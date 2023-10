FOTO Test papirnatih ubrusa: Neki proizvođači se služe malim 'trikom', pripazite u kupnji

Njima sušimo ruke, 'glancamo' prozore i brišemo prašinu, upijamo prolivenu tekućinu, no i unatoč tome što su papirnati ručnici postali neizostavan dio svakog kućanstva, na prvu nam se možda ipak ne čine kao proizvod dovoljno važan da bi se o njemu previše razmišljalo, a pogotovo pisalo. No, od davne 1907.godine, kada su prvi put predstavljeni na tržištu, u SAD-u, papirnati su ručnici 'uselili' u milijune domova te su postali na puno radno vrijeme zaposleni 'asistenti' u kuhinjama širom svijeta. Potvrđuju to i konkretni podaci o impresivnim razmjerima tržišta papirnatih ručnika, koje je raslo, raste, a po predviđanjima analitičara, rast će i ubuduće. Samo u Europi, kako navodi Fortune Business Insights, prošle je godine tržište papirnatih ručnika procijenjeno na 4,88 milijardi dolara. Predviđa se da će u ovoj godini dosegnuti cifru od 5,09 milijardi, a do 2030. godine očekuje se skok na čak 7,38 milijardi dolara. I dok gotovo polovica globalne potrošnje papirnatih ručnika otpada na Sjedinjene Američke Države, koje i nose titulu zemlje s najvećom potrošnjom papirnatih ručnika na svijetu, najveći europski potrošač je Njemačka. Prema izvješću Statista, više od 321 milijun Amerikanaca je do početka listopada 2020. koristio papirnate ručnike, a najpoželjnija pakiranja bila su im ona s 5 do 7 rola. Osim što tržište tog papirnatog artikla nezaustavljivo raste, sve više raste i potražnja za recikliranim papirnatim ručnicima, izrađenim od 100 posto recikliranih vlakana ili drugih ekološki prihvatljivih materijala. Pri odabiru papirnatih ručnika važna nam je, svakako, cijena, ali i karakteristike proizvoda, u prvom redu moć upijanja te čvrstoća, a mnogi na ambalaži traže i oznaku da snježno bijeli papirnati ručnik svoju boju ne duguje izbjeljivaču na bazi klora.

Veličina je bitna

Ono na što smo mi, analizirajući osam vrsta papirnatih ručnika, obratili pažnju je veličina. Da, veličina je bitna, a toga su itekako svjesni i proizvođači pa se ponekad, kako bi 'nabildali' svoj proizvod, služe i malim trikovima. I dok pojedini o broju listića i dužini role mudro šute, kao što je slučaj kod Perfex Delux papirnatih ručnika, neki polovine listića klasičnih dimenzija broje kao cijeli list. Zamka je najčešće 'clever cut', 'flexi cut' ili slična oznaka, koja nam daje na znanje da imamo opciju upotrijebiti, odnosno otkinuti, samo pola lista, kada nam nije potreban cijeli. No, proizvođači ponekad te polovine lista, čija je širina upola manja, broje kao cijeli list, pa stoga pri kupovini treba obratiti pažnju odnosi li se broj od 100 plus listova, istaknut na ambalaži, na polovine ili na klasičan format cijelog lista te je li istaknut podatak za jednu ili obje role.

DM-ovi troslojni 'Saugstark& Sicher' papirnati ručnici, s cijenom od 2,95 eura, najskuplji su od osam testiranih. Na ambalaži nije navedena dužina role, ali istaknut je broj - 102 lista, no treba imati na umu da je riječ o podatku koji se ne odnosi na rolu, nego na ukupan broj listova u pakiranju. Korak iza najskupljih je domaća 'Teta Violeta' čije pakiranje od dvije role stoji 2,25 eura. Šampion po najpovoljnijoj cijeni je troslojni K-clasic 'Sauggstark' čije pakiranje od dvije role stoji samo 1,19 eura, a slijedi ga 'Natur Clever cut' s cijenom od 1,59 eura, za dvije role. No, ako se pozabavimo računanjem te dobijemo cijenu po dužnom metru papirnatih ručnika, na tronu najpovoljnijeg više nije 'Saugstark', nego 'Natur clever cut' na čijoj je roli čak 5,5 metara više papirnatih ručnika nego na onoj Kauflandove robne marke. Najskuplji metar je metar DM-ovog 'Saugstark&Sichera'.

Najizdašniji, po metraži, je 'Natur Clever cut' s 16,5 metara po roli, a u stopu ga slijedi 'Paloma Design Flexi cut' s 15,95 metara. Najskromniju dužinu ima 'Perfex Deluxe' na čijoj je roli samo 8,5 metara papirnatih ručnika, a tek nešto bolji je 'Daisy' s 10,5 m, te dvoslojni 'Paloma design' i Kauflandov 'Saugstark' s po 11 metara na roli.

