07.2020., Fuzine - Spilja Vrelo ove godine slavi 70 godina od otkrica. Spilja je otkrivena 1950. godine kod izgradnje akumulacijskog jezera Bajer, a starost joj se procjenjuje na 3,5 do 4 milijuna godina. Ukupna duzina svih kanala spilje je 300 m. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na obronku južnog Velebita smjestio se najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj- Cerovačke špilje. Dio su Parka prirode Velebit, a za turistički posjet su otvorene Donja i Gornja Cerovačka špilja. Riječ je o prirodnim fenomenima koji spadaju u neke od najvećih nalazišta pećinskog medvjeda u Hrvatskoj, a pronađene su fosilne čovječje kosti i brončana sjekira.

Treba napomenuti kako obilazak jedne špilje traje sat i pol vremen stoga se svakako pripremiti na to da ćete toliko vremena provesti na sedam stupnjeva Celzijusa stoga se preporučuje sportska obuća i toplija, slojevita odjeća. Djeca do sedme godine imaju besplatan ulaz, a cijene pojedinačnih ulaznica od rujna do lipnja kreću se od sedam do 11 eura za jednu špilju, odnosno od 13 do 18 eura za obje, ovisno o kategoriji posjetitelja.

Cerovačke pećine, najveći spiljski kompleks u Hrvatskoj 11.12.2018., Gracac - Cerovacke spilje su najveci spiljski kompleks u Hrvatskoj. Nalaze se cetiri kilometra jugozapadno od Gracaca, na sjevernoistocnoj padini velebitskog brda Crnopac (1403 m), u juznom dijelu Parka prirode Velebit.rPhoto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Brdo Grabovača među svojim je padinama sakrilo nevjerojatnu špilju Samograd, speleološko blago kojeg krase stijene i podzemne rijeke. Riječ je o dijelu tamošnjeg pećinskog parka koji se smjestio između ličke krčke zaravni i Perušićkog polja. Osim Samograda, ondje se nalazi još sedam špilja i jedna jama. Vođena tura u Samogradu, koji se sastoji od četiri dvorane, traje oko sat vremena, a pruža vam jedinstveni uvid u bogat svijet stalaktita, stalagmita, sigastih stupova, kao i proučiti dva sigasta mosta. U cijenu ulaznice uključena je i pratnja vodiča koji će vas odvesti do špilje Samograd, pričati vam o njenom nastanku i povijesti, povijesti mjesta Perušić i Javne ustanove. Cijene i termine obilaska možete proučiti na stranicama Pećinskog parka Grabovača.