FOTO Koji WC papir se isplati kupiti? Vagali smo ih i mjerili i pronašli dužinskog kralja

Što ovaj tjedan testirate? – pitao je kolega u redakciji.

- Toaletni papir – odgovor je izazvao salve smijeha.

- Što? Imaš nekih problema s njim?

- Ma ne... Zapravo, često kupim neki na sniženju pa nije dobar. Koji valja? – pitao je kad mu je prestalo biti smiješno, a slično zapravo reagiraju – svi.

Malo tko nije imao neki komentar i malo tko nakon tog komentara nije pitao koji toaletni papir valja kupiti. Na testiranje nas je potaknula nedavna odluka Vlade da zamrzne cijene proizvodima među kojima je i troslojni toaletni papir, čije pakiranje od deset rola u tim 'zamrznutim' uvjetima stoji 2,99 eura. Uslijedili su prilozi na baš svim vijestima, svih televizijskih kuća, i u malo kojima se pred kamerom nije našao netko tko je komentirao kako sada ne može 'svoju' Zewu naći jer su svi pokupovali kvalitetniji papir, budući da sada stoji koliko i onaj koji je donedavno bio i duplo jeftiniji.

Stekli smo dojam da živimo u državi u kojoj gotovo svako kućanstvo pored wc školjke ima Zewa toaletni papir. Famozna Zewa nametnula se poput svete krave, nešto poput Volkswagena u svijetu automobila... Tema idućeg testiranja tako je isplivala sama od sebe. Je li zaista u trgovinama zavladala nestašica Zewa toaletnog papira i sjedi li on zasta na tronu – i figurativno i doslovno? Prva teza odmah je pala. U svakoj trgovini u koju smo ušli, ali doslovno u svakoj, na policama je bilo i Zewa papira. Razgrabljen je bio jedino toaletni papir kojemu je akcija cijenu spustila i ispod zamrznutih 2,99 eura. A negdje niti to, pa smo bez problema za 5,29 eura kupili 24 komada troslojnog Violeta papira. Podijelimo li to na role, jedna bi stajala 0,22 eura, dok u zaštićenom pakiranju po 2,99 eura za 10 rola jednu rolu plaćamo 0,29 eura. Dakle, straha od nestašice nema, i po nižoj cijeni možete uživati u svojoj Zewi.

Ostaje drugo pitanje dana: zaslužuje li Zewa tron i koji je toaletni papir najisplativije kupiti, sada kad svi koštaju isto? Prije nego vam opet postane smiješno – ne, nismo se oslanjali na dojmove, ne zanima nas tko voli grublji, a tko nježniji, kome je kakav miris ili uzorak prirastao... Pa, znate – prirastao srcu... Oboružali smo se vagom i metrom i problemu pristupili matematički. Po jednu rolu iz svakog paketa odrolali smo do kraja i sve je bilo jasno. Ne da papiri nisu jednako dugi, nego nisu ni približni! Između najdužeg i najkraćeg čak su 17,2 metra razlike! Dužinski kralj je DM-ov Sanft&Sicher toaletni papir koji se odrolao do čak 28,6 metara.

Najskromnija je Violeta, koja u dužinu mjeri samo 11,4 metra. Floralys i Paloma jednako su dugi (po 28,4 m), ali na drugo mjesto ukupnog poretka zasjeo je samo Lidlov Floralys jer je on od Palome bolji po gramaži papira. Iz istog je razloga i Kauflandov K-Classic toaletni papir bolji od Palome – K-Classic u dužinu broji 26 metara, ali svaki mu list teži 0,6 grama, dok je Palomin 0,4-gramski. I Zewa ima 0,6-gramske listove, no u dužinu smo je izmjerili 19 metara. Deblji papir (0,6 g po listu) pruža još i Violeta, ali nju je boljeg plasmana koštala skromna duljina. Ostali analizirani papiri imaju listove teške po 0,4 grama: Harmony, Natur, S-Budget i Perfex. Po težini čitave role, poredak je ovakav: Sanft&Sicher sa 140 grama po roli, Floralys 124 g, K-Classic 115 g, Zewa 91 g, Paloma 88 g, Natur 84 g, S-Budget 75 g, Harmony 66 g, Violeta 57 g, Perfex 56 g.

Po broju listova, s 220 listova u svakoj roli prvo mjesto dijele Sanft&Sicher, Paloma i Floralys. K-Classic ima 200 listova u roli, Harmony 165, Zewa i Natur po 150, S-Budget 140, Perfex 117, Violeta 97. S cjenovne strane, Sanft&Sicher, Floralys, K-Classic, Zewa, Paloma, Natur, Harmony i Perfex troslojni toaletni papir platili smo po zaštićenoj cijeni od 2,99 eura za pakiranje s deset rola. Troslojna Violeta na akciji je bila pojedinačno povoljnija, a S-Budgetovih deset rola toaletnog papira stoji 2,39 eura. Kad se sve to sabere na hrpu, top 5 toaletnih papira (od analizirane desetorke) čine redom Sanft&Sicher, Floralys, K-Classic, Zewa, Paloma. Od njih je jedino Paloma 0,4-gramska, ali to nadoknađuje brojem listića i ukupnom dužinom papira u roli. Nabrojana petorka ima i najveće pojedinačne listiće.