Kad je riječ o težini, najvećom se gramažom može opravdano pohvaliti DM-ov 'Saugstark&Sicher', čija rola je prava 'debeljuca', teška čak 338 grama, a na drugom je mjestu 'Natur Clever Cut' s bitno lakšom rolom od 200 grama. Prava 'mršavica' je, pak, rola dvoslojne 'Palome' koja teži samo 93 grama, a nešto 'punija' je rola 'Daisy' dvoslojnih papirnatih ručnika koja teži 100 grama, no to i ne čudi budući da je riječ o papirnatim ručnicima s jednim slojem manje. Stoga je pravednije reći tko je najlakši iz kategorije 'troslojnjaka', a tu neslavni rekord, među testiranima, drži 'Perfex Delux' čija rola teži 112 grama, što je samo 12 grama više od dvoslojne role 'Daisy' papirnatih ručnika, dok je drugi najlakši Kauflandov 'Saugstark', čija rola teži 160 grama.

Foto: Sanja Sara Rapaić

Detaljnije o testiranim ručnicima

Troslojni papirnati ručnici 'Teta Violetta Clever Cut' hrvatski su proizvod i stoje 2,25 eura te, kao što oznaka kaže, pružaju mogućnost da odabirom polovine ili cijelog lista preciznije, a time i štedljivije odmjerimo koja nam je dužina papirnatog ručnika potrebna. Uz oznaku 'clever cut', tu je i oznaka 'superupijajući' te naznaka da je proizvod izrađen od 100 posto celuloze te nije parfimiran. Proizvođač je Violeta d.o.o. Sveti Ivan Zelina, zemlja porijekla je Hrvatska. Opciju Clever Cut nudi i troslojni Paloma 'Natur', koji stoji 1,59 eura. I ovaj je proizvod etiketiran kao superupijajući, izrađen od 100 posto celuloze, bijeljen bez klora. Zemlja porijekla je Slovenija, a na hrvatsko ga tržište stavlja Konzum plus. I troslojni Paloma Design, s cijenom od 1,99 eura, ima mogućnost štedljivog trošenja polovina listova, na što ukazuje oznaka 'Flexi Cut'. Izrađen je od 100 posto celuloze, broj listića uredno je naznačen. Zemlja porijekla Slovenija. Troslojni 'Perfex Deluxe' prodaje se po cijeni od 1,69 eura, no osim cijene i oznaka 'superupijajući', 'izrađen od 100% celuloze', kupac s ambalaže proizvoda ne dobiva bitne informacije koje nudi konkurencija. Nema podatka o broju i dimenzijama listova, niti o metrima namotanim na roli, što je veliki minus, jer nam je ta informacija itekako bitna pri odabiru proizvoda. U ovom slučaju ostaje nam da sami kod kuće razmotamo rolu, izmjerimo dužinu i prebrojimo listiće, kako bismo došli do tih podataka. Zemlja porijekla je Srbija.

Troslojni 'Saugstark' papirnati ručnici, iz palete Kauflandove robne marke, označeni su kao upijajući i čvrsti, a vrlo su primamljivi i cijenom od samo 1,19 eura. Na ambalaži je naveden broj od 50 listova, s naznakom da je riječ o broju listova po roli, naznačena je i dimenzija lista 220 x 257 mm, kao i ukupna dužina od oko 11 metara. Ručnici su također izrađeni od 100 posto celuloze, a proizvedeni su u Slovačkoj. Za oko nam je zapela i zaštićena oznaka „FSC“ (Forest Stewardship Council, Vijeće za upravljanje šumama), što ukazuje na odgovornu nabavu šumskih materijala te informira potrošače da izborom doprinose brizi o svjetskim šumama. Dvoslojni 'Paloma design', s dvije role u pakiranju, stoji 1,65 eura, no već je na prvi dodir jasno da je riječ je o izuzetno tankom i pahuljastom papirnatom ručniku, mnogo krhkijem od svog troslojnog rođaka. Razlika u debljini rola dvoslojnog i troslojnog Paloma Designa je očita, no dvoslojna je Paloma debljinom role gotovo identična troslojnom Perfexu, što svakako čudi. Dvoslojni kuhinjski ručnici 'Daisy' proizvedeni su u Hrvatskoj od 100 posto celuloze, bijeljeni su bez klora, stoje 0,69 eura, a na tržište u Hrvatskoj stavlja ih Konzum plus. Rola je, kako je jasno naznačeno, duga 10,5 metara, a dimenzije jednog lista su 210 x 220 mm.

